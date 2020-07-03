Радіо Визволення

Радіо Визволення (перейменоване в 1959 році в Радіо Свобода) почало мовлення на Радянський Союз російською, таджицькою та туркменською мовами, орієнтуючись на модель мовлення Радіо Вільна Європа. Пізніше в ефір вийшли програми вірменською, азербайджанською, білоруською, грузинською, казахською, киргизькою та узбецькою мовами, а також татаро-башкирські та українські передачі.

Аудіозапис промови першого директора російської служби Радіо Визволення Сергія Дубровського, що вийшла в ефір 1 березня о 8 ранку за московським часом. Програма транслювалася зі штаб-квартири радіо в Мюнхені.