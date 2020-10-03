Жінки, які борються проти Лукашенка

З тих пір, як в Білорусі розпочались антиурядові акції протесту, минуло понад 50 днів. Це сталося після оголошення результатів спірних президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Однією із визначних особливостей цих демонстрацій є провідна роль жінок в акціях протесту. Мало того, що головним політичним конкурентом Лукашенка є жінка, серед опозиціонерів та протестувальників також є багато відомих жінок. І все це – незважаючи на те, що Лукашенко називав жінок «бідолахами, яких тягар президентства би розчавив».

Те, що розпочалося як мирні зібрання одягнених у біле жінок, які приносили квіти та висловлювали солідарність, зрештою переросло в акції протесту, коли силовики під час затримання сотень жінок-демонстрантів, не соромлячись, застосовують насильство. Але білоруські жінки не виглядають заляканими і продовжують вимагати політичних змін у своїй країні.

Хто ці жінки, які підтримують політичні зміни у Білорусі?

Тріо

Світлана Тихановська вирішила балотуватися у президенти після того, як її чоловіка заарештували та заборонили брати участь у виборах. Вона об’єднала свої зусилля з Марією Колесниковою та Веронікою Цепкало, чоловікові якої також заборонили балотуватися у президенти. Вони очолювали продемократичний рух і проводили агітаційні кампанії як тріо з метою вигнання Олександра Лукашенка.

Координаційна рада

18 серпня Світлана Тихановська оголосила про створення Координаційної ради, заснованої для сприяння процесу передачі влади. У роботі ради бере участь близько 600 людей. Семеро людей, в тому числі Марія Колесникова, є членами президії. Багатьох затримали або змусили покинути країну.

Протестувальниці

Окрім того, що жінки регулярно відвідують продемократичні протести, вони також організовують жіночі марші, щоб продемонструвати солідарність та підтримку опозиції.

Як жінки чинять тиск?

Після того, як 9 серпня державний екзит-пол показав переважну перемогу Олександра Лукашенка, на вулиці вийшли тисячі демонстрантів. Відтоді демократичні мітинги продовжували чинити тиск на мінську владу. Тут зібраний огляд протестів, які організовували і відвідували переважно жінки, і те, як вони еволюціонували з часом.

Чому жінки так активно беруть участь у протестах?

Є, мабуть, багато причин, чому жінки в Білорусі приєдналися до протестів у такій великій кількості, незважаючи на застосоване проти них насильство, але поява Світлани Тихановської, безсумнівно, стала натхненням. Історія про маму, яка сиділа вдома і яка за кілька коротких тижнів стала лідером білоруської опозиції, можливо, спонукає інших жінок виходити на вулицю та вимагати політичних змін.

Олександр Лукашенко заявляв, що білоруська Конституція не для жінок і що суспільство недостатньо дозріло, щоб проголосувати за жінку як президента. Можливо, вони вирішили довести, що він помиляється.