У 2014 році Європейський Союз запровадив санкції щодо Росії за анексію українського півострова Крим. Під заборону потрапив туристичний бізнес, інвестиції на півострів, а також постачання великої групи товарів. Серед яких – транспортні засоби. Втім, це не завадило продажу нових автомобілів відомих європейських марок на окупованому півострові. Причому не тільки тих, що виробляються на заводах, розташованих на території Росії. Як кримські бізнесмени оминають європейські санкції – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії».