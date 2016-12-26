Операція пошуку літака й останків його пасажирів триває другий день. У ній беруть участь екстрені служби, військові, поліцейські і представники адміністрації Сочі. Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море недалеко від Сочі вранці 25 грудня. Всі 92 людей, які перебували на його борту, оголошені загиблими. Серед них – основний склад ансамблю пісні і танцю імені Александрова, журналісти, військовослужбовці і голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка. (Відео Reuters)