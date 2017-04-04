МВФ спрогнозував зростання економіки України на 2% через наслідки блокади на Донбасі

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економічне зростання економіки України збережеться цього року на рівні 2 відсотків через наслідки блокади на Донбасі і зросте до 3 відсотків уже у 2018-му.

На подальші роки в середньостроковій перспективі це зростання може становити близько 3,5–4 відсотків у разі значного прискорення критично важливих структурних реформ, мовиться в повідомленні МВФ про завершення так званих консультацій за статтею IV з Україною, в перебігу яких дається чергова оцінка економічного розвитку країни та її економічної політики.

Як мовиться в повідомленні, у перебігу консультацій ішлося про те, що ці структурні реформи мають поліпшити ділову атмосферу й привабити інвестиції, збільшити продуктивність і розширити ринок праці.

У такому разі інфляція має через кілька років упасти до рівня у 5 відсотків, що є метою Національного банку України, а належні валютні резерви будуть забезпечені до кінця 2018 року, прогнозують в МВФ. Державний борг має впасти нижче від 70 відсотків від валового внутрішнього продукту до 2021 року в разі успішного завершення боргової операції, збереження досягненого рівня фіскальної консолідації і поступового економічного зростання.

У МВФ зазначили, що поступ у здійсненні структурних реформ був неоднозначний. В енергетичному й фінансовому секторах є значні досягнення, а в реформуванні й приватизації державних підприємств, земельній та пенсійній реформах і в ефективній боротьбі з корупцією поступ обмежений. Також залишаються великі економічні виклики – зокрема, зависокий державний борг, що цього року, за прогнозами, має зрости до 90 відсотків від ВВП, занизькі валютні резерви, глибока доларизація фінансової системи чи великий обсяг і неефективність державного сектору економіки.

При цьому Рада директорів МВФ високо оцінила рішучі політичні дії влади України за минулі два роки, що повернули економіку до зростання, різко скоротили інфляцію і збільшили валютні резерви.

Водночас у МВФ закликали владу України невідкладно ухвалити всеосяжну пенсійну реформу, що мала б підвищити пенсійний вік, подолати значний дефіцит пенсійного фонду й створити підґрунтя для зростання розміру пенсій. Крім того, Рада директорів МВФ наголосила на необхідності втримувати зростання зарплат на виправданому рівні, поліпшити збирання податків і роботу державної адміністрації і втілити реформи систем охорони здоров’я й освіти.

Раніше у вівторок свій прогноз щодо зростання економіки України оприлюднив Світовий банк, який зберіг помірний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2017 році в розмірі 2%.

«Економіка (України), нарешті, стабілізувалася й почала відновлюватися. Це відновлення стало можливим завдяки реформам. Однак прогноз залишається помірним… У разі прискорення реформ у наступні два роки зростання становитиме по 4%», – повідомила директор банку в Україні, Білорусі й Молдові Сату Кахконен.

Минулого місяця Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.