Влада й опозиція Сирії домовилися про припинення вогню

Основні сторони протистояння в Сирії підтвердили заяву Москви про домовленість припинити бойові дії, досягнену за посередництва Росії й Туреччини. Далі мають початися мирні переговори про сирійське врегулювання.

На всій території Сирії мають уже опівночі за місцевим часом (який збігається з київським) припинитися бойові дії між вірними урядові військами і силами опозиції. Такої домовленості дійшли їхні представники на переговорах за посередництва Росії, що підтримує владу президента Сирії Башара аль-Асада, і Туреччини, яка підтримує частину опозиційних сил. Росія і Туреччина мають стати гарантами дотримання угоди.

Про домовленість оголосив президент Росії Володимир Путін. На нараді в Москві, яку показали на телебаченні, він повідомив, що на переговорах між сторонами сирійського конфлікту були підписані три документи: «Перший документ між сирійським урядом і збройною опозицією – про припинення вогню на території Сирійської Арабської Республіки. Другий документ – це комплекс заходів для контролю за режимом припинення вогню. І третій документ – заява про готовність до початку мирних переговорів щодо сирійського врегулювання».

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив: «Режим припинення вогню – з нуля годин 30 числа». Він додав, що переговори про це його міністерства за посередництва Туреччини з лідерами груп поміркованої сирійської опозиції, що контролюють значну частину центру й півночі Сирії й налічують понад 60 тисяч бійців, тривали два місяці.

Це перемир’я, як і попередні, не стосується ісламістських угруповань, що визнані терористичними – екстремістської «Ісламської держави», з одного боку, і «Джабгат Фатах аш-Шам», також відомого за попередньою назвою «Джабгат ан-Нусра», яке воює разом із іншими опозиційними групами і проти «Ісламської держави», і проти сил сирійського режиму. Крім того, під перемир’я, за повідомленнями, не потрапила велика опозиційна група на чолі з сирійськими курдами – їхні загони вважає «терористичними» Туреччина.

Влада й опозиція Сирії підтвердили перемир’я

Повідомлення про цю домовленість підтвердили її сторони. У Сирії державне агентство SANA передало заяву командування військ про «повне припинення бойових дій по всій країні від півночі», а державне телебачення заявило, що це перемир’я відкриває новий шлях до переговорів про завершення конфлікту.

Провідне об’єднання сирійської опозиції, Сирійська національна коаліція, теж заявило, що підтримує перемир’я і що її збройна сила, Вільна сирійська армія, буде дотримуватися його. Але, попередив представник коаліції Ахмед Рамадан, вона залишає собі право відповісти в разі провокацій урядових сил чи їхніх союзників.

Інший представник об’єднаної поміркованої сирійської опозиції Осама Абу Зейд розповів журналістам у Туреччині, що домовленість про припинення вогню підписали 13 опозиційних збройних груп. Після встановлення перемир’я мають відбутися мирні переговори в Казахстані про пошуки виходу з кризи, додав він. При цьому речник опозиції звернув увагу, що ці переговори мають ґрунтуватися на Женевській декларації 2012 року, що передбачає створення тимчасової перехідної влади в Сирії, – і це, наголосив він, «означає, що в майбутньому Асад не матиме ніякої присутності».

Чи лишиться Асад при владі?

За кілька годин до оголошення про домовленість її анонсував міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. При цьому він так само наголосив, що Анкара не збирається йти ні на які переговори з Асадом.

Крім того, він попередив, що Сирію повинні залишити всі іноземні збройні групи, включно з ліванською «Хезболлою». Нині в Сирії на боці влади воюють шиїтські загони з кількох країн: Лівану, Ірану, Іраку чи й Афганістану.

Думку сирійської опозиції про неприйнятність участі Асада й наближених до нього осіб у майбутній перехідній владі Сирії широко поділяють у світі – не тільки на Заході, але й в арабських країнах. Натомість Росія називає неприйнятною таку передумову й наполягає, що Асад має залишатися при владі. 2014 року він був оголошений переможцем президентських виборів, що були проведені в час війни в підконтрольній йому частині Сирії, і його семирічний термін мав би завершитися тільки 2021 року.