На 18 лютого був запланований так званий «мирний наступ на Раду». В цей день в парламенті планували розглянути зміни до Конституції – повернення до редакції 2004 року, яка наділяла великими повноваженнями парламент. Однак спікер Володимир Рибак відклав розгляд питання.

Колона протестувальників рушила з майдану Незалежності в бік Верховної Ради. Почалися сутички з силовиками. З'явилися повідомлення про загиблих.

Вдень 18 лютого був повністю зупинений рух київського метро. Керівництво СБУ та МВС зажадало від протестувальників припинити протистояння до 18:00.