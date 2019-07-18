Оберіть варіант, який дійсно є в програмах партій.

Наскільки добре ви готові до парламентських виборів? Перевірте себе на знання програм партій.

Так. Мабуть, на когось чекатиме новий вид підробітку? Програма партії тут.

Ні слова про безпритульних тварин. Програма партії тут.

Ні, тест на IQ планують зробити лише для суддів та прокурорів. Програма партії тут.

Таким чином зокрема планують контролювати вплив олігархів на владу та ЗМІ. Програма партії тут.

Тимошенко обіцяє газ по 3,50 грн за кубометр. Програма партії тут.

Ні, як у Польщі. Програма партії тут.

Бінго! Програма партії тут.

Та ви що! «Будапешт+» – фішка Юлії Тимошенко. Програма партії тут.

Так, пропонують страхову медицину коштом роботодавця. Програма партії тут.

Ні, пропонують страхову медицину коштом роботодавця. Програма партії тут.

Ні, про погляд на правосуддя у програмі партії нічого не сказано. Програма партії тут.

Сиди й гадай, які саме податки, бо конкретного списку «зайвих» податків в програмі немає. Програма партії тут.

Так, однак виникають питання щодо реальності цього пункту. Раптом майно записано на інших людей? Програма партії тут.

Ні, але це є в програмі партії «Батьківщина». Програма партії тут.

Так, це фішка Смешка. Програма партії тут.

Ні, таких подробиць в програмі ви не знайдете. Програма партії тут.

Так! Все і одразу. Програма партії тут.

Ні, про таке там не йдеться. Програма партії тут.

Навіть раніше – пишуть про 2023 рік. Програма партії тут.