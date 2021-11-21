У ніч з 18 на 19 лютого під час штурму Будинку профспілок в ньому почалася пожежа, на Майдані тривало протистояння.
Остаточно пожежу в Будинку профспілок загасили тільки вранці 20 лютого, там було знайдене тіло людини. Активісти звинуватили в підпалі силовиків, а силовики – «Правий сектор».
За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій «Альфа» Олега Присяжного і керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.