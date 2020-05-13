Зруйноване місто: Будапешт після Другої світової війни

Через сімдесят п’ять років після закінчення Другої світової війни в Європі на фотографіях зображені руйнування, завдані столиці Угорщини Будапешту під час однієї з найбільш забутих битв у Європі.



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Річка Дунай протікає під Ланцюговим мостом Сечені, який був навмисно зруйнований нацистами, щоб сповільнити наступ Червоної армії

Угорщина була союзником нацистської Німеччини під час Другої світової війни, і десятки тисяч її солдатів воювали разом з нацистськими військами на радянській території, в тому числі під час битви за Сталінград – важливого поворотного моменту у війні. Протягом семи тижнів наприкінці 1944 року і на початку 1945 року радянські і румунські війська оточили, а потім пробилися в утримуваний нацистами Будапешт за сприяння авіації США.

Вигляд спустошеного Будапешту з Рибальського бастіону. За повідомленнями, 80 відсотків будівель у центрі угорської столиці були пошкоджені або зруйновані під час облоги

Війська радянської Червоної Армії проходять маршем поблизу центру Будапешту. Сталін закликав своїх полководців узяти місто до того, як розпочалася його зустріч із іншими союзними лідерами в Ялті 4 лютого 1944 року

Магазин у вогні під час просування Червоної Армії в центр Будапешту

Замок Буда (ліворуч), церкви й інші будівлі, що значно постраждали під час війни

Сталін вимагав від своїх генералів неймовірної швидкості, а Гітлер наказав своїм людям утримати Будапешт будь-якою ціною. Угорщина мала запаси нафти, які були життєво важливі для нацистської військової машини.

Мертвий німецький солдат лежить на площі Кальвіна в центрі Будапешту

Головний вхід в замок Буда, який не стали відновлювати. Замок був останньою головною твердинею нацистських і угорських військ і був розстріляний радянським артилерійським вогнем через річку

Вхід до церкви Матяша

Радянські і румунські війська, які йшли в наступ, переважали за чисельністю німецькі й угорські приблизно в чотири рази.

Пам'ятник ангелові, встановлений 1936 року в пам’ять про повернення сусіднього замку Буда від османських турків 250 років тому, – один із лічених уцілілих об’єктів на цій площі міста

Тимчасові понтонні мости простягаються через Дунай. Усі мости через річку були зруйновані нацистськими силами, коли Червона Армія наступала зі сходу (правий бік цієї фотографії)

Кам’яний лев лежить серед руїн Ланцюгового мосту Сечені після його руйнування нацистами під час відступу. Міст знову відкрили 1949 року після чотирирічної реконструкції

Житлові будинки біля Будайської фортеці, зруйновані внаслідок бойових дій. За оцінками, близько 38 000 мирних жителів загинули під час жорстокої битви за місто

Червоноармійці бродять навколо зруйнованого мосту Ержебет, який пізніше відбудували без архітектурних прикрас у 1960-х роках за комуністичної влади. Після десятиліть страждань, заподіяних країні нацистським, а потім комуністичним правлінням, Угорщина нарешті відновила свою незалежність 1989 року