Що змінилося в отриманні водійських прав?

Тож, що змінилося у процедурі отримання водійських прав та чи треба українцям переживати за посвідчення старого зразка? Радіо Свобода розповідає разом із Сергієм Гончаровим, першим заступником начальника Головного сервісного центру МВС.

З 1 липня діє новий порядок складання теоретичних іспитів для отримання водійських прав. Відтепер не існує «старих» білетів, до того ж, змінилися і самі запитання. Чимале обговорення викликала інформація про те, що з 2018 року українці начебто потребуватимуть посвідчення нового зразка, аби подорожувати зоною Євросоюзу. Щоправда. цю тезу дедалі більше спростовують і піддають критиці дослідники Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Що змінилося у складанні теоретичних тестів? Головний сервісний центр МВС запровадив нову систему, за якою запитання під час екзамену програма обирає у довільному порядку. Самі запитання були змінені, всього їх налічується понад 2 000. «Метою є спонукати громадян і автошколи більш готувати учнів відповідно до правил дорожнього руху, а не вивчати механічно білети», – пояснює Сергій Гончаров. Іспит, як і раніше, триває 20 хвилин, складається із 20 запитань і помилитися можна лише двічі. Фото з сайту hsc.gov.ua «Також запитання було згруповано по категоріях транспортних засобів. Тобто, якщо ви складаєте іспит на категорію «А» і ви плануєте керувати в подальшому двоколісним транспортним засобом, то навряд чи вам у житті буде в нагоді інформація «Як правильно зчіплювати склад транспортних засобів у складі вантажівки та причепу». Тож це було зроблено і для того, щоб унеможливити запитання, які є некорисними в подальшому житті водія», – розповідає Сергій Гончаров. Але представники автошкіл, які вже протестували із своїми учнями нову систему, кажуть, що групування по категоріях не завжди спрацьовує і часто в категорії «легковий автомобіль» потрапляють запитання щодо вантажівок тощо. Сергій Гончаров зазначає, що система буде доопрацьована. В центрі вже отримали понад 800 фахових пропозицій та зауважень. В подальшому планують викласти перелік всіх запитань на сайті і врахувати всі пропозиції від громадян та фахівців. Зараз пройти тестування можна в онлайн-режимі на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як відкрити іншу категорію водійського посвідчення? Якщо є бажання відкрити в подальшому додаткову категорію, то вам доведеться скласти лише практичний іспит, якщо бажана категорія є нижчою за рангом від тієї, яку вже маєте. Але не уникнути іспитів з теорії і практики, якщо категорія є вищою за ту, що вже відкрита, розповідає Сергій Гончаров. Фото з сайту hsc.gov.ua Незабаром можливі суттєві зміни у класифікації категорій. Через те, що на меті в управлінців – гармонізувати українське законодавство у відповідності до європейського. «Ми будемо розширювати кількість категорій за транспортом, особливо це стосуєтеся категорії «А» – мотоцикли. Якщо зараз в нас є «А» і «А1», але, відповідно до європейської директиви, є «АМ», «А1», «А2» і «А». Тобто «А» – це вже мотоцикл з великим об’ємом та потужністю двигуна», – пояснює Сергій Гончаров.

Чи можливо скласти тести російською мовою? З 1 липня ця опція недоступна. Раніше можливо було обрати мову тестування на іспиті: українська або російська. Київські школи проводили навчання переважно російською, згідно з дослідженням Радіо Свобода. Те, що російська мова наразі є недоступною при складанні тестів, представники автошкіл визначають як негатив. Втім, повертати її наразі Головний сервісний центр МВС не планує, зазначає Сергій Гончаров. «Правила дорожнього руху, які затверджені Кабінетом міністрів, також зроблені українською мовою. Тому не розумію, чому наявність виключно української мови може бути якоюсь перепоною для громадян України у складанні іспиту. Вона зрозуміла для всіх громадян України. І навіть для іноземців, які користуються російською і хочуть отримати посвідчення водія українського зразка, не є це проблематичним, бо немає такої технічної термінології, яка б була незрозумілою: «поворот ліворуч, праворуч» будь-хто навіть із базовим рівнем зрозуміє», – пояснив він. Не виключає посадовець в подальшому запровадження тестування англійською.

Як отримати права нового зразка? В користуванні українців є декілька видів посвідчень водія: деякі з них ще радянського зразка і не мають строку дії. В різні періоди мінялись стандарти і посвідчення видавали терміном дії на 50 років, а згодом – на 30 років. Втім, всі наявні в Україні посвідчення є дійсними. «Особа має право замінити це посвідчення водія, і ми наголошуємо, що це проста процедура: для цього потрібно принести свій паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку встановленого зразка і буквально за 15-20 хвилин ви зможете замінити посвідчення водія, заплативши 201 гривню виключно за бланк посвідчення нового зразка», – пояснює перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС. Фото з сайту hsc.gov.ua Восени посвідчення мають намір знову модернізувати – у відповідності до європейських стандартів. Таким чином їх планують видавати на 15 років для категорій «А» і «В», на 5 років для категорій «С» і вище. По закінченню терміну дії водійських посвідчень треба буде пройти медкомісію для отримання нових прав. Правила дорожнього руху перескладати не треба буде. Але поки що це лише в планах, зазначають в Головному сервісному центрі МВС.

Чи потрібно буде міняти права – відповідно до вимог ЄС? Угода про асоціацію між Україною та ЄС набуде чинності у вересні, вона містить певні директиви щодо дорожнього руху. Втім, всі ці директиви носять рекомендаційний, а не обов’язковий характер. До того ж, українські посвідчення останнього зразка також відповідають директивам ЄС, каже Гончаров. «Зараз громадяни їздять до Європи і зі старими пластиковими посвідченнями, в яких є продубльована інформація латиницею. До них, частіше, не виникає жодних запитань, бо там нанесена вся необхідна інформація, щоб ідентифікувати особу. Зазвичай люди стикаються із проблемами, коли це старе посвідчення без інформації латиницею», – пояснює спеціаліст. Фото з сайту hsc.gov.ua

В які країни не пустять за українським посвідченням водія? «Є міжнародні водійські посвідчення. Вони не так гарно виглядають, як наші українські посвідчення. Це паперова картонна книжечка, до якої вклеюється фотокартка. Вони потрібні для обмеженої кількості країн, де вони діють разом із національним посвідченням водія. Ми їх видаємо і ця послуга коштує близько 9 гривень. Вони не потребують складання якихось іспитів, для цього потрібно лише посвідчення водія, фотокартка і бажання. Але для країн Європи воно не потрібне», – пояснює перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС. Фото з сайту hsc.gov.ua Перелік країн, на території яких можна керувати транспортним засобом лише за наявності міжнародного посвідчення водія (відповідно до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року): Австралія, Албанія, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Беліз, Бенін, Ботсвана, Ватикан, Гаїті, Гамбія, Гватемала, Гібралтар, Гонконг, Гренада, Домініканська Республіка, Єгипет, Західне Самоа, Індія, Ірландія, Ісландія, Йорданія, Камбоджа, Канада, Кіпр, Киргизія, Китай, Конго, Лаос, Лесото, Ліван, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Малайзія, Малі, Мальта, Намібія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Руанда, Сан-Люція, Свазіленд, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сінгапур, Сирія, США, Сьєрра-Леоне, Тайвань, Танзанія, Того, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, Уганда, Фіджі, Французька Полінезія, Ямайка, Японія.