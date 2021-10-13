Розпад СРСР: як це було

25 грудня 1991 року Радянський Союз припинив існування як суверенна держава. Падіння було поступовим, але, на думку багатьох, неминучим. Нижче – вирішальні події, які призвели до розпаду СРСР та появі на мапі світу 15 нових держав.

Як все розпочалося?

Радянський Союз був найбільшою країною світу – його площа становила 22 мільйони кілометрів квадратних. До його складу входило 15 держав, втім більшу частину своєї історії ця держава була надзвичайно централізованою. Офіційною мовою була російська, втім тут також говорили двомастами іншими мовами. У цій державі жило 289 мільйонів людей різних національностей.

Вважають, що розпад СРСР розпочався з приходом до влади Михайла Горбачова. Він розпочав низку реформу, що були спрямовані на демократизацію суспільства та покращення економіки. Однак були й інші особи, що відігравали важливі ролі в останні дні існування СРСР.

Хроніка подій

Це лише частина подій, які призвели до розпаду Радянського Союзу. У 1985 році Михайло Горбачов очолив країну та оголосив курс на реформи. Він розпочав політику розрядку в міжнародних відносинах. У результаті демократизація підірвала позиції Комуністичної партії.