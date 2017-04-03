Президент подякував керівникові МВФ за транш

Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові подякував директорові-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард «за її особистий внесок у позитивне рішення» МВФ про надання Україні чергового траншу позики, повідомила прес-служба голови держави.

«Крістін Лаґард підтвердила підтримку зусиль влади для забезпечення макрофінансової стабільності держави і подальшого прогресу України на шляху необхідних реформ. Окремо директор-розпорядник МВФ відзначила високопрофесійну роботу голови Національного банку України Валерії Гонтаревої та її внесок у результативну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями», – мовиться в повідомленні.

Раніше в понеділок Міжнародний валютний фонд повідомив, що схвалив надання Україні чергового траншу позики на суму близько 1 мільярда доларів. Рада директорів МВФ завершила третій перегляд програми співпраці з Україною, що дало змогу надати цей транш, мовиться в повідомленні.

Як заявив перший заступник директора-розпорядника МВФ, нині виконувач обов’язків голови Ради директорів Дейвід Ліптон, економіка України засвідчує ознаки оздоровлення: повертається економічне зростання, інфляцію знизили, міжнародні резерви подвоїлися. «Цим поступом Україна завдячує рішучій політиці влади, зокрема макроекономічній», – заявив чільний керівник МВФ і додав: ця стабілізація дає підстави сподіватися на подальше економічне зростання.

При цьому він зазначив, що для досягнення швидшого і стійкішого зростання необхідне прискорене впровадження реформ для поліпшення бізнес-середовища та залучення інвестицій. «Початком має стати приватизація і розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення. Боротьба з корупцією має бути рішучішою, оскільки, навіть зі створенням нових інститутів боротьби з корупцією, конкретні результати поки що не досягнуті», – наголосив представник фонду.

Похваливши Національний банк України за успішне ведення монетарної політики в дуже складний період, високо оцінивши разючий поступ в оздоровленні банківської системи, зокрема недавню націоналізацію «Приватбанку», в МВФ нагадали Україні про необхідність подальших структурних реформ. На першому місці тут назвали всеосяжну пенсійну реформу, зокрема щодо підвищення пенсійного віку, яку, за словами МВФ, Україна не може дозволити собі відкладати далі.

Програму співпраці МВФ із Україною, що передбачає надання кількома траншами протягом чотирьох років позики на загальну суму близько 17,5 мільярдів доларів на підтримку економічної програми українського уряду, схвалили в березні 2015 року. Наразі, разом із нинішнім траншем, МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.