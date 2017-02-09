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Програма Олени Ремовської «Деталі» – це відповіді на ваші запитання на тему, почуту в новинах. Як усе почалося? Чому триває? Хто дійові особи? Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
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ДЕТАЛІ
Як безпечно пересуватися містом на велосипеді?
Марина Блудша, медіакоординаторка Асоціації велосипедистів Києва
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Про що треба пам’ятати, сідаючи на велосипед?
Чи можуть велосипедиста покарати за порушення правил? (запитання слухача)
У чому причина аварій за участі велосипедистів?
Які міста України найзручніші для велосипедистів?
Що таке взагалі велосипедна інфраструктура?
Велосипедистів справді стає більше?
Де у Києві можна покататися?
Як місто виграє від того, що жителі пересідають із авто на велосипед?

У Херсоні цього тижня вантажівка «зачепила» групу професійних велосипедистів. У результаті, одна зі спортсменок загинула на місці, ще один велосипедист – у лікарні у тяжкому стані. Водій вантажівки навіть не збирався зупинятися. Літо – час, коли велосипедистів традиційно стає більше. Тільки-от не всі охочі покататися знають, як це зробити безпечно і за правилами. Про це, а також про те, що таке велосипедна інфраструктура міста і чи Україна в цьому напрямку розвивається, Радіо Свобода розмовляло з Мариною Блудшою, медіакоординаторкою Асоціації велосипедистів Києва.

Про що треба пам’ятати, сідаючи на велосипед?

Про правила дорожнього руху. У правилах є розділ «Вимоги до велосипедистів», із ними обов’язково треба ознайомитися. «Основні моменти – це, наприклад, у темну пору доби пересуватися зі світлом, нас мають бачити, – розповідає Марина Блудша. – Автомобіль має їхати з ввімкненими фарами – те саме для велосипеда, має бути заднє і переднє світло. Друге важливе правило – ми маємо бути передбачуваними на дорозі. Якщо ми збираємося повернути, то маємо повідомити про це знаком – правою або лівою рукою». Згідно з правилами, велосипедистам віком від 14 років заборонено їздити по тротуару. Але, як каже Марина Блудша, на жаль, інфраструктура в українських містах часто не залишає велосипедистам вибору.

Чи можуть велосипедиста покарати за порушення правил? (запитання слухача)

Так. Це прописано в Кодексі про адміністративні правопорушення (стаття 127).

У чому причина аварій за участі велосипедистів?

На думку Марини Блудшої, основна причина – у дорогах. «В Україні дороги в принципі небезпечні для будь-яких учасників дорожнього руху, незалежно від транспортного засобу, – каже вона. – Це комплексне питання. Але ключова проблема – планування, коли простір заохочує їхати швидко, а водночас розподіл простору між водіями автомобілів, пішоходами й велосипедистами практично відсутній».

Які міста України найзручніші для велосипедистів?

На першому місці – Львів. «У Львові будується веломережа, – зазначає медіакоординаторка Асоціації велосипедистів Києва, що входить до Української велосипедної мережі. – Саме веломережа, а не просто собі окремі смуги чи доріжки. Це – те, до чого ми прагнемо в Києві». Рейтинг, як наголошує Марина Блудша, неофіційний, складений на основі спостережень велосипедистів. На другому місці – Вінниця. Третє, за словами Марини Блудшої, можна поділити між Івано-Франківськом і Києвом.

Що таке взагалі велосипедна інфраструктура?

Це – не лише велодоріжки і велосмуги. «Йдеться також про те, щоби було де цей велосипед зберігати, тобто про велопарковки, – пояснює Марина Блудша. – Велоінфраструктура – це про те, як зручно пересуватися на велосипеді, де його залишити, а також як максимальній кількості людей отримати до велосипеда доступ, не маючи власного. Останнє – це про систему міського велопрокату». У деяких містах уже схвалені плани розвитку велосипедної інфраструктури. У Києві, наприклад, таку концепцію ще обговорюють. Її мета – створення умов для того, щоби до 2025 року 10% усіх поїздок у столиці здійснювалися на велосипеді.

Велосипедистів справді стає більше?

Наприклад, у Києві – так. За даними Асоціації велосипедистів Києва, у столиці у 2016 році, порівняно з попереднім роком, велосипедистів стало на 10% більше.

Де у Києві можна покататися?

За даними департаменту транспортної інфраструктури КМДА, наданими у відповідь на запит Радіо Свобода, станом на сьогодні у Києві наявні такі об’єкти велосипедної інфраструктури:

  • велодоріжка на проспекті Миколи Бажана (загальна протяжність – 6 км, ширина – 1,5 м);
  • велодоріжка на вулиці Здоблунівській та Дніпровській набережній (проходить від Харківського шосе до Дніпровської набережної, в бік станції метро «Осокорки»);
  • велодоріжка на Русанівській набережній;
  • велодоріжка з Троєщини до Європейської площі (загальна протяжність – 22 км);
  • велосмуга біля парку Дружби народів (на дорозі під Московським мостом (від повороту на вулицю Труханівську) до входу в парк «Дружби народів»);
  • велодоріжка на проспекті Перемоги (від вулиці Ушакова до станції метро «Святошин»);
  • велодоріжка на Оболонській набережній (проходить від Московського мосту до гольф-центру, довжина – близько 1,5 км);
  • велосмуга на вулиці Драгомирова (на ділянці від перетину вулиць професора Підвисоцького та Драгомирова до кінця житлового комплексу «Новопечерські липки», довжина – 1 км);
  • велодоріжка на вулиці Волгоградській (довжина – близько 500 м).
Як місто виграє від того, що жителі пересідають із авто на велосипед?

Перш за все, покращується мобільність, зменшується кількість заторів. Наприклад, у Києві близько третини подорожей містом здійснюються на відстань 5-8 км. «Водночас понад 40% поїздок на відстань до 5 км робляться на автомобілях», – розповідає Марина Блудша. За її словами, велосипед – найбільш раціональний транспортний засіб для відстаней до 5 км.

По-друге, покращується екологія, адже автомобілів меншає, а отже – менше забруднюється повітря. У місті стає тихіше.

Очевидна перевага для жителів – вони стануть здоровішими. Ті, які не їздять на велосипеді, – через зменшення кількості шкідливих викидів у повітря. Ті, які їздять, – ще й тому, що велосипед є «здоровим» транспортним засобом (подумаймо хоча б про «спалювання» калорій).

Однак, заохочення містян до користування велосипедом має відбуватися на рівні з розвитком велоінфраструктури і контролем за дотриманням правил руху на дорогах, аби таке пересування було комфортним і безпечним.