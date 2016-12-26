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В Северодонецке открылась катетерная лаборатория, где оказывают помощь людям с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда. До проведения АТО операции на сердце проводились только в Луганске. Но город сейчас контролируется сепаратистами, поэтому пациентов с подконтрольной Украине территории приходилось возить в другие области.

Первым пациентом, которому провели операцию на сердце в Северодонецке, стал 32-летний местный житель Валерий Уразовский. По его словам, раньше проблем с сердцем у него не было. Но недавно стало плохо и его забрала «скорая».

После инфаркта меня привезли сюда, после этого поставили стент

«У меня был инфаркт. После инфаркта меня привезли сюда. Оказали первую помощь и после этого поставили стент. Прошло все хорошо. Успешно. В принципе, даже быстро очень. Всем спасибо большое», – рассказал Валерий Уразовский.

На Луганщине появилась возможность спасать тех людей, которые раньше просто умирали – Борис Тодуров

В Луганской области за год регистрируется больше тысячи случаев инфаркта. И каждый пятый – с летальным исходом. Об этом рассказал главный кардиохирург Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров. Возглавляемый им Институт сердца оказывал помощь в открытии лаборатории в Северодонецке. И теперь, по словам кардиохирурга, количество смертей должно уменьшиться.

Человек не умирает. Он остается абсолютно здоровым

«От момента развития инфаркта мышцы сердечная погибает в течение двух часов. Если в течение этого времени поставить стент и открыть закрывшуюся артерию, то человек не умирает. Не становится инвалидом. Он остается абсолютно здоровым человеком. Так что сегодня свершилось то, что давно должно было свершиться. Появилась возможность спасать тех людей, которые раньше просто умирали», – рассказал Борис Тодуров.

Лаборатория полностью оснащена современным оборудованием, которое привезли из Германии. А операции проводит команда местных врачей – в основном это молодые специалисты. Среди них – переселенец из Донецка Никита Журавлев.

Вся наша команда проходила обучение в Институте сердца

«Вся наша команда проходила обучение в Институте сердца. Это мощнейшая база, где нас хорошо обучили. Теперь мы можем дальше работать в этом направлении», – рассказал Никита Журавлев.

Операции для жителей Луганской области будут бесплатными – Юрий Гарбуз

До конца этого года и весь следующий операции на сердце для жителей Луганской области будут бесплатными. Об этом рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его словам, деньги на операции будут выделяться из бюджетов области и города Северодонецка.

Идет большое финансирование в пределах 10 миллионов гривен на 2017 год

«Уже 4 миллиона 400 тысяч выделено. Также у нас идет большое финансирование в пределах 10 миллионов гривен на 2017 год для того, чтобы здесь проходили операции, и мы спасали луганчан», – рассказал Юрий Гарбуз.

На этом сотрудничество Луганской области с Институтом сердца не прекратится. Как рассказал главный кардиохирург Министерства здравоохранения Борис Тодуров, вскоре в регионе откроется филиал учебного заведения, который будет готовить специалистов-кардиологов.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)