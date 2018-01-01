1. «Кримська проблема» на міжнародній арені у 1917-1918 роках

Восени 1917 року між українським та кримськотатарським національним рухом була досягнута домовленість, згідно з якою Київ не висував територіальних претензій на Крим. Тому в Третьому Універсалі Центральної Ради при описуванні території України йшлося про «Таврію (без Криму)», а на півострові було задеклароване створення Кримської Народної Республіки.

Однак у січні 1918 року кримські більшовики збройним шляхом захопили владу та знищили демократичні й національні органи управління Криму. Таким же чином і велика частина території України опинилася під «червоною» окупацією, проте Київ уклав мир з Німеччиною, і союзні німецько-українські війська витіснили більшовиків у Росію. При цьому постало питання й про подальшу долю Криму.