Чоловік як вища істота і немиті свинарки. Тест про сексистські висловлювання Лукашенка й інших пострадянських лідерів

Ми будуємо державу на традиційних цінностях. Сьогодні в деяких країнах на це не звертають уваги. Уже не робиться різниця між чоловіками і жінками. Але ми живемо і повинні жити в традиційному суспільстві. Ми повинні поважати жінок, берегти, захищати їх – не вони нас, а ми їх.

Якщо вона красива, говори, що розумна. Якщо вона не дуже виглядає, говори, що красива. Якщо ні те, ні інше, говори: «Як ти схудла».

У нас у президента повноважень купа – від безпеки до економіки, які поки людина в спідниці, напевно, не зможе виконувати.

Привіт передайте своєму президентові! Виявився дуже потужним мужиком! Десять жінок зґвалтував! Я ніколи не чекав такого від нього! Він нас усіх здивував! Ми всі йому заздримо!

Для того, щоб включити нашу країну, достатньо подивитися на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть цвісти каштани, коли почнеться тепло і почнуть роздягатися жінки.

Чоловік – це вища істота. Жінка була створена з ребра Адама, відповідно, вона стоїть на нижчому щаблі.

Я підіймаю голову – йдуть мої красуні, одна біленька, інша чорна. І всі забули про документи! Всі забули про все, рота роззявили і дивляться на них. І я зрозумів: дійсно зброя.

Треба, щоб у кожному агромістечку ввечері гаряча вода була, щоб доярка або свинарка до мужика в ліжко помитою лягла.

Туристи завжди кажуть, що у нас дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Це все є, і воно залишається нашим брендом.

У нас Конституція не під жінку. І у нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. У нас за Конституцією президент володіє сильною владою.

На президентських виборах 2020 року у Білорусі в Олександра Лукашенка з’явився сильний суперник, який збирає багатотисячні мітинги. І цей суперник – жінка. Сам же Лукашенко відомий своїми сексистськими висловлюваннями. Чи знаєте ви, що Олександр Лукашенко говорив про жінок?

Це Лукашенко заявив під час відвідування Мінського тракторного заводу (30 травня 2020 року).

Це Лукашенко заявив під час відвідування Мінського тракторного заводу (30 травня 2020 року).

«Брендом» жінок назвав український президент Володимир Зеленський під час відвідування кампусу стартапів Station F у Парижі (17 червня 2019 року).

«Брендом» жінок назвав український президент Володимир Зеленський під час відвідування кампусу стартапів Station F у Парижі (17 червня 2019 року).

Про це Олександр Лукашенко заявив під час пресконференції (17 червня 2011 року).

Про це Олександр Лукашенко заявив під час пресконференції (17 червня 2011 року).

Під час відвідування Академії управління Олександр Лукашенко пояснив, навіщо йому «красуні» зі служби протоколу (18 жовтня 2019 року).

Під час відвідування Академії управління Олександр Лукашенко пояснив, навіщо йому «красуні» зі служби протоколу (18 жовтня 2019 року).

Так колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин прокоментував закон про квоти на представництво жінок в органах державної влади (2 березня 2012 року).

Так колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин прокоментував закон про квоти на представництво жінок в органах державної влади (2 березня 2012 року).

Так на форумі в Давосі колишній президент України, утікач Віктор Янукович запрошував інвесторів (28 січня 2011 року).

Так на форумі в Давосі колишній президент України, утікач Віктор Янукович запрошував інвесторів (28 січня 2011 року).

Це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Егудом Ольмертом, коли розгорівся скандал навколо ізраїльського президента Моше Кацава, звинуваченого в десяти зґвалтуваннях. Слова Путіна процитував кореспондент «Коммерсанта» Андрій Колесніков. Він зазначив, що в той момент журналісти виходили з приміщення, і Путін думав, що мікрофони вже вимкнені (19 жовтня 2006 року).

Це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Егудом Ольмертом, коли розгорівся скандал навколо ізраїльського президента Моше Кацава, звинуваченого в десяти зґвалтуваннях. Слова Путіна процитував кореспондент «Коммерсанта» Андрій Колесніков. Він зазначив, що в той момент журналісти виходили з приміщення, і Путін думав, що мікрофони вже вимкнені (19 жовтня 2006 року).

Цю фразу Лукашенко сказав після того, як опустив в урну свій бюлетень під час минулих президентських виборів. Він мав на увазі свою опонентку Тетяну Короткевич. Щоправда, її імені він не назвав (11 жовтня 2015 року).

Цю фразу Лукашенко сказав після того, як опустив в урну свій бюлетень під час минулих президентських виборів. Він мав на увазі свою опонентку Тетяну Короткевич. Щоправда, її імені він не назвав (11 жовтня 2015 року).

Це сказав колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час зустрічі з представницями громадськості (7 березня 2017 року).

Це сказав колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час зустрічі з представницями громадськості (7 березня 2017 року).

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу на церемонії на честь сторіччя Бакинського державного університету (26 листопада 2019 року).