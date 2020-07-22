Чаїри у Криму – унікальна агротехнологія кримських татар

Алексіна Дорогань, Валерій Балаян, Крим.Реалії

Фруктові сади в кримських лісах. Їх називають чаїри. Це історична аграрна традиція кримських татар. Після насильницького виселення кримсько-татарського народу чаїри зазнали занепаду. Зараз аборигенні та селекційні сорти фруктів із чаїрів намагаються зберегти.

Чаїри – лісосади – створювали в гірських ущелинах та лощинах. Кримські татари займалися цим віками. Плодові дерева прищеплювали до диких. Колишній інженер із електроніки, а зараз фермер та садовод Едем Кемалов про чаїри знає з дитинства, від дідуся. Його предки вирощували с лісових садах Бахчисарайського району багато сортів яблунь, груш, слив, черешні. Саджали фундук «Трапезунд» та кизил.

«Після депортації чаїри закінчилися, – каже Едем. – Навіть мало хто знав, що вони там існують, з тих, хто приїхав... Потім пішли по дрова та зрозуміли, що там висить, і зрозуміли, що це – плоди людей».

Понад 10 років тому здійснив мрію – заклав у селі Перевальне власний сад. Його предки родом із Бахчисарайського району та в обох дідів були чаїри.

Едем Кемалов, фермер та садовод
Едем Кемалов, фермер та садовод

«Як це виглядало? Високогірна місцевість, змішаний ліс, і ось майданчик, шматок ділянки розроблений. 5-8 соток в лісі, не більше, ті, що я бачив. Одна-дві людини не могли обробити більше», – розповідає Едем про лісосади. Він хоче врятувати і зберегти стародавні сорти плодових культур із ділянок своїх предків. Він зібрав їх у чаїрах та прищепив на своїй ділянці. Зараз в саду Едема – понад 60 різних сортів дерев з усього Криму. Сюди привозили і сорти, які знайшли в інших чаїрах. Це робили в рамках спеціальної наукової програми по збереженню чаїрного садівництва. Її розробив і реалізовував академік, історик аграрної науки Петро Вольвач.

«Це явище – унікальне для Криму та Кавказу, – розповідає Петро Вольвач. – Можна сказати, на земному шарі є два місця, де існувало та зараз ще жевріє чаїрне садівництво. Не обробляється ґрунт, а використовуються просто природні умови. Можна сказати, що це досягнення кримськотатарського народу, бо ні в греків, ні в римлян, які були в Криму, чаїрами не займалися».

За даними вченого, до 1917 року промислові сади в Криму займали площу в 10 тисяч гектарів. І ще п’ять тисяч гектарів були зайняті чаїрами. В Криму існувала велика кількість власних, аборигенних сортів плодових дерев та сортів кримської селекції. Вони були стійкими до різних кліматичних умов і шкідників.

Петро Вольвач, історик аграрної науки
Петро Вольвач, історик аграрної науки

Петро Вольвач об’єднав групу ентузіастів з усього Криму, яка і вивчала чаїри. Один з її учасників, агроном Олександр Вовк, згадує, як дослідники зустрічалися з кримськотатарськими старожилами, дізнавалися в них, де росли лісові сади, та вирушали туди в експедиції.

«Якось в Білогірську зустріч організували, – каже він. – У когось може щось цікаве, може рідкісне старе дерево. Ось, припустимо, ліс, там – дерево, яке вижило, старе, йому вже багато років. Щоб зрізати живець, молодий приріст, там потрібно лізти високо на дерево, тому що внизу нема чого зрізати, воно все в тіні там».

Олександр Вовк звертає увагу на те, що, наприклад, яблуні в лісосадах не дичавіють, зберігають сорт. А ще досі в кримських горах можна знайти грушеві дерева, яким по 300 років.

Олександр Вовк у кримському лісі
Олександр Вовк у кримському лісі

В рамках наукової програми ентузіастам вдалося знайти та зберегти кілька десятків стародавніх сортів плодових культур. Колекцію збирали на науковій Кримській станції садоводства та дублювали в садах ентузіастів.

В саду Едема, наприклад, росте сорт місцевої селекції – «хаяр армуд» – у перекладі з кримськотатарської – «огіркова груша». Вона відома в Криму з 18-го сторіччя. Її дерева в саду Едема дали врожай всупереч довгим заморозкам, які цьогоріч завадили сформуватися плодам багатьох сортів груш у Криму: «Ось, будь ласка, селекція. Вона зараз прийме розмір із сірникову коробку, і її вже можна їсти. А коли вона доспіє – це взагалі, вона завжди хрустка, як огірок».

Ще один з ентузіастів чаїрного садоводства – ботанік за освітою, садовод-любитель Дмитро Соколов. П’ять років тому він спробував створити справжній чаїр. В лісі Бахчисарайського району, біля села Кудріно. Домовився про це з лісгоспом, але чиновники документи не підписали. Дмитро посадив 150 дерев, а зрізав 33. Пояснює: щоб «впустити» сонце на ділянку. Зрештою, суд присудив йому штраф і виправні роботи, за нібито самовільну вирубку дерев.

Дмитро Соколов показує дерево у своєму чаїрі
Дмитро Соколов показує дерево у своєму чаїрі

Дмитро каже, що багато чого зрозумів з цієї історії: «Я на ній постарався навчитися по максимуму. І, зокрема, я навчився тому, що не можна гратися з держструктурами. Не можна вірити їм на слово, я-то домовився з ними, але все було усно. Ну, тобто, весь договір із лісгоспом, він у мене був, я навіть роздрукував їм план дій».

Відроджувати чаїри саме в горах зараз неможливо, вважає садовод. Тепер він саджає чаїр тільки на своїй ділянці землі. І намагається застосовувати старовинні методи. Наприклад, перед посадкою дерев не орав, а випалював зайве.

Дмитро Соколов зазначає: «Чаїр робиться так, щоб він був вписаний настільки, щоб він жив своїм життям. без поливу, без підгодівлі. У чаїрі людина думає над кожним деревом. Тобто, якщо я закладаю комерційний сад, то просто там ряди-ряди-ряди – і все однакове. Коли ти закладаєш чаїр, ти думаєш, як це дерево буде жити і саджаєш, як правильно в Криму: там, де вода».

Не всі таємниці чаїрної агрономії збереглися до нашого часу. Але деякі все ж відомі. Наприклад, поряд садять два саджанці, один потім зрізають, зберігши коріння. Дмитро Соколов показує своє таке дерево: «Я так саджу грецькі горіхи, наприклад. Ти їх зрощуєш. Сенс в тому, що у мене одне дерево і у нього два кореня. У два рази більше можливостей отримувати воду, тобто дерево сильніше. Горіхи в чаїрах саджали ось за таким принципом».

Ще один старовинний прийом використовує Едем Кемалов. Він пам’ятає поради діда про те, як зберігати вологу в ґрунті. «Дідусь завжди твердив: «сім разів оранки – це один полив». Ось це я, хоч і був маленький, я це запам’ятав. Ось прийшла, грубо кажучи, осінь, дощик – зорав, зупинив. Зима прийшла, сніжок якийсь – зорав, зупинив», – каже він.

Ще сто років тому кримські плодові дерева були величезними. Як у промислових садах, так і в чаїрах. Фотографії садів Криму наводить у своїх книгах найвідоміший їхній дослідник, український вчений Левко Симиренко.

Збір груш Сен-Жермен. Із книги Л. Симиренка «Кримське промислове плодівництво»
Збір груш Сен-Жермен. Із книги Л. Симиренка «Кримське промислове плодівництво»

Академік Петро Вольвач розповідає: «Левко Платонович Симиренко пише, що урожай з одного дерева в чаїрних садах, наприклад «Сари Сінап», «Канділь Сінап», сягав двох тонн. Це приблизно те, що в радянські часи давав один гектар колгоспного саду. Продукція екологічно чиста, вона користувалася високим попитом. Ну ось свідчення попиту те, що для будь-яких соків, цукатів для царського двору використовували фрукти, вирощені в чаїрних садах».

У своїх роботах Левко Симиренко відзначає особливий кримський сорт яблуні – Козу-Баш, у перекладі з кримськотатарської – «голова ягняти». Плоди дуже великі і соковиті, до того ж стійкі до основних шкідників.

Збір яблук Кандиль Сінап. Із книги Л. Симиренка «Кримське промислове плодівництво»
Збір яблук Кандиль Сінап. Із книги Л. Симиренка «Кримське промислове плодівництво»

«Дуже високо оцінював цей сорт і писав – безумовно, буде великою втратою, якщо ми втратимо цей сорт, – розповідає академік Петро Вольвач. – Ну і він, як то кажуть, ніби пророчо це передбачав. У нас було справжнє полювання за цим сортом. Вважали, що дійсно його немає. У симиренківський колекції його не виявилося – в Городищі Черкаської області».

Яблуко сорту Козу-баш. Із книги Л. Симиренка «Кримське промислове плодівництво»
Яблуко сорту Козу-баш. Із книги Л. Симиренка «Кримське промислове плодівництво»

Пошуки були безуспішними кілька років. Але ентузіасти не втрачали надію знайти «Козу-Баш». Вони постійно зверталися через кримські ЗМІ до старожилів. Близько трьох років тому пролунав довгоочікуваний дзвінок: один із жителів Білогірського району розповів, що бачив схоже за описом дерево. І його вигляд дійсно збігся з детальним описом у книзі Симиренка. Тепер цей сорт росте в декількох садах, зокрема і в Едема Кемалова.

Всі, хто досліджує і зберігає чаїрне садівництво, мріють, щоб наступні покоління кримчан пам’ятали філософію чаїрів та рідні фрукти.