Прага приймає українських дітей на різдвяні канікули

Прага – На святкові канікули до Праги приїхала група українських дітей. П’ятнадцятеро діточок з різних куточків України проведуть свій вільний час у дні католицького Різдва в чеській столиці. Зусиллями мерії Праги, районних керівників міста, і – не в останню чергу – українських активістів вдалось організувати для українських дітей цікаву і різноманітну програму в Чехії. Забезпечення відпочинку дітей з України у Празі чеська сторона повністю взяла на себе.

​Вже вдруге українським і чеським громадським активістам вдається організовувати відпочинок українських дітей у Празі під час зимових канікул. У ці дні різдвяних свят за католицьким календарем до Праги на відпочинок приїхали особливі діти, діти з родин, які втратили батьків у збройному конфлікті між українськими військовими та бойовиками, яких підтримує Росія, на Донбасі. Ці діти пережили велику втрату, тому українські й чеські волонтери й намагаються все влаштувати так, щоб якомога різноманітніше наповнити їхній час цікавими акціями й зустрічами, в тому числі із чеськими дітьми.

Головну місію в організації поїздки українських дітей на відпочинок до Праги, як і попереднього року, взяла на себе громадська організація «Українська європейська перспектива», яка працює в Чехії. Зокрема, координаторці проекту, громадській активістці Галині Андрейців вдалося домовитись із низкою чеських установ, які на добровільних засадах забезпечили проживання і відпочинок українським дітям: «З чеської сторони вже вдруге ми співпрацюємо з магістратом (району – ред.) Праги – 4, також нас підтримує магістрат міста Праги, окрім того, ще низка компаній і просто чеські й українські волонтери, тобто люди, які завжди допомагають у цих проектах».

Таким чином один із празьких дитячих садочків надав свої приміщення для проживання й відпочинку дітей, а керівництво 4-го празького району столиці забезпечило дітям з України безкоштовне відвідування Дому іграшок, Національного технічного музею, Музею шоколаду.

Це діти тих людей, які воювали за свою батьківщину, за свободу своєї землі. Цим ми хочемо висловити свою належність до українців і України. Це такий символічний жест!

Як зазначив Радіо Свобода представник 4-го району Праги Даніел Кунц, чехи з радістю допомагають українським дітям: «Це діти тих людей, які воювали за свою батьківщину, за свободу своєї землі. Цим ми хочемо висловити свою належність до українців і України. Це такий символічний жест!»

Дітки зуміють відпочити і знайти нових друзів

Як розповіла Радіо Свобода Галина Андрейців, українські діти підготували для своїх чеських друзів святкову програму. Але не тільки чеські діти, але й дорослі почують українські колядки, які співатимуть діти з України в самому центрі Праги під головною ялинкою: «Дітки мають досить насичену програму. Буде екскурсія різдвяною Прагою, святкова літургія, колядки на головній площі міста, будемо колядувати, як і минулого року, українські колядки. Різдвяна вечеря, ялинка, подарунки – як завжди. Діти матимуть змогу відвідати зоопарк у Празі, відомі галереї, музеї, майстер-класи. Познайомляться також із чеськими традиціями, також зуміють відпочити і знайти нових друзів».

Завдяки чеським та українським волонтерам традиція допомоги Україні у скрутний час російської агресії триває, відтак цього року, як і минулого, діти українських загиблих героїв проведуть зимові канікули в Празі.