Познайомтеся з українськими кандидатами в президенти

У президентських перегонах в Україні візьмуть участь рекордні 44 кандидати з принаймні 89 заявників. Вибір кандидатів, імовірно, найрізноманітніший за всю історію незалежності країни: політичні ветерани боротимуться проти коміка, журналістів, ветеранів війни, професійних розвідників, обвинувачених злочинців і багатьох інших. Тепер їхнє завдання – переконати електорат, який, як кажуть незалежні опитування, глибоко поділений або невизначений щодо того, хто може найкраще керувати Україною і провести її через настільки необхідні реформи, а також через конфлікт, який підтримує Росія. Хоч охочих багато, лише кілька кандидатів, здається, мають кращі шанси за результатами голосування в першому з двох можливих турів.
Головні дати:
- 30 грудня
Можна розпочинати агітацію
- 31 грудня – 4 лютого
Висунення кандидатів
- 9 лютого
Закінчення реєстрації кандидатів
- 7 березня
Останній день, коли можна відкликати кандидатуру
- 31 березня
День виборів
- До 10 квітня
Результати першого туру
- 21 квітня
Другий тур (у разі необхідності)
- До 1 травня
Остаточні результати
- 3 червня
Інавгурація
Переможцеві дістанеться країна, яка досягла певних успіхів за останні п’ять років. Але їй значною мірою не вдалося похитнути глибоко вкорінену корупцію. Вона залишається об’єктом російських зусиль із метою дестабілізації. Будь-який президент України, потенційно залежний від підтримки західних партнерів, які допомагали утримати Київ на поверхні в час кризи й конфлікту, постане перед важким завданням зберегти ці зв’язки, одночасно домагаючись миру у протистоянні з сепаратистами, якими керує Росія. Також йому, або їй, доведеться ухвалювати іноді непопулярні рішення, які обов’язково відобразяться в опитуваннях. Просто запитайте нинішнього президента Петра Порошенка, важка битва якого свідчить, як непросто досягти переобрання, бо з часів проголошення незалежності України у 1991 році це вдалося тільки одному з його попередників.
Хто не може проголосувати
Близько 12 відсотків із 44 мільйонів українців, які жили чи продовжують жити на окупованих територіях Донбасу чи Криму, зможуть проголосувати, лише оформивши тимчасову зміну місця голосування. Для цього мешканцям окупованих територій потрібно виїхати на підконтрольну Києву територію. Для участі в президентських виборах їм доведеться перетинати лінію розмежування щонайменше двічі: для подачі заяви і безпосередньо для голосування в день виборів. У випадку другого туру виїжджати доведеться чотири рази. Тобто хоча вони не позбавлені права голосувати, та реалізувати його буде досить непросто.
Історично виборці з цих регіонів підтримували кандидатів, які виступали за тісніші зв’язки з Росією. Опитування показують, що нинішній президент Порошенко там глибоко непопулярний.
Українські громадяни, які проживають або працюють у Росії, не зможуть проголосувати там. Їм доведеться відвідати консульство в третій країні або повернутися до України, щоб віддати свої голоси.
Лідери перегонів
Експерти і соціологи стверджують, що ці шість кандидатів мають найкращі шанси 31 березня.
«Ми стали далі від Москви і ближче до Європи… Ніщо не повинно розвернути нас назад».
- Чинний президент. Цукерковий мільярдер
- Вирішальна роль у створенні незалежної Православної церкви України
- Блок Петра Порошенка «Солідарність»
- Нерішучий у реформах, боротьбі з корупцією
«Якщо я за перші 100 днів на посаді президента не зможу зламати стару систему, не зможу показати очевидні результати, я просто піду з президентської посади».
- Екс-прем’єрка
- Помаранчева революціонерка
- Одні люблять, інші ненавидять
- Була ув’язнена за газову угоду з Росією
- Партія «Батьківщина»
«На відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти… Я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю».
- Провідний комік
- Грає у серіалі містечкового вчителя, який став «слугою народу»
- Ходять чутки, що його підтримує сумнівний олігарх
- Пов’язаний із російськими компаніями, але каже, що це – в минулому
«Країна занурюється в атмосферу страху».
- Колишній міністр енергетики, віце-прем’єр
- Звинуватив Порошенка у спробі скасувати вибори
- Колишній союзник Януковича, популярний на російськомовному сході України
«Освічений авторитаризм виводить країну на новий, більш високий рівень економіки і, на її основі, – демократії».
- Екс-міністр оборони
- Кандидує на посаду президента втретє
- Позиціонує себе як «чесну» альтернативу, яка принесе «сильну руку»
- Партія «Громадянська позиція»
«Україна має повне право… ввести смертну кару за корупцію, за державну зраду і за тероризм… через референдум».
- Запальний законодавець, часто блокує парламентську трибуну
- 3-є місце на президентських виборах у 2014 році
- Хоче смертної кари за корупцію, зраду і тероризм
- Радикальна партія
Решта списку
Експерти не дають їм великого шансу, але вони сплатили приблизно 90 тисяч доларів реєстраційного збору і можуть повпливати на результат перегонів і створити собі ім’я в процесі.
«У політиці діють принципи, які діяли в 90-х роках: або ти ворог, або ти раб… Варіант партнерства зараз не допускають»
- Мер Львова
- Скандал зі сміттєзвалищами 2017 року пошкодив його репутацію
- Партія «Самопоміч»
«Ці горлопани зараз судять людей: хто був на Майдані, хто не був, хто більше любить Україну, хто менше. Так ось, під час Майдану у мене був свій Майдан».
- Колишній віце-прем’єр
- Колишній союзник Януковича
- Співголова фракції «Опозиційного блоку»
- Уник судового переслідування через скандал з орендою землі
«Поки вони всередині влади, а ми назовні, – нічого не зміниться».
- Увійшов у політику минулого року
- Співпродюсер розслідування «Вбивство Павла» про вбивство журналіста 2016 року
- Партія «Сила людей»
«Говорили, що я маю британське, угорське, ізраїльське громадянство. На жаль, у мене їх немає, я б хотів».
- Колишній голова Державної фіскальної служби
- Союзник Порошенка
- «Захворів» після арешту у справі про розкрадання державних коштів
- Його звільнення з-під варти різко розкритикували всередині громадянського суспільства
«Ніхто мене не бачить по телебаченню як сепаратиста, бачать як людину, яка фінансувала оборону Маріуполя».
- Колишній керівник Донецької області
- Недовго керував Донецькою областю у розпал конфлікту з Росією
- Замало ідей на білбордах
- Партія «Основа»
«Майдан – це не адреса, це стан душі».
- Лікар, вчилася в Україні та США, лікувала поранених під час Євромайдану
- Була при владі за президентів Ющенка і Порошенка
- У президентських перегонах 2014 року отримала менш ніж 2%
- Критикує реформи у сфері охорони здоров’я
«Переламувати хребти всьому тому, що буде протистояти законності».
- Радник голови МВС
- Усунутий від керівництва управлінням боротьби з наркотиками
- Цитує Біблію, щоб довести, що гомосексуалізм має бути покараний
- Виявився командиром незаконного воєнізованого підрозділу Національної поліції
- Соціалістична партія України
«За столом уже більше не лишилося дорослих».
- Очолював Службу безпеки (СБУ) за президентів Ющенка і Порошенка
- Повідомляють про його зв’язки з олігархом, якого у США звинувачують у рекеті
- Звільнений із СБУ на тлі його заяв про корупцію в керівництві держави
- Партія «Справедливість»
«Керівництво Росії піде так далеко, …наскільки ми дозволимо йому це зробити».
- Солдат, учений, дипломат
- Пов’язаний із багатьма заплутаними політичними історіями в пострадянський час
- У тому числі з отруєнням діоксином Віктора Ющенка
- Партія «Сила і честь»
«Я не буду агітувати за себе».
- Очолив захоплення Євромайданом міністерств юстиції, енергетики, сільського господарства
- Відмовляється від кампанії
- Колишній радник Міністерства оборони
«Пропоную вибрати з нас не найбільш рейтингового, а найбільш гідного, найбільш професійного кандидата».
- Колишній міністр екології та природних ресурсів
- Пост про шапки в Давосі переслідував його в соціальних мережах
- Засновував Асоціацію правників України
«Я не голосував [за права ЛГБТ], …тому що наші предки, козаки, затоптали б цих людей своїми кіньми».
- Програв битву за Соціалістичну партію
- Хоче націоналізувати стратегічні підприємства
- Виступає за зменшення складу парламенту
- Заснував власну Соціал-демократичну партію
«Майбутня демократія України буде ліберальною демократією, але вона не буде прямою копією чужої моделі».
- Навчався сільському господарству й економіці
- Колишній керівник компаній в Україні і за кордоном
- Виступає за переговори з Росією про відновлення кордонів
- Аграрна партія
«Ми для США в будь-якому разі залишимося неоколонією і територією, за допомогою якої… вони ведуть свою геополітичну «холодну війну» з Росією».
- Депутат парламенту і непохитний критик влади
- Нещодавно продав частку в NewsOne для запуску нового телеканалу
- Телеканал «Наші», партія «Наші»
«Я налаштований змінити систему влади, тому що це ключове питання сьогодні в Україні».
- Голова Верховної Ради у 1990-х і 2006–07 роках
- Третє місце у президентських перегонах 2004 року
- Після виборів 2007 року опинився в тіні разом із соціалістами
«Лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля».
- Менш суперечливий, ніж багато інших націоналістів
- Служив на фронті після мобілізації 2015 року
- Хоче оподаткувати олігархів, щоб фінансувати національну оборону
- Висунений коаліцією крайніх правих груп
«Народ заслуговує на ту владу, яку обирає».
- Співавтор десятків законопроектів у парламенті
- Серед них одне з найбільших досягнень України після 2014 року, створення НАБУ
- Громадський рух «Народний контроль»
«Вбивати «гопників», що перетинають кордон [із Росії], які незаконно на нашій території ведуть екстремістську діяльність».
- Активіст Майдану зі схильністю до відеоблогів
- Хоче провчити Москву і її «бандитів» в Україні
- Хоче радикальної реформи податкової системи
- Його партія «5.10» виступає за лібертаріанство
«Подумайте, перш ніж натиснути кнопку «опублікувати»
- Ветеран у політиці й дипломатії
- Помаранчевий революціонер
- Представляв Київ на мирних переговорах у Мінську
«Ми маємо тут, у серці Європи [в Україні], збудувати сучасний Сінгапур».
- Колишній міністр транспорту і зв’язку
- Намагався позбутися пов’язаності з дружньою до Москви Партією регіонів
- Але його публічні погляди не надто змінилися
- Партія «Відродження»
«Більшість виборців не йде на вибори, тому що вони ледачі, а інші йдуть і обирають людей, які неодноразово їх обманювали».
- Колишній викладач хімії і біології
- Автор десятків наукових статей
- Здобув лише 0,12% у президентських перегонах 1999 року
«Я готова попрацювати криголамом. Я готова своїм серцем прогріти лід, щоб він розтанув».
- Залишила владну Партію регіонів під час Євромайдану
- Намагалася знайти прозахідних союзників
- Партія «Віче»
«Маємо впорядкувати і легалізувати [ринок криптовалют], який буде локомотивом нової економіки».
- Прогресивно мислячий депутат парламенту
- Колишній союзник реформатора, що став вигнанцем, Міхеїла Саакашвілі
- Партія «Воля»
«Більше поту = менше крові».
- Ветеран війни
- Перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України
- Керував обороною аеропорту Краматорська у 2014 році
«Нехай поливають брудом. Наше «рухівське» зерно і не через такий асфальт брехні та тиску проросло»
- Колишній заступник директора космічного агентства
- Виключений із партії «Самопоміч» через підтримку децентралізації
- Народний рух України
«Наші інтереси не можуть відстояти слабка влада і президент, який платить по півмільйона доларів за зустріч із Трампом».
- Любить позувати в шапці моряка на своїй яхті
- Стверджує, що Порошенко відповідає за «хаос в Україні»
«Для України Brexit – добрий кейс про те, що економічні інтереси держави мають стояти на першому місці».
- Блоги про глобальний бізнес і політику на популярному сайті
- Інвестиційний консультант
«Інформаційна війна не менш страшна, ніж реальна».
- Виконувач обов’язків керівника риболовецького порту
- Активний критик намагань Росії захопити контроль над Азовським і Чорним морем
- Уродженець Горлівки, що нині під контролем сепаратистів
«В Україні немає нормальних умов для інвестування».
- Його бізнес потерпав від чиновників епохи Януковича
- Пропонує «сільську політику», що має активізувати сільськогосподарські регіони
«Чому ми повинні боротися за квоти української мови [у ЗМІ] в Україні?»
- Колишній директор гірськолижного курорту «Буковель»
- Пропонує програму «Країна гідності і правди»
- Партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
«Нам треба привести до ладу Чорнобильську АЕС, прибрати звідти відходи і дати станції можливість нормально працювати».
- Голова громадської організації «Влада народу»
- Президент приватного підприємства «Міжнародний центр економіки та права»
- Стверджує, що Чорнобиль змусили закрити іноземні держави, щоб Україна не стала енергетично незалежною
«[Я] перший в історії України кандидат у президенти, який веде свою кампанію, перебуваючи під домашнім арештом».
- Політолог
- Під домашнім арештом через звинувачення в порушенні конфіденційності особи працівника поліції
- Закликав прихильників випити за його кандидатуру
«Хтось скаже, що і в мене обличчя не маленьке. Але я їм зі своєї тарілки та за свої».
- Живе у прифронтовому Маріуполі
- Голова місцевої футбольної федерації
- Партія «Стабільність»
«Сьогоднішня політична та економічна діяльність можновладців веде до пограбування абсолютної більшості громадян України».
- Політик і суддя
- Називає себе ватажком усіх українських козаків
- Допомагав в організації протестів проти Порошенка
- Невдало кандидував на мера Києва
«Я знаю всіх в українській політиці… це така забронзовіла система одних і тих самих персонажів».
- Відома тележурналістка і ведуча
- Каже, що її слава робить її більш популярною, ніж політиків
- Називає себе «крайнім консерватором» і прихильницею Тетчер
«Гроші, які надходять від МВФ і Євросоюзу, не допомагають країні розвиватися».
- Член карликової партії «Патріот»
- Економіст, який любить з’являтися на телебаченні і в медіа
- Сторінка про нього в «Вікіпедії» описує його як «секс-символ»
«Мене підтримують прості, хоч і не бідні фермери. Тобто жодному олігархові в державі я нічого не винен».
- Депутат парламенту. Член комітету з боротьби з корупцією
- Юлія Тимошенко звинувачує однофамільця у тому, що він «клон», який має ввести в оману виборців
- Має однакові ініціали з Юлією Тимошенко Ю.В.Т.
«[Порошенко і депутати] відібрали право українських громадян вибирати, в якій країні вони хочуть жити».
- Уродженець промислового сходу України, де точиться війна
- Вважає, що Порошенко мав провести референдум щодо прагнень до ЄС і НАТО
- Партія «Розумна сила»
Ми просто подивитись, дякуємо
Кілька помітних політичних діячів або були серед десятків претендентів, які були відкинуті Центральною виборчою комісією, або відмовилися балотуватися.
«Руйнування пам’ятників Леніну стало ідеєю-фікс режиму [Порошенка]».
- Перший секретар компартії вже понад два десятиліття
- Відмовлено в реєстрації через використання заборонених комуністичних символів
- Балотувався в президенти у 1999, 2004, 2010 і 2014 роках
«Знаєте, політика – не найкраща річ у світі. І вже точно не найчистіша».
- Колишній міністр економіки і міністр закордонних справ
- Прем’єр-міністр після втечі Януковича у 2014 році, втратив підтримку через звинувачення в бездіяльності і корупції
- Колись улюбленець Вашингтона
- Партія «Народний фронт»
«Історична місія нашої нації в це переломне сторіччя – очолити й повести за собою «білі народи» всього світу в останній хрестовий похід за своє існування».
- На початку війни очолив ультраправий добровольчий батальйон «Азов»
- Очолив ультранаціоналістичний вуличний рух
- Підтримка, за опитуваннями, не сягає й 1%
«Мир [в Україні] можливий тільки через війну».
- Перша в країні військова, штурман бойового вертольота
- Отримала звання «Герой України» після повернення з російського ув’язнення
- Втратила блиск після входження до парламенту
- У в’язниці очікує судового розгляду справи про нібито участь у заколоті
- Каже, що влада не дозволила їй балотуватись, але сама не сплатила реєстраційний внесок
«Я добре усвідомлюю, що зараз, в джинсах, можу зробити значно більше для країни, ніж вдягнувши краватку».
- Найбільша рок-зірка України
- Вагався протягом місяців, чи йти на президентські вибори
- Робота президента не для нього, але обіцяє залишитися в політиці