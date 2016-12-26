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26 грудня 2016, Київ 12:42
Новини | Міжнародні

Тисячі рятувальників залучені до пошукової операції через падіння літака в Росії

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Тисячі рятувальників шукають тіла загиблих внаслідок катастрофи російського військового літака із 92 людьми на борту, який 25 грудня впав у Чорне море на шляху до Сирії.

За даними Міністерства оборони Росії, пошукова операція в районі авіакатастрофи Ту-154 тривала протягом ночі.

Станом на ранок 26 грудня виявили 11 тіл загиблих і 154 фрагменти, повідомили у російському відомстві.

До пошуків, під час яких сподіваються виявити також «чорні скриньки» з літака, залучені 3,5 тисяч осіб, а також кораблі, авіаційна техніка.

92 пасажири літака Міноборони Росії загинули внаслідок аварії на Чорному морі (фотогалерея)

92 пасажири літака Міноборони Росії загинули внаслідок аварії на Чорному морі (фотогалерея)

За даними Міністерства оборони Росії, фахівцям вдалося більш точно визначити район падіння літака. Однак пошуково-рятувальна операція в районі передбачуваного падіння ускладнюється «широким діапазоном глибин і особливостями рельєфу дна».

Раніше міністр транспорту Росії Максим Соколов, який очолив урядову комісію з розслідування катастрофи Ту-154, повідомив, що Слідчий комітет Росії відпрацьовує всі можливі причини авіакатастрофи, в тому числі версію теракту, але говорити про це передчасно.

Влада Росії припускає, що загинули всі 92 людини, що були на борту літака, в тому числі 68 учасників ансамблю пісні і танцю імені Александрова. Артисти прямували на сирійську базу Хмеймім, щоб виступити перед російськими військовослужбовцями зі святковим концертом. Серед жертв катастрофи була і голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома як доктор Ліза.

За словами представника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, літак зник з екранів радарів через дві хвилини після вильоту з сочинського аеропорту Адлер.

У Росії 26 грудня оголошене днем жалоби.

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