Познайомтеся з українськими кандидатами в президенти

У президентських перегонах в Україні візьмуть участь рекордні 44 кандидати з принаймні 89 заявників. Вибір кандидатів, імовірно, найрізноманітніший за всю історію незалежності країни: політичні ветерани боротимуться проти коміка, журналістів, ветеранів війни, професійних розвідників, обвинувачених злочинців і багатьох інших. Тепер їхнє завдання – переконати електорат, який, як кажуть незалежні опитування, глибоко поділений або невизначений щодо того, хто може найкраще керувати Україною і провести її через настільки необхідні реформи, а також через конфлікт, який підтримує Росія. Хоч охочих багато, лише кілька кандидатів, здається, мають кращі шанси за результатами голосування в першому з двох можливих турів.

Головні дати: Можна розпочинати агітацію

Висунення кандидатів

Закінчення реєстрації кандидатів

Останній день, коли можна відкликати кандидатуру

День виборів

Результати першого туру

Другий тур (у разі необхідності)

Остаточні результати

Інавгурація

Переможцеві дістанеться країна, яка досягла певних успіхів за останні п’ять років. Але їй значною мірою не вдалося похитнути глибоко вкорінену корупцію. Вона залишається об’єктом російських зусиль із метою дестабілізації. Будь-який президент України, потенційно залежний від підтримки західних партнерів, які допомагали утримати Київ на поверхні в час кризи й конфлікту, постане перед важким завданням зберегти ці зв’язки, одночасно домагаючись миру у протистоянні з сепаратистами, якими керує Росія. Також йому, або їй, доведеться ухвалювати іноді непопулярні рішення, які обов’язково відобразяться в опитуваннях. Просто запитайте нинішнього президента Петра Порошенка, важка битва якого свідчить, як непросто досягти переобрання, бо з часів проголошення незалежності України у 1991 році це вдалося тільки одному з його попередників.

Хто не може проголосувати

Близько 12 відсотків із 44 мільйонів українців, які жили чи продовжують жити на окупованих територіях Донбасу чи Криму, зможуть проголосувати, лише оформивши тимчасову зміну місця голосування. Для цього мешканцям окупованих територій потрібно виїхати на підконтрольну Києву територію. Для участі в президентських виборах їм доведеться перетинати лінію розмежування щонайменше двічі: для подачі заяви і безпосередньо для голосування в день виборів. У випадку другого туру виїжджати доведеться чотири рази. Тобто хоча вони не позбавлені права голосувати, та реалізувати його буде досить непросто.

Історично виборці з цих регіонів підтримували кандидатів, які виступали за тісніші зв’язки з Росією. Опитування показують, що нинішній президент Порошенко там глибоко непопулярний.

Українські громадяни, які проживають або працюють у Росії, не зможуть проголосувати там. Їм доведеться відвідати консульство в третій країні або повернутися до України, щоб віддати свої голоси.