Трагедія на Сонячній вулиці

Світлана

Був теплий і ясний день. 26-річна Світлана, випускниця інституту, яка працювала в дочірній установі найбільшої кондитерської фабрики в країні, вирушила на роботу незабаром після сходу сонця 15 вересня 2015 року. Вона збиралася йти тим самим маршрутом, яким ходила щодня – Сонячною вулицею до автобусної зупинки на головній дорозі.

Але близько восьмої ранку Дмитро Россошанський, її сусід і племінник дуже впливового місцевого судді, керував своїм сріблястим Daewoo Lanos у стані сильного алкогольного сп’яніння – Ірина пізніше довела це у суді. Машина Россошанського з’їхала до краю дороги, вдарила Світлану ззаду і протягнула метрів 20, убивши її на місці.

Дмитро Россошанський

Дворічна боротьба Ірини за те, щоб посадити Россошанського за ґрати, привернула увагу всієї країни і стала символом боротьби України проти корупції. Та це також стало початком подій, які зрештою призвели і до зникнення самої Ірини.

Россошанський, як свідчать документи з лікарень, тривалий час зловживав психоактивними речовинами. Дані про це отримала Ірина, їх також бачив кореспондент Радіо Свобода. Станом на той день, 15 вересня, Россошанський принаймні тричі потрапляв до медзакладів із сильним сп’янінням. Сусіди розповіли про кілька випадків, коли він нетверезим агресивно поводився в публічних місцях.

Раніше 2015 року дочка Ірини Анастасія, тоді ще підліток, зняла Россошанського на відеокамеру, коли він пив горілку з пляшки в місцевій крамниці. За її словами, він наказав своїм друзям «подбати про неї». Один із чоловіків, як пригадує дівчина, «схопив мене за волосся і вдарив головою об капот автівки». Дівчину госпіталізували через струс мозку, що підтверджують медичні записи.

До того, як Россошанський збив Світлану, його вже арештовували за керування автом під впливом наркотиків, а також за крадіжку автомобіля та пограбування. Та з кожної ситуації йому вдавалося вийти сухим із води і зберегти свої водійські права. (Батьки Світлани та Ірини стверджують, що йому це вдалося саме за допомогою свого дядька-судді, хоча вони не можуть надати доказів цього.)

«Якби його [Россошанського] покарали за все, що він зробив, обидві мої дочки все ще були б живими», – вважає Катерина Дуняк.

Радіо Свобода намагалося поговорити з членами родини Россошанського в їхньому будинку на вулиці Сонячній, але кореспондента завернув озброєний поліцейський, який заявив, що сім’я поїхала до родичів у Київ.

Ірина невтомно боролася і навіть кинула роботу, щоб зосередитися виключно на справі своєї сестри. Вона часто не встигала поїсти й поспати, через що її тендітна стать ставала ще більш витонченою.

«Вона прямо на цьому місці сиділа і працювала на своєму комп’ютері до п’ятої години ранку, – розповіла її мама, вказуючи на старенький сімейний диван. – Вона поклялася Світлані, коли ми її поховали, що не спатиме, доки не покарають убивцю».

У суді Ірина стверджувала, що поліція, яка знала про сімейні зв’язки між Россошанським та його дядьком – який, за твердженням її родини, покривав племінника, – чекала вісім годин перед тим, як у Россошанського взяли аналіз крові на наркотики й алкоголь. Суддя, підпорядкований дядькові, наказав звільнити Россошанського під заставу.

«Коли пересічні люди намагаються захищати свої права в судах проти впливових людей, вони часто в результаті отримують абсолютно несправедливі рішення, – каже Михайло Жернаков, колишній суддя та директор групи «Деюре», яка виступає за судову реформу. – Так втрачається довіра до судів».

Якось Ірині посміхнулося щастя. Вона подала заяву про передачу справи в інший район для нового судового розгляду на підставі того, що в першому суді розслідування провалили, а також був конфлікт інтересів. У червні 2017 року інший суддя виніс рішення на користь сім’ї. Він визнав Россошанського винним у смерті Світлани і засудив його до семи років ув’язнення.

За словами Жернакова, українські суди досить часто звільняють звинувачених у скоєнні злочинів під час досудового розгляду справи або ж виносять їм поблажливі вироки. Це особливо стосується таких ситуацій, як випадок Світлани, коли злочинець має потужні зв’язки, пояснив експерт.

«Ці випадки навіть рідко реєструють у слідчих органах», – додає він.