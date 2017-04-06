У Кремлі стурбовані, що телебачення Росії говорить забагато про Україну? (Світова преса)

Російська преса сухо реагує на голосування в Європарламенті щодо безвізового режиму з Україною, помилково повідомляє про те, що українці не зможуть поїхати до країн Шенгенської зони, які не є членами ЄС, і обговорює, як змінити порядок денного російського телебачення, щоб воно вже повернулося з «українського фронту» до російських проблем. Західна преса обговорює наслідки рішення Британії покинути Європейський союз і те, як це може позначитися на стосунках з Німеччиною, яку дедалі більше сприймають як одноосібного лідера ЄС.

Європарламент проголосував за скасування віз для України і очікується, що вже у червні українці зможуть відвідувати країни ЄС без віз, повідомляє російське ділове видання «Ведомости».

Російська газета повідомляє, що можливість подорожувати до європейських країн з’явиться у власників біометричних паспортів протягом 90 днів за рік та за винятком країн, які не входять до Шенгенської угоди, тобто за винятком Ірландії, Великої Британії. При цьому російська газета помилково повідомляє, що українці не зможуть подорожувати і до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які є членами Шенгенської угоди, але не є членами ЄС. Насправді ці країни стануть також відкритими для українців.

Також газета додає, що для скасування віз для громадян України ЄС повинен був остаточно схвалити механізм заморожування безвізового режиму з третіми країнами.

Інше російське ділове видання, РБК пише про те, що в Кремлі обговорюють можливість коригування порядку російського телебачення, щоб воно більше уваги приділяло внутрішнім проблемам. Люди втомилися перебувати на «військовому інформаційному фронті», зазначає газета, посилаючись на експертів.

З посиланням на свої джерела, близькі до Кремля, РБК повідомляє, що в адміністрації президента Росії обговорюють можливість перейти на обговорення на телебаченні внутрішніх проблем Росії, «щоб не було такого розриву між телевізійним порядком денним і тим, що реально турбує людей».

Кремль занепокоєний тим, що телебачення перестає бути джерелом новин для росіян, а обговорення справді важливих для них тем переноситься в соціальні мережі в інтернеті. Протягом останніх кількох років люди втомилися перебувати на «військовому інформаційному фронті» – і влада це розуміє, запевняє наближений до Кремля співрозмовник РБК.

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Але найбільше Кремль турбує те, що напередодні виборів телебачення перестало бути ефективним «інструментом доведення інтересів влади», говорить джерело РБК. Проте тут у Кремля виникають проблеми, адже телебачення, налаштоване лише на пропаганду за принципом «ми тут добрі, а вони там погані», не може бути таким самим ефективним, коли йдеться про внутрішній порядок денний.

Якщо збільшувати внутрішньополітичну складову, то доведеться різко міняти стилістику провідних передач, веде далі кремлівське джерело. «Питання в тому, чи зможуть Соловйов з Кисельовим переключитися на більш спокійний порядок? Телебачення – це знаряддя величезної вражаючої сили», – констатує співрозмовник РБК.

Особливі проблеми для коментаторів становитиме питання відповідальності влади за ситуацію в самій Росії. «Критикувати Порошенка безпечно, а ось обговорення внутрішнього порядку денного підводить до питання, хто в тих чи інших проблемах винен».

Деякі російські політологи вважають, що це буде складна проблема для Кремля, адже коли намагалися «перелаштувати» телебачення навіть на обмежену критику влади, як це було у 1980-х роках, воно швидко вийшло з-під контролю.

Європейських оглядачів цікавлять проблеми подальшого існування Європейського союзу після виходу з нього Британії. Повідомлення про те, що Британія остаточно покидає ЄС, пише видання Politico, мало зацікавило німців. Про нього вже на другий день мало згадували у німецькій пресі та навіть у німецькому парламенті.

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Оглядачі пояснюють це тим, що німців мало цікавить подальша доля британців, адже вони не очікують, що вихід Британії з ЄС матиме значний вплив на добробут німців. А крім того, Берлін гратиме важливішу роль у переговорах про вихід Лондона з ЄС. Берлін впевнений, що його позиція збігається з позицією Брюсселя і Лондон не отримає жодних поступок щодо умов розлучення.

«Для нинішнього керівництва у Брюсселі та Берліні принципи вільної торгівлі та вільного руху людей є нероздільні – або ви маєте обидва, або нічого», – пояснює видання.

Деякі німецькі політики вказують на те, що британське керівництво завищує очікування британських виборців, і в той час як Британія має обмежений час для завершення переговорів, у ЄС ніхто не поспішає. Німецьке суспільство консолідоване у питанні ЄС – 95% німців підтримують ЄС, тож з британцями прощатимуться фразою: «Нам шкода, що ви покидаєте ЄС, але ви шкодуватимете про це ще сильніше».