(Друкуємо мовою оригіналу)

Мне часто задают этот вопрос: «Когда закончится эта война?». В последний раз я ответил на него так: «Когда украинцы перестанут уезжать в Чехию».

У меня есть знакомая – прекрасный талантливый архитектор со Львова, которая сейчас собирается навсегда покинуть нашу страну и уехать на постоянное жительство в Прагу. Почему? Всё очень просто: в нашей стране тотальная коррупция и платят гроши. А там – свобода творчества и финансов. В Европе ей предлагают то, что никогда не предложат здесь, в Украине, на легальных условиях, без взяток и кумовства. Но кто придёт на её место? Какой-нибудь идиот, из-за которого лет через пять рухнет плохо построенный дом. Потому что работать здесь за такие деньги не согласится ни один вменяемый профессионал.

Некоторые переехали уже в 2016 году, махнув рукой и сказав «здесь ничего уже не изменить». Переехали, вместо того, чтобы весь свой ум, талант и смелость употребить на то, чтобы точить этот камень по капле

И вот мы видим Донбасс. Сотни тысяч людей бежали, спасаясь от этой войны. Некоторые переехали уже в 2016 году, махнув рукой и сказав «здесь ничего уже не изменить». Переехали, вместо того, чтобы весь свой ум, талант и смелость употребить на то, чтобы точить этот камень по капле. И кем же их заменить? Ведь здесь уже строить не дом.

По опыту могу сказать, что на десяток «оставшихся» 1-2 способны на что-то, кроме размахивания украинским флагом в фейсбуке. Не хочу сказать, что это проблема лишь нашего региона. Наверняка, такая же ситуация была бы везде, случись это в другой части страны. Но факт остаётся фактом: лучших здесь нет. Писатели, журналисты, профессура – почти весь интеллектуальный пласт покинул оккупацию, да ещё и создаёт информационный тренд, что, дескать, оставаться здесь – это такой себе «общественный грех».

Конечно, не мне судить этих людей. У меня нет никого, и, оставаясь, я рискую только собой. И я могу понять человека, который говорит мне: «Я не могу жить с детьми там, где каждый день падают ракеты от «Града». Но я не понимаю того, кто ещё в понедельник жил здесь, а в четверг, переехав, напишет: «Отдать этот вонючий Донбасс – там воняло всегда». Потому что завтра он уедет не из Донбасса – завтра он покинет страну, и найдёт для этого сотни причин. Хотя на самом деле их миллион – никто же не спорит.

Взгляните: эти люди просто смеются над нами. Смеются, когда декларируют миллионы в валюте, снимаясь на фоне каких-то сельских коров; смеются, когда «закидываются» наркотиками прямо на парламентской сессии

Но вот мы уже видим Киев. Парламент. И что же? Да то же самое, только вместо флажков с соцсетей – вышиванки и вилы. Взгляните: эти люди просто смеются над нами. Смеются, когда декларируют миллионы в валюте, снимаясь на фоне каких-то сельских коров; смеются, когда «закидываются» наркотиками прямо на парламентской сессии; смеются, когда даже не слушают друг друга: кто газету читает, кто туры заказывает, кто эротику смотрит. Но проблема ли это парламента? Нет. Это проблема тех, кто когда-то уехал отсюда, послав всё к чертям.

Уехал, и через 20 лет подставил меня, оставив нищее государство с толпой баранов у власти. И кто же для меня эти люди, «уехавшие»? Что ж, они точно не идиоты, раз вовремя сумели всё разглядеть. Но они для меня – слабы.

Если из Украины уезжают даже жители мирного Львова, то для кого это всё? Для кого мы пытаемся вырвать эту землю из рук «Сомали» и «Спарты», засевших здесь?

Не так давно я был в посёлке Октябрьский – делал о нём репортаж. Это один из наиболее пострадавших районов Донецка. Почти все дома, так или иначе, посечены осколками, многие брошены, виднеются руины аэропорта. Вокруг – в большинстве своём недружественное Украине население, с которым предстоит многолетняя работа даже после деоккупации. И когда я смотрел на это, у меня возникал только один вопрос: если из Украины уезжают даже жители мирного Львова, то для кого это всё? Для кого мы пытаемся вырвать эту землю из рук «Сомали» и «Спарты», засевших здесь? Для кого ведём осторожные беседы с теми, кто «за людей не считает» нас самих, как сказал мне один из местных?

Как я могу сказать украинцу, который всё ещё считает себя здесь таковым, живя среди этих руин, «не уезжай» – если уже на границе стоят десятки автобусов с надписью «Львов-Прага»? Какой аргумент можно найти здесь, среди этой разрухи? Ведь вокруг нищета, которую не сравнить с остальной Украиной. Вынесенные осколками железные ворота. Люди, которые ненавидят тебя, потому что знают, что ты – украинец. И всё же многие остаются и продолжают верить, несмотря ни на что.

Война – слишком узкое понятие. Это не только Донбасс. Линия фронта пролегает и через медицину, и через политику, и через суды

Война – слишком узкое понятие. Это не только Донбасс. Линия фронта пролегает и через медицину, и через политику, и через суды. Талантливый архитектор или музыкант, оставшийся здесь, возможно, делает даже больше для нашей победы на Донбассе, чем те, кто за него так «страдают» с экранов ТВ.

Единственная проблема любого государства – это кадровая проблема. Проблема людей. Идеология не важна: не важно, национал-социализм это, демократия или коммунизм. Если не будет тех, кто способен верить во что-то, кроме «бабла», всё и всегда распадается. Правда, за верность должны бы платить. К сожалению, за 25 лет независимости наш политикум так и не понял, что уничтожить коррупцию и оставить здесь лучших любой ценой – в их же собственных интересах.

Потому что иначе через 10, 20 или 30 лет останется 450 человек в центре Киева с огромной пустой страной, по которой и будет носиться табун «счастливых» народных депутатов.

Cергей Андреев, безработный, город Макеевка

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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