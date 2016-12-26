ФСБ Росії не знайшла ознак теракту або диверсії на борту Ту-154

Федеральна служба безпеки Росії не знайшла ознак диверсії або терористичного акту на борту військового літака Ту-154, що розбився 25 грудня. У відомстві також заявили, що літак не перевозив військових вантажів або піротехнічних виробів.

Як основні версії розглядають потрапляння у двигун сторонніх предметів, відмову двигунів через неякісне пальне, помилку пілотування і технічну несправність літака.

Російське державне агентство ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах повідомляє, що уламки літака виявили на глибині 25 метрів і що частину з них вже підняли на поверхню. Російське агентство «Інтерфакс» передає, що прилади одного з кораблів, що беруть участь у пошуковій операції, помітили за півтора кілометра від берега об’єкт, що нагадує обрисами фюзеляж літака. Цю інформацію підтвердили водолази.

Раніше фахівці російського Міноборони заявили, що визначили траєкторію падіння Ту-154.

Операція з пошуку літака й останків його пасажирів триває другий день. У ній беруть участь екстрені служби, військові, поліцейські і представники адміністрації Сочі.

26 грудня оголошене в Росії днем жалоби.

Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море недалеко від Сочі вранці 25 грудня. Всі 92 людей, які перебували на його борту, оголошені загиблими. Серед них – основний склад ансамблю пісні і танцю імені Александрова, журналісти, військовослужбовці і голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка.

Артисти прямували на сирійську базу Хмеймім, щоб виступити перед російськими військовослужбовцями зі святковим концертом.