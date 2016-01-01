СРСР. Автівки під копірку

Промисловість набирала великих обертів у гонитві за вплив між Заходом і Радянським Союзом, символізуючи силу і здатність створювати, оновлювати та вести світ у майбутнє. Але в той час як у Радянському Союзі покладалися на власні сили і в деяких випадках у певних галузях були кращими за своїх капіталістичних суперників – як от дослідження космосу та виробництво зброї – Радянський Союз був далеко позаду, коли мова йшла про автомобілі. Часто СРСР був змушений копіювати своїх капіталістичних суперників, щоб не відставати.