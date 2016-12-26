Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
26 грудня 2016, Київ 17:00
Відео

В Чорному морі триває операція пошуку жертв катастрофи російського літака (відео)

В Чорному морі триває операція пошуку жертв катастрофи російського літака (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:23
0:00:00 /0:00:23
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Операція пошуку літака й останків його пасажирів триває другий день. У ній беруть участь екстрені служби, військові, поліцейські і представники адміністрації Сочі. Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море недалеко від Сочі вранці 25 грудня. Всі 92 людей, які перебували на його борту, оголошені загиблими. Серед них – основний склад ансамблю пісні і танцю імені Александрова, журналісти, військовослужбовці і голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка. (Відео Reuters)

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG