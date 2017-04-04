Кредити МВФ підв’язані під реформи, ніхто Україну не топить – Медуниця

Гості передачі «Ваша Свобода»: народні депутати Олег Медуниця («Народний фронт») і Віктор Галасюк («Радикальна партія»).

Визнанням українських реформ назвав виділення Міжнародним валютним фондом одного мільярда доларів позики Україні президент Петро Порошенко. Кошти планують спрямувати на збільшення резервів НБУ, що мало би посприяти стабільності гривні. У самому МВФ, із яким Україна співпрацює по більш ніж 17-мільярдній програмі, нагадали про необхідність боротися з корупцією. Крім того, від України очікують пенсійної реформи, а також приватизації та створення ринку землі.

Олена Ремовська: Панове, що Україна зобов’язалася зробити для того, щоб отримати цей мільярдний транш МВФ?

Кредит МВФ – не благодійність, платимо прийняттям на себе зобов’язань, які невигідні Україні

​Віктор Галасюк: Кредит МВФ – це не благодійність, а кредит, за яким ми платимо не тільки відсотки, а й прийняттям на себе таких зобов’язань, які дуже часто є абсолютно невигідні Україні. Наприклад, непідвищення мінімальної зарплатні або вільний продаж українських сільгоспземель, коли їх просто скуплять олігархи-латифундисти, або такий режим монетарної політики НБУ, який вбиває українську промисловість.

Черговий кредит від МВФ – визнання слабкості української економіки, слабкості і безсуб’єктності української влади. Замість того, щоб перекривати корупцію, контрабанду на митниці, щоб запрацювала українська економіка, а не затягати паски населенню, а брати кошти з сировинних олігархів, шукають найлегший шлях – запозичити той мільярд в МВФ.

Ні два, ні п’ять мільярдів від МВФ нічого не змінять в економіці. Кредити беруть, щоб перекрити дефіцит торговельного балансу і поповнити резерви НБУ. Кредити МВФ – знеболювальне, а не ліки

Ні цей, ні два, ні п’ять мільярдів від МВФ нічого не змінять в економіці країни. Кредити беруть, щоб перекрити дефіцит торговельного балансу і поповнити резерви НБУ. Ми 10 років знаходимося у «червоній зоні» – за кордоном купуємо значно більше, ніж продаємо у світ. Наша модель економіки є збитковою. Кредити МВФ – знеболювальне, а не ліки. За них мають заплатити українці своїми податками зі своїх кишень.

– Пане Медуниця, Ви згодні з твердженням, що кредит МВФ – найлегший шлях для влади України справитися з першочерговими потребами?

Кредити МВФ підв’язані під реформи в країні

​Олег Медуниця: Найлегший шлях – це нічого не робити. Кредити МВФ підв’язані під реформи в країні. Обмежувати видатки і якось балансувати з доходами та видатками держбюджету або надрукувати гроші, запустити маховик інфляції – це було б точно знеболювальне, яке дало б можливість Україні показати номінальний ріст доходів громадян. Але в результаті це призвело до тих проблем, з яких вибираємося зараз.

МВФ не зацікавлений топити якусь країну, тим більше якій дають гроші. Як лікар, видають рецепт. Якщо по цьому рецепту дієте, то допомагаємо вижити, ні, можете шукати на інших ринках запозичень

МВФ не зацікавлений, щоб топити якусь країну, тим більше якій дають гроші, а зацікавлені, щоб ці гроші повернулися їм назад. Як лікар, видають рецепт. Ви можете по цьому рецепту діяти, наше бачення таке. Якщо по цьому рецепту дієте, то далі допомагаємо вам вижити, якщо ж ні, то можете до нас не йти, а шукати на інших ринках запозичень, можете без запозичень жити або можете гроші друкувати.

– А чому нам не показують цей оновлений меморандум співпраці України з МВФ?

Світовий банк дав непоганий прогноз. У цьому році ВВП України збільшиться на 2%. Є збільшення доходів держбюджету

​Олег Медуниця: Тому що немає цього меморандуму в природі в кінцевому варіанті. До речі, вперше Україна отримала четвертий транш кредиту МВФ. Не віддали нам його наприкінці лютого, тому що рада директорів вирішила перевірити наші макропоказники доходів держбюджету у зв’язку з блокадою на Донбасі. Все перевірили.

Світовий банк дав непоганий прогноз. У цьому році ВВП України збільшиться на 2%. Є збільшення доходів держбюджету.

Немає ринку землі, з державної залишилося 10-20%. Вся земля зараз у приватних руках

П’ятий транш – очевидно, МВФ дасть новий рецепт. Але скажуть: дефіцит Пенсійного фонду – 150 мільярдів. Як вирішуватимете? У нас немає цієї ситуації. У вас немає ринку землі, навіть приватної. З державної землі у нас залишилося, може, 10-20%. Вся земля зараз у приватних руках.

– Пане Галасюк, Ви вірите в те, що могли дати черговий транш кредиту без укладання остаточного меморандуму співпраці?

Скоріш за все, меморандум підписаний, є секретним. Влада ховає його через те, що там невигідні українському суспільству умови

​Віктор Галасюк: Скоріш за все, меморандум підписаний, є секретним. Влада ховає його через те, що там невигідні українському суспільству умови. У меморандумі був би план українського розвитку, то не ховали б, а вийшли б навипередки і президент, і прем’єр та казали б, хто це зробив.

У найкращі роки дефіцит торговельного балансу – 2-3 мільярди доларів, у найгірші – 15 мільярдів. Дірка у платіжному балансі через експортний, імпортний дисбаланс. Як його можна виправити двома чи п’ятьма мільярдами кредитів від МВФ? Це штучне живлення, на яке нашу країну підсаджують, замість того, щоб проводити справжні реформи.

Грантів Україна за 25 років отримала 9 мільярдів доларів США. Можна було б розбудувати невеличку успішну країну. Рекорд – четвертий транш МВФ! Рекорд – ціни на вугілля «Роттердам плюс», на газ німецький – «хап плюс», зарплати – «гондурас мінус»

Тільки безповоротної допомоги у вигляді грантів Україна за 25 років отримала 9 мільярдів доларів США. На ці кошти можна було б розбудувати невеличку успішну країну. Кажуть: рекорд – четвертий транш МВФ! Сьогодні рекорд у нас по безробіттю – 2 мільйони безробітних, рекорд – ціни на вугілля «Роттердам плюс», на газ німецький – «хап плюс», тобто європейські, а зарплати – «гондурас мінус».

– Пане Медуниця, скільки минулого року Україна віддала по кредитах?

Олег Медуниця: Десятки мільярдів гривень. Ми балансуємо. Віддаємо по попередніх, по всіх віддаємо. Якщо з реструктуризованими боргами у 2015 році, то баланс того, що беремо і що віддаємо, зберігається. Не стаємо банкротами по боргах попередників.

Сумарно всі борги – 90% ВВП. Є країни у світі, які мають більшу заборгованість, а є, які меншу

Сумарно всі борги – приблизно 90% ВВП. Є країни у світі, які мають більшу заборгованість, а є, які меншу. Це досить високі боргові зобов’язання. Якби до кінця року нам ніхто не дав би жодної копійки позики, то дефіцит по видатках держбюджету був би 50-60 мільярдів гривень. Борги змушені були б віддавати, щоб не було арештів нашої власності по всьому світу. Були б змушені взяти ці гроші з зарплат бюджетників, пенсіонерів.

Видатки у держбюджеті тільки на обслуговування держборгу – 111 мільярдів гривень на рік! Це більше, ніж на фінансування ЗСУ

​Віктор Галасюк: Сьогодні старі кредити віддаються за рахунок нових. При цьому видатки у держбюджеті на цей рік тільки на обслуговування держборгу – 111 мільярдів гривень на рік! Це більше, ніж на фінансування ЗСУ під час військової агресії проти нас. У нас борги взяті закордоном у валюті. Для нас рівень у 90% ВВП – надкритичний. Навіть за методологією МВФ, 60% – межа, якої не можна переходити.

МВФ дає позички під найнижчі відсотки у світі. Тобто це довгі і дешеві гроші

​Олег Медуниця: МВФ дає позички під найнижчі відсотки у світі. Тобто це довгі і дешеві гроші.

Віктор Галасюк: Якщо рахувати відсотки – це одне, а якщо умови, які там закладені (економити на українській освіті і медицині – так і написано у проекті меморандуму, який був оприлюднений журналістами) чи «замороження» соцстандартів – інше.

У нас збільшуються видатки на охорону здоров’я і освіту

​Олег Медуниця: Немає таких вимог з боку МВФ. Якщо навіть подивитися бюджетні показники, то у нас збільшуються видатки на охорону здоров’я і освіту.

Пізніше цього дня, 4 квітня, МВФ таки оприлюднив текст меморандуму, який визначає співпрацю України з фондом у рамках програми. Згідно з меморандумом, українська сторона, зокрема, планує до кінця квітня ухвалити законодавчу базу для пенсійної реформи, а також законодавство про фінансову поліцію, з 2018 року – дозволити продаж сільгоспземель та запустити антикорупційні суди. Україна також планує у рамках домовленостей створити при Мінфіні єдиний реєстр одержувачів соціальних виплат.

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