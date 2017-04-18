На Львівщині у церкві святого Йосафата УГКЦ в місті Червонограді на одній із церковних фресок на тему «Страшний суд» зображений персонаж, в якому більшість людей впізнають російського президента Володимира Путіна, а хтось бачить схожість із екс-президентом України Віктором Януковичем. За задумом семи авторів, які протягом 4 місяців розписували стіни у церкві в Червонограді, ними намальований збірний образ грішника-політика, який робить чимало лиха у світі. Це не вперше на Львівщині у настінних розписах, із дотриманням церковних канонів, в окремих образах художники малюють реальних людей. Так, у селі Верин у настінних розписах можна впізнати родину колишнього президента Віктора Ющенка.