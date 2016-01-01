Як подорожувати дешево?

Як підготуватися до поїздки? Перед тим, як вирушати у подорож, краще зайти на туристичні форуми, почитати звіти та відгуки, також можна поставити питання тим, хто випробував певні маршрути. Якщо подорожуєте літаком, то треба ознайомлюватися, яку вагу можливо перевозити без доплати. Також не варто брати в літак те, що у вас можуть вилучити. З цим переліком варто ознайомитися на сайті компанії-перевізника. «Я люблю брати по максимуму з дому, щоб не купляти нічого там», – каже Міла Дика. Пакують валізи у плівку в родині також удома. В такому разі необхідно взяти із собою скотч, щоб заклеїти упаковку в разі, якщо служба безпеки аеропорту захоче подивитись вміст валізи. Так само варто продумувати кількість теплих речей. «Якщо це країни Південно-Східної Азії, то там одна кофта із штанами більше ніж достатньо, якщо це все ж таки подорож на машині до Європи, то багаж може бути значно більшим», – зазначає мама-мандрівниця.

Як обрати квитки? Варто шукати квитки заздалегідь. Авіакомпанії часто влаштовують акції. «Якщо говорити про зимові канікули, на які ми на місяць, як правило, їдемо подорожувати, то квитки ми купуємо у травні. Дивимося їх із березня, і часто, буває, від авіакомпаній надходять пропозиції щодо акцій. Іноді наші подорожі залежать від того, наскільки цікавою є ціна від авіакомпанії на квитки. Шукаємо інформацію на сайтах-агрегаторах, а також переглядаємо сайти відомих авіакомпаній-лоукостерів», – ділиться Міла Дика. Можна дістатися і за 5 євро з Барселони до Бухареста, що є значно дешевшим від поїздів та автобусів, також завдяки знижкам та акціям. «В Європі є великі міста, з яких вилетіти в країни Південно-Східної Азії чи Америки можна дешевше, ніж з Києва, а дістатися туди можна потягом, автобусом, автомобілем. В тому числі сайти-агрегатори пропонують такі варіанти, коли до Варшави, Вроцлава або Кракова можна дістатися за 5–20 євро потягом чи автобусом, а звідти вже можна знайти квитки, які будуть дешевші на 100–150 євро, ніж в Києві. Відповідно на родину з 4 людей можна зекономити 400–600 євро і подорожувати на них 2 тижні», – каже вона.

Чи варто користуватись автостопом? Автостоп – це безплатний спосіб пересування, але досить ризикований і екстремальний. Адже ніколи не знаєш, до кого в машину сідаєш. Втім, є поціновувачі такого виду подорожей, бо він обіцяє пригоди. Тетяна Гонченко – журналістка із Запоріжжя, яка любить подорожі із пригодами та пише про те, як подорожувати малим коштом, часто використовує автостоп. Для Радіо Свобода вона розповіла про те, що автостопом можливо користуватись не всюди – в Індії вони з чоловіком не наважилась, а в Італії автостоп узагалі заборонений. І, подорожуючи автостопом, треба бути готовим до незручностей. А от щодо неадекватних водіїв, то такого зустріла лише один раз та й то в Україні. «У Франції ми економили близько 2000 гривень за півдня. Ми проїжджали доволі невелику відстань, але при цьому там дуже дорогий транспорт і за ту ж відстань довелося б заплатити великі кошти. Ми все це проїхали безкоштовно, доволі швидко. Люди, які їздять автостопом, – це скоріш філософія, коли ти знайомишся із країною зсередини, спілкуєшся із людьми, які в ній живуть, з водіями. Тобто йдеться не те, щоб у першу чергу зекономити. В першу чергу – це пригоди», – розповідає Тетяна. Міла Дика також має позитивний досвід використання автостопу. «Мали їхати по Йорданії протягом двох тижнів на велосипедах. Але авіакомпанія не передала нам наші велосипеди, і ми вирішили не гаяти час і перепланувати нашу подорож таким чином, щоб рухатися до Оману з кожним днем ближче, і коли раптом нам переправлять велосипеди, ми вже будемо біля нього. Всі два тижні врешті ми подорожували автостопом», – згадує вона. Їм пощастило: швидко, безкоштовно і з добрими попутниками. «Іноді водії підвозили нас в такі місця, де немає взагалі машин, чекали, поки ми подивимося, забирали нас і їхали далі», – розповідає Дика. Втім, радити автостоп було б дуже необачно. Адже кожен має оцінювати ризики, виходячи із власного досвіду та ситуації.

Як економити на їжі? 1. Брати продукти із собою. «Коли подорожуємо автобусом чи на автомобілі, то часто беремо з собою продукти з України, які найдешевші є наразі в порівнянні з іншими країнами: крупи, м’ясо, сири. Це не означає, що ми лише цим будемо користуватись. Це страховка. Бувають такі місця, що немає де придбати їжу або вона дорога. Якщо ви подорожуєте з материка на острів, то варто враховувати, що на острові або магазинів не буде, або вони будуть дорогі. Часто економимо, коли беремо кип’ятильник із собою, легеньку алюмінієву каструлю: крупа є, водою залили, закип’ятили і вже не голодні», – радить гостя програми. 2. Звертати з популярних туристичних маршрутів. «Якщо вас возять автобусним туром по туристичних місцях, то у вас зазвичай мало часу і дорогі, відповідно, кафе – альтернатив немає. Подорожуючи самостійно, ви повертаєте на паралельну вулицю і вже маєте колоритний заклад значно дешевший. Часто саме по таких кафе можна скласти уявлення про країну», – пояснює мандрівниця. 3. Шукати акції. «Звертаємо увагу, поки подорожуємо містом, на бізнес-ланчі. Заходимо в супермаркети, в яких не лише перекуси можна взяти, а навіть їжу готову, яка буде дешевшою, ніж в кафе», – ділиться досвідом Міла.

Як економити на екскурсіях? У Європі поширені інформаційно-туристичні точки. В них можна отримати свіжі мапи, підказки та ідеї, де і в яких музеях бувають безкоштовні дні, після яких годин куди можна зайти безкоштовно. Бувають навіть безкоштовні оглядові екскурсії містом на автобусах або за невеликий кошт, із досвіду родини Диких. «Буває, як у Будапешті, картки міста на 1, 2 чи 5 днів, які включають в себе безкоштовне відвідання музеїв, купалень та дає багато знижок на деякі екскурсії. Ми часто подорожуємо без гіда: беремо із собою путівники, заздалегідь збираємо інформацію і цього нам достатньо. На цьому економимо великі суми», – каже Міла.

Як знайти житло дешевше? Якщо бронювати на сервісі Booking.com готель заздалегідь, днів на 5–10, то це може вийти дешевше. А от якщо плануєте змінювати місто кожного дня, то родина Диких радить не бронювати готель заздалегідь, адже в багатьох готелях на практиці замовлення «день-в-день» роблять знижки через те, що номер взагалі пустує. Головне при цьому – не виявляти своєї зацікавленості, тоді знижка може бути суттєвою. «Часто вирішуємо взяти велосипеди чи «тук-тук» і об’їхати за день місто, а ночувати в іншому сусідньому місті. В одному місті можуть бути готелі дорогі, а в сусідньому набагато дешевші», – розповідає Міла Дика. Економлять також за рахунок нічних переїздів, коли ніч проводять у поїзді чи автобусі.

Якими електронними сервісами краще користуватись? Tripadvisor – сайт і мобільна програма, через які можна отримати поради в подорожах, екскурсіях, подивитись рейтинги тих чи інших місць, готелів, ресторанів. Maps.Me – сервіс офлайн-карт. Booking.com – сервіс для пошуку і бронювання готелів (саме для готелів радить його використовувати родина Диких). Airbnb.com – сервіс для пошуку апартаментів із кухнею (останнім часом такі апартаменти починає пропонувати і Booking.com – ред.). Також мандрівники радять завантажити перекладач у телефон, адже часто місцеві не говорять англійською, але саме вони можуть дати цінні поради. Ті, хто знає англійську, в деяких місцях підзаробляє на туристах і відводить їх у дорогі заклади.