Тисячі рятувальників залучені до пошукової операції через падіння літака в Росії

Тисячі рятувальників шукають тіла загиблих внаслідок катастрофи російського військового літака із 92 людьми на борту, який 25 грудня впав у Чорне море на шляху до Сирії.

За даними Міністерства оборони Росії, пошукова операція в районі авіакатастрофи Ту-154 тривала протягом ночі.

Станом на ранок 26 грудня виявили 11 тіл загиблих і 154 фрагменти, повідомили у російському відомстві.

До пошуків, під час яких сподіваються виявити також «чорні скриньки» з літака, залучені 3,5 тисяч осіб, а також кораблі, авіаційна техніка.

За даними Міністерства оборони Росії, фахівцям вдалося більш точно визначити район падіння літака. Однак пошуково-рятувальна операція в районі передбачуваного падіння ускладнюється «широким діапазоном глибин і особливостями рельєфу дна».

Раніше міністр транспорту Росії Максим Соколов, який очолив урядову комісію з розслідування катастрофи Ту-154, повідомив, що Слідчий комітет Росії відпрацьовує всі можливі причини авіакатастрофи, в тому числі версію теракту, але говорити про це передчасно.

Влада Росії припускає, що загинули всі 92 людини, що були на борту літака, в тому числі 68 учасників ансамблю пісні і танцю імені Александрова. Артисти прямували на сирійську базу Хмеймім, щоб виступити перед російськими військовослужбовцями зі святковим концертом. Серед жертв катастрофи була і голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома як доктор Ліза.

За словами представника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, літак зник з екранів радарів через дві хвилини після вильоту з сочинського аеропорту Адлер.

У Росії 26 грудня оголошене днем жалоби.