Слідами революції

Революція 1917 року в Росії змінила хід не тільки російської, а й світової історії. Сто років, що минули, вмістили в себе крах, відродження і новий розпад імперії. Але, як показують ці фотографії, дві російські столиці Москва і Петербург за цей час не дуже змінилися.

Натовп, що стоїть під балконом, іще не знає, як стрімко монарх наближається до краю прірви.

Імператор Микола II звертається до публіки 20 липня 1914 року. Через кілька днів по тому він оголосить мобілізацію для захисту «братів-слов’ян» у Сербії, яка ввійшла у протистояння з Австро-Угорщиною. Так почалася Перша світова війна.

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Росія була погано підготована до війни з коаліцією, очолюваною промислово розвиненою Німеччиною. До 1917 року втрати Росії становили близько мільйона осіб; здебільшого це були селяни і робітники, які в мирний час могли б забезпечити економічне зростання російських міст та сіл. Під час війни у країні часто траплялися перебої з продуктами і голод. Розкішне життя вищих верств російського суспільства давно викликало обурення в нижчих класів, але під час війни воно кристалізується у гнівних промовах на вулицях і фабриках. Особливу ненависть у населення викликає фігура імператриці Олександри Федорівни, яку вважають німецькою шпигункою на троні.

Російські війська на східному фронті Першої світової війни.

(Суспільне надбання)

Росія була погано підготована до війни з коаліцією, очолюваною промислово розвиненою Німеччиною. До 1917 року втрати Росії становили близько мільйона осіб; здебільшого це були селяни і робітники, які в мирний час могли б забезпечити економічне зростання російських міст та сіл. Під час війни у країні часто траплялися перебої з продуктами і голод. Розкішне життя вищих верств російського суспільства давно викликало обурення в нижчих класів, але під час війни воно кристалізується у гнівних промовах на вулицях і фабриках. Особливу ненависть у населення викликає фігура імператриці Олександри Федорівни, яку вважають німецькою шпигункою на троні.

Російські війська на східному фронті Першої світової війни.

(Суспільне надбання)

Микола II на фронті, і влада в Петрограді в руках імператриці. Її «духівник», загадковий сибірський селянин Григорій Распутін, відомий п’яними оргіями з участю повій. Престиж трону стрімко падає.

За описами сучасників, у 1917 році Олександру Федорівну оточувала «загальна ненависть».

(Суспільне надбання) Григорій Распутін. Близький до трону «старець» був убитий у результаті змови російського дворянства. (Суспільне надбання) За описами сучасників, у 1917 році Олександру Федорівну оточувала «загальна ненависть». Григорій Распутін. Близький до трону «старець» був убитий у результаті змови російського дворянства. (Суспільне надбання)