Україна очікує до кінця року 4,5 мільярди доларів від МВФ – Нацбанк

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення Україні четвертого траншу позики у розмірі 1 мільярд доларів, заявив на брифінгу заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

«Ми очікуємо, що кошти надійдуть на рахунки Національного банку України у найближчі дні, – зазначив він. – Що стосується самої співпраці із Міжнародним валютним фондом, то з початку 2015-го року Україна вже отримала 7,5 мільярдів доларів. Після отримання четвертого траншу у розмірі 1 мільярд доларів наші резерви складуть 16,1 мільярд доларів».

За словами Чурія, це дозволить продовжити політику щодо валютної лібералізації та зняття тих обмежень, які НБУ впровадив на початку кризи, зокрема, щодо можливості для населення купити готівкову іноземну валюту.

Загалом до кінця року Україна очікує надходження 4,5 мільярди доларів США від МВФ та 1,3 мільярди від Єврокомісії, зауважив Олег Чурій. Водночас, за його словами, до кінця 2019-го Україна повинна виплатити 12,8 мільярдів доларів зовнішнього боргу.

3 квітня у МВФ підтвердили виділення Україні чергового траншу, про що цього ж дня раніше повідомив президент України Петро Порошенко.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду не стала розглядати 20 березня питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання. У Мінфіні України тоді це пояснили необхідністю уточнення розрахунків, зокрема, наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду. У МВФ повідомили, що засідання щодо України перенесли для «оцінки наслідків останніх подій в Україні».

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі, разом із нинішнім траншем, МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.