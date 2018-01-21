Румунська революція, тоді і тепер

У1980-і роки, коли вітри змін повіяли в комуністичному світі, сталіністський диктатор Румунії Ніколає Чаушеску взявся закручувати гайки.

Колись «геній Карпат» був дійсно популярний у своїй країні, а за кордоном його хвалили за відмову йти партійною лінією Кремля. Але невдовзі Чаушеску і його дружина Єлена здобули собі абсолютну владу – і жили в абсолютній корупції. До кінця 1980-х років найбільшим святом у країні став день народження Чаушеску.

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Ніколає Чаушеску серед моря вітань місцевих мешканців у центрі Бухареста, 1970 рік. Interfoto/Alamy

Чаушеску понад усе хотів виплатити всі борги своєї країни, і більшість сировини розпродавали закордонним кредиторам. Через це в Румунії різко бракували продуктів харчування, на електроенергії й опаленні жорстоко економили. Зимами сотні людей замерзали на смерть у тьмяно освітлених холодних квартирах або задихалися від газових плит – єдиного для багатьох джерела тепла: газ без попереджень вимикали, а потім вмикали знову, і він наповнював помешкання, де спали люди.