Чому автомобілі з іноземними номерами отримують великі штрафи?

Звідки беруться такі суми штрафів? Основним документом, який регулює це питання, є Митний кодекс України, саме в ньому передбачені такі високі штрафи. За одними статтями це може бути 8,5 тисяч гривень, за іншою статтею – до 17 тисяч гривень – це основні суми, на які штрафують людей. І найбільша – це стаття 485 Митного кодексу, яка передбачає штраф за навмисне ухилення, внесення неправильних даних у митну декларацію чи інші дії, направлені на ухилення від сплати митних платежів – це 300% від платежів, які людина мала б сплатити при повному розмитненні автомобіля. «Тобто мало того, що за таким рішення суду людина має сплатити 300%, плюс ще для того, щоб в подальшому користуватись автомобілем, вона має його ще розмитнити. Сплата штрафу не є підставою для того, щоб користуватися безперешкодно автомобілем. Грубо кажучи, ви маєте сплатити 400% від вартості митних платежів, що, зрозуміло, в багато разів перевищить вартість середньостатистичного автомобіля, який ввозиться з країн Балтії і Польщі», – пояснює адвокат.

Які є варіанти легального користування авто з іноземними номерами? Для початку необхідно розібратися в термінах «резидент» та «нерезидент». Резидент з точки зору фізичної особи – це громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном. Нерезидент – іноземці та особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України. Варіанти користування «нерозмитненою» автівкою з іноземними номерами для резидентів: – Транзит на 5 або 10 днів. «Ви можете користуватись таким автомобілем в режимі транзиту 5 чи 10 днів, залежно від того, через один і той самий чи через різні митні пости ви в’їжджаєте чи покидаєте територію України, оскільки в 480 статті Митного кодексу є пряме обмеження на користування громадянином України автомобілем, який належить нерезиденту – тобто пряма заборона на користування таким автомобілем», – зауважує Максим Лазарев. – Тимчасове ввезення на 60 діб для осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Тобто людина фактично проживає за кордоном і має відповідне документальне підтвердження. Умова: подання до органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їхню реєстрацію на території відповідної країни. Варіанти користування «нерозмитненою» автівкою з іноземними номерами для нерезидентів: тимчасове ввезення на термін до 1 року. «Мають право ввозити автомобіль громадяни іноземної держави чи іноземна компанія. І якщо ці іноземці заїхали, то вони мають право перебувати на території України з цим автомобілем, користуватися ним протягом року. Передавати цей автомобіль громадянину України, щоб він тут ним користувався рік, на сьогоднішній момент неможливо», – наголошує адвокат. Робота в таксі на іноземних номерах є незаконною, наголошує адвокат.

Як людині сплатити цей штраф, якщо немає таких коштів? Боргових в’язниць у нас немає. Тому людина отримає судове рішення, яке все життя буде виконувати. Із офіційної зарплати будуть стягувати якийсь відсоток, якщо в нього немає майна, яке може бути стягнене виконавчою службою, пояснює Максим Лазарев.

Чи можна продовжити строки довідкою про ремонт автомобіля? Згідно з Митним кодексом, у разі виникнення форс-мажорних обставин ви можете продовжити термін перебування на території України до 60 днів. Умова: дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, відповідно до кодексу. Це може бути ДТП, хвороба тощо. «Цим користуються наші громадяни в прикордонних областях. Можливо, насправді у когось ламаються автомобілі, але тим не менш, я думаю, у більшості випадків формально беруться документи на станціях техобслуговування про те, що автомобіль став на капітальний ремонт, що в нього, припустимо, двигун заклинив. Або інший варіант – це документи з лікувальних закладів про те, що людина перебуває на стаціонарному лікуванні і, відповідно, не може покинути територію України протягом п’яти днів. У цьому випадку ви повідомляєте про той факт, що у вас зламався автомобіль, у митний орган, і до 60 днів вам мають дати відстрочку на виїзд», – каже адвокат. Проте є повідомлення, що останнім часом митники відмовляються подовжувати термін перебування такої автівки. Начебто через те, що ремонт не є «дією непереборної сили». «Тут все вже залежить від суб’єктивної волі конкретного представника митної служби. Один може прийняти, інший може не прийняти. У випадку, якщо у вас такі документи не приймаються, ви отримуєте письмову відмову і звертаєтесь в суд з оскарженням таких незаконних дій митника. Тому що прийняти документи він зобов’язаний, якщо у вас є підтверджуючі письмові докази», – пояснює Максим Лазарев.