Тест: «Декларометр» Верховної Ради

Перевіримо, чи вгадаєте ви власника найдорожчого подарунку, колекціонера чи щасливчика, який виграв лотерею?

Рух ЧЕСНО проаналізував перші декларації новообраних депутатів Верховної Ради і разом із Радіо Свобода вибрав найцікавіше для цього тесту-«декларометра».

П’ятий рік держслужбовці і депутати в Україні зобов’язані подавати електронні декларації.

Ні. Оформлював на своє ім’я, а потім продавав сотні квартир у Києві забудовник Віктор М’ялик.

Ні. Оформлював на своє ім’я, а потім продавав сотні квартир у Києві забудовник Віктор М’ялик.

Так. Оформлював на своє ім’я, а потім продавав сотні квартир у Києві забудовник Віктор М’ялик.

Ні. Оформлював на своє ім’я, а потім продавав сотні квартир у Києві забудовник Віктор М’ялик.

Ні. Більш ніж 600 млн. гривень від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» отримав попередній президент України.

Так. Більш ніж 600 млн. гривень від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» отримав попередній президент України.

Ні. Більш ніж 600 млн. гривень від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» отримав попередній президент України.

Ні. Більш ніж 600 млн. гривень від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» отримав попередній президент України.

Так. Мама Олександра Дубінського любить не лише швидкість, але й дорогі подарунки для сина.

Ні. Мама Олександра Дубінського любить не лише швидкість, але й дорогі подарунки для сина.

Ні. Мама Олександра Дубінського любить не лише швидкість, але й дорогі подарунки для сина.

Ні. Мама Олександра Дубінського любить не лише швидкість, але й дорогі подарунки для сина.

Ні. Згідно з декларацією Юлії Тимошенко, таку допомогу їй надала компанія Reid, Collins, Tsai LLP.

Ні. Згідно з декларацією Юлії Тимошенко, таку допомогу їй надала компанія Reid, Collins, Tsai LLP.

Так. Згідно з декларацією Юлії Тимошенко, таку допомогу їй надала компанія Reid, Collins, Tsai LLP.

Ні. Згідно з декларацією Юлії Тимошенко, таку допомогу їй надала компанія Reid, Collins, Tsai LLP.

Ні. Віктор Медведчук отримав звання професора 2001-го, а 2000-го був обраний членом Академії.

Ні. Віктор Медведчук отримав звання професора 2001-го, а 2000-го був обраний членом Академії.

Ні. Віктор Медведчук отримав звання професора 2001-го, а 2000-го був обраний членом Академії.

Так. Віктор Медведчук отримав звання професора 2001-го, а 2000-го був обраний членом Академії.

Ні. Виплату від Спілки європейських футбольних асоціацій отримав Григорій Суркіс – віцепрезидент і почесний член організації.

Так. Виплату від Спілки європейських футбольних асоціацій отримав Григорій Суркіс – віцепрезидент і почесний член організації.

Ні. Виплату від Спілки європейських футбольних асоціацій отримав Григорій Суркіс – віцепрезидент і почесний член організації.

Ні. Виплату від Спілки європейських футбольних асоціацій отримав Григорій Суркіс – віцепрезидент і почесний член організації.

Ні. Таку астрономічну зарплату платили Мусі Магомедову як директору Авдіївського коксохіму, що входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова.

Ні. Таку астрономічну зарплату платили Мусі Магомедову як директору Авдіївського коксохіму, що входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова.

Так. Таку астрономічну зарплату платили Мусі Магомедову як директору Авдіївського коксохіму, що входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова.

Ні. Таку астрономічну зарплату платили Мусі Магомедову як директору Авдіївського коксохіму, що входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова.

Так. Сергй Тарута – №2 вибочого списку партії «Батьківщина» – найбільший поціновувач антикваріату серед українських депутатів.

Ні. Сергй Тарута – №2 вибочого списку партії «Батьківщина» – найбільший поціновувач антикваріату серед українських депутатів.

Ні. Сергй Тарута – №2 вибочого списку партії «Батьківщина» – найбільший поціновувач антикваріату серед українських депутатів.

Ні. Сергй Тарута – №2 вибочого списку партії «Батьківщина» – найбільший поціновувач антикваріату серед українських депутатів.

Ні. “Слуга народу» Павлюк задекларував виграш від оператора державних лотерей «М.С.Л.».

Так. “Слуга народу» Павлюк задекларував виграш від оператора державних лотерей «М.С.Л.».

Ні. “Слуга народу» Павлюк задекларував виграш від оператора державних лотерей «М.С.Л.».

Ні. “Слуга народу» Павлюк задекларував виграш від оператора державних лотерей «М.С.Л.».

Ні. Лідер ОПЗЖ Вадим Рабінович відчужив акції інвестиційної компанії «Генезис», кінцевим бенефіціаром якої є його однопартієць Вадим Столар.

Ні. Лідер ОПЗЖ Вадим Рабінович відчужив акції інвестиційної компанії «Генезис», кінцевим бенефіціаром якої є його однопартієць Вадим Столар.

Так. Лідер ОПЗЖ Вадим Рабінович відчужив акції інвестиційної компанії «Генезис», кінцевим бенефіціаром якої є його однопартієць Вадим Столар.

Ні. Лідер ОПЗЖ Вадим Рабінович відчужив акції інвестиційної компанії «Генезис», кінцевим бенефіціаром якої є його однопартієць Вадим Столар.

Ні. Нардеп-мільйонер Фельдман не відмовляється від коштів харківських платників податків і використовує їх для іменної стипендії для школярів, які найкраще здали ЗНО.

Ні. Нардеп-мільйонер Фельдман не відмовляється від коштів харківських платників податків і використовує їх для іменної стипендії для школярів, які найкраще здали ЗНО.

Так. Нардеп-мільйонер Фельдман не відмовляється від коштів харківських платників податків і використовує їх для іменної стипендії для школярів, які найкраще здали ЗНО.

Ні. Нардеп-мільйонер Фельдман не відмовляється від коштів харківських платників податків і використовує їх для іменної стипендії для школярів, які найкраще здали ЗНО.

Ні. У такий спосіб нардепка «Голосу» Олександра Устінова протестувала проти зобов’язання для антикорупційників декларувати майно ще до того, як стала депутаткою.

Так. У такий спосіб нардепка «Голосу» Олександра Устінова протестувала проти зобов’язання для антикорупційників декларувати майно ще до того, як стала депутаткою.

Ні. У такий спосіб нардепка «Голосу» Олександра Устінова протестувала проти зобов’язання для антикорупційників декларувати майно ще до того, як стала депутаткою.