Виявляємо «джинсу». Інструкція
Чи підсовують мені політичну «джинсу»?
Зацікавила в інтернетах чергова новина/стаття, у якій фігурують кандидати в президенти? Не поспішай усьому вірити! Можливо, це просто «джинса». Пояснюємо, як її розпізнати.
Дізнатися
01
Десь є маркування «На правах реклами», «Реклама»?
Так
Ні
02
Іде мова про якусь подію?
Так
Ні
03
Вона має суспільне значення?
Так
Ні
04
Скільки займає розповідь про подію?
Мало, усе інше — про кандидата
Основну частину
05
Чи подано позицію опонуючої сторони?
Так
Ні
06
Як?
Рівнозначно, об’єктивно
Неповно, не по суті, цитують емоційні висловлювання
07
Чи використано дані соцопитувань?
Так
Ні
08
Результати відрізняються від інших досліджень на користь вказаної політсили?
Так
Ні
09
Чи є цей самий матеріал в інших ЗМІ?
Так
Ні
Перевірити щось інше
Поділися з друзями, щоб їм теж не підсунули «джинсу»!
01
Десь є маркування «На правах реклами», «Реклама»?
Так
Ні
ЦЕ ПРОСТО ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА!
Поділися з друзями, щоб їм теж не підсунули «джинсу»!
Перевірити щось інше
02
Іде мова про якусь подію?
Так
Ні
СКОРІШЕ ЗА ВСЕ, ЦЕ «ДЖИНСА»!
Поділися з друзями, щоб їм теж не підсунули «джинсу»!
Перевірити щось інше
03
Вона має суспільне значення?
Так
Ні
05
Чи подано позицію опонуючої сторони?
Так
Ні
07
Чи використано дані соцопитувань?
Так
Ні
04
Скільки займає розповідь про подію?
Мало, усе інше — про кандидата
Основну частину
06
Як?
Неповно, не по суті, цитують емоційні висловлювання
Рівнозначно, об’єктивно
08
Результати відрізняються від інших досліджень на користь вказаної політсили?
Так
Ні
СКОРІШЕ ЗА ВСЕ, ЦЕ «ДЖИНСА»!
Поділися з друзями, щоб їм теж не підсунули «джинсу»!
Перевірити щось інше
09
Чи є цей самий матеріал в інших ЗМІ?
Так
Ні
ЗДАЄТЬСЯ, ЦЕ НЕ «ДЖИНСА»
Поділися з друзями, щоб їм теж не підсунули «джинсу»!
Перевірити щось інше