Як економити на комунальних послугах?

Знову про лампочки та лічильники? Заради економії українці часто відмовляються від споживання енергоресурсів в звичайному режимі. Якщо це не завдає шкоди комфорту, то це розумна практика, але це не вихід, якщо доводиться зовсім відмовлятись від, наприклад, опалення, зауважує Євген Бушма. «Лічильник – це не спосіб економії, а спосіб обліку, це важливий елемент і перший крок до того, щоб почати контролювати, скільки ви споживаєте, і вдаватись до відповідних дій, аби споживати менше», – наголошує експерт. Лед-лампи – це необхідне, але індивідуальне і точкове рішення. «Великої економії це не дасть – з точки зору загальних витрат і в першу чергу саме на тепло. З точки зору електроенергії, звісно, це буде помітний ефект», – пояснює Євген Бушма. Серед простих індивідуальних порад щодо заощадження деякі експерти виокремлюють наступне: Тепловтрати знижуються, якщо закривати на ніч штори.

Через холодні стіни втрачається 40-70% від загальної потреби в теплі. Вихід – якісна теплоізоляція.

Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованого на неї світла, темно-зелена – лише 15%, чорна – лише 9%.

Що ж робити, аби економити суттєво? Для досягнення суттєвої економії Євген Бушма радить комплексний підхід і, зокрема, проведення енергоаудиту всього багатоквартирного будинку. «Енергоаудит – це діагностика стану всіх систем дому. Жителі отримують інформацію про те, в якому стані перебуває будинок, в якому стані його системи комунікації, в якому стані інженерні мережі, підвал, горище, а найголовніше – енергоаудит дасть відповідь на запитання, що в першу чергу необхідно зробити, аби отримати бажану економію. Також енергоаудит дасть можливість дізнатися, скільки ці заходи з енергозбереження можуть коштувати і як швидко вони окупляться. Звісно, як правило, ці заходи затратні», – розповідає Євген Бушма. Сам енергоаудит обійдеться мешканцям будинку тим дешевше, чим більше квартир в ньому. В середньому витрати складають від 100-150 гривень з квартири, зазначає директор енергосервісної компанії ДТЕК ЕСКО. «Аудитори можуть показати якісь прості речі, які, очевидно, люди не бачать або не помічають, але це точкові моменти, а якщо підходити комплексно, то найбільшого ефекту дає приведення до ладу системи опалення будівлі», – пояснює він. Якщо немає порозуміння із сусідами будинку, то є і індивідуальні рецепти, але вони стосуються переважно споживання електроенергії. «Багатофазові лічильники, які тарифікують спожиту електрику в нічний час в половину дешевше від стандартного тарифу. Все енергомістке обладнання: бойлера, пральні машини, підігрів підлоги можна вмикати на ніч і таким чином економити. Існує також таке обладнання, як розумна розетка – вмикає елктроприлад в необхідний час», – зауважує експерт.

Добре, а гроші де брати на всі ці заходи? Заходи для забезпечення енергоефективності є досить затратними з точки зору вкладання коштів, але згодом вони окупляться за рахунок економії. Діє низка програм та пропозицій, які допомагають у здійсненні таких заходів. 1. Державна підтримка за програмою «Теплі кредити». 12 липня уряд виділив додатково 300 мільйонів гривень на фінансування програми у 2017 році. Відшкодування, яке надається учасникам програми, становить: 20% суми кредиту (але не більше за 12 тисяч гривень) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

35% суми кредиту (але не більше за 14 тисяч гривень) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб;

40% суми кредиту (але не більше за 14 тисяч гривень в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів. 2. Програма «IQ energy». Призначена для підтримки проектів, метою яких є підвищення енергоефективності житлових помешкань – одноквартирних будинків (садибних та котеджних будинків) та квартир у багатоквартирних будинках. Будь-яка фізична особа може отримати грант в розмірі до 3 000 євро за одним або кількома проектами. Програма підтримується механізмом заохочення за рахунок грантових коштів на загальну суму 15 мільйонів євро, наданих Східноєвропейським партнерством в сфері енергоефективності та екології («E5P»), та грантом технічної допомоги для реалізації програми, що надається у рівній частці від «E5P» та Шведським агентством з міжнародного співробітництва та розвитку (Sida). 3. Міські програми – це механізми співфінансування проектів з енергозбереження з місцевих бюджетів. На теперішній час по всій Україні ухвалено 145 таких програм із фінансуванням. 4. Енергосервіс – це механізм, за яким енергосервісна компанія проводить в будинку всі необхідні заходи за власний рахунок, а мешканці розраховуються за ці послуги із гарантованої економії у споживанні енергоресурсів. «Приходить ЕСКО-компанія як інвестор і показує проблемні місця в будинку. Компанія під ключ виконує всі роботи, в договорі із жителями компанія бере на себе зобов’язання досягнути певної економії енергоресурсів і лише із зекономлених коштів мешканці розраховуються із енергокомпанією. Це ситуація, коли мешканці не несуть затрат і не вкладають в оновлення обладнання, але після виконання робіт отримують економію. І через певний відрізок часу, коли цієї економії стане достатньо, аби розрахуватись із ЕСКО-компанією за вкладені кошти, вони отримують це обладнання на свій баланс і вся економія залишається у них», – пояснює директор енергосервісної компанії ДТЕК ЕСКО. Фактично люди певний час продовжують сплачувати, як і платили, але за рахунок досягнутої економії розраховуються із компанією, яка провела модернізацію системи опалення. Ключове питання в тому, що ЕСКО-компанія якраз гарантує досягнення економії, зауважує Євген Бушма. Це абсолютно легальний і законний механізм, який працює, додає він.

А якщо альтернативні джерела енергії застосувати? Є варіанти, коли переходять на електроопалення чи тверопаливні котли, але в кожному окремому випадку – індивідуальний підхід, зокрема можлива комбінація систем опалення. «В якихось випадках можливе додаткове використання теплових насосів, для догріву чи обігріву приміщень – залежить індивідуально від об’єкту. В якихось випадках можливе додаткове отримання енергії від сонячних панелей – це будуть додаткові джерела енергії, які дозволять на певних етапах отримати економію енергоресурсу», – каже Євген Бушма. Сонячні батареї є досить дорогими, до того ж, існують певні законодавчі обмеження щодо потужності таких джерел живлення у використанні в житловому секторі для власних потреб. «Якщо є гроші, аби інвестувати у встановлення сонячних панелей з розрахунком терміну окупності. Та чи багато людей готові вкласти значні кошти в сонячні панелі, якщо вони будуть окупатися 10-15 років? Навряд чи», – вважає директор енергосервісної компанії ДТЕК ЕСКО.