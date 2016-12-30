Із речами на виліт. Нові санкції США проти Росії і реакція Кремля

Сполучені Штати оголосили про видворення з країни 35 російських дипломатів. Відповідне звернення від імені президента США Барака Обами розповсюдила прес-служба Білого дому. Крім того, Міністерство фінансів країни ввело й інші санкції проти приватних осіб і організацій з Росії через хакерські атаки, спрямовані на втручання у вибори американського президента. Президент Росії Володимир Путін відмовився висилати з країни американських дипломатів у відповідь.

Згідно із заявою Вашингтона, заходи вжиті після численних приватних і публічних попереджень на адресу російського уряду і вони необхідні як відповідь на російські спроби «завдати шкоди інтересам США в порушення визнаних міжнародних норм поведінки».

«Всі американці повинні бути стурбовані діями Росії. У жовтні моя адміністрація представила нашу оцінку дій, вжитих Росією з метою втручання в американський виборчий процес. Крадіжка даних і їхнє оприлюднення могло проводитися тільки за вказівкою вищого ешелону російської влади. Ба більше, наші дипломати в Москві протягом останнього року стали об'єктом безпрецедентного тиску з боку служб безпеки та поліції. Подібні акції матимуть наслідки», – йдеться в заяві.

Згідно з розпорядженням президента, два російських дачних комплекси в Меріленді і Нью-Йорку на Лонг-Айленді, які використовуються дипломатичними представниками Росії, будуть закриті. Влада США заявила, що вони використовуються в розвідувальних цілях.

29 грудня США заявили, що громадяни Росії будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциско протягом 72 годин. Окрім того, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки, спрямовані на втручання у вибори американського президента.

Обмежувальні заходи торкнуться Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Об'єктами санкцій стали компанії ЦОР Security, «Спеціальний технологічний центр», а також автономна некомерційна організація «Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики». У Вашингтоні підозрюють ці компанії у фінансуванні кібератак.

До списку персональних санкцій увійшли начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії Ігор Коробов, його заступники Володимир Алексєєв, Сергій Гізунов і Ігор Костюков, а також хакери Олексій Белан і Євген Богачов.

Президент США Барак Обама пообіцяв найближчими днями представити Конгресу доповідь про російське втручання у виборчий процес за допомогою кібератак.

У четвер Федеральне бюро розслідувань опублікувало звіт, в якому детально описуються технічні методи, що використовуються російськими розвідувальними службами для ведення хакерських операцій проти урядових і приватних комп'ютерних систем в Сполучених Штатах.

Нові санкції, введені президентом США Бараком Обамою проти російських розвідслужб, їхніх керівників і співробітників, а також кількох фірм, причетних до кібератаки на американські комп'ютерні мережі, поставлять адміністрацію наступного президента США Дональда Трампа перед серйозною дилемою, коли справа дійде до формування стратегії відносин з Росією. Чи задасть російське втручання в американський виборчий процес і відповідь на нього, запропонована адміністрацією Обами, параметри американо-російських відносин в найближчому майбутньому? На це запитання шукають відповіді багато американських коментаторів.

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Газета The Wall Street Journal називає «ворожою» відповідь адміністрації Барака Обами на те, що американські розвідслужби називають масштабними російськими кіберопераціями з метою вплинути на результат президентських виборів в США. Видворення з країни 35 співробітників російських дипломатичних місій, санкції проти ФСБ, ГРУ та їхніх керівників, заборона на користування російськими дипломатами дачних комплексів в Меріленді і на Лонг-Айленді, з яких велися розвідувальні операції, санкції проти кількох фірм, що мали стосунок до хакерських операцій, – все це було представлено Білим домом як частина заходів у відповідь на безпрецедентне втручання Кремля в американський виборчий процес і утиски американських дипломатів.

За словами спікера Палати представників Пола Райана ці «запізнілі» кроки є доречним завершенням «восьмирічної провальної політики адміністрації Обами щодо Росії». Союзник Обами, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер назвав дії Білого дому адекватною «відсіччю» Кремлю і закликав дати більш сильну відсіч. Лідер сенатської більшості, республіканець Мітч Макконнелл назвав нові санкції хорошим, але «запізнілим» початковим кроком, закликавши Конгрес зробити наступний крок. На користь посилення тиску на Кремль голосно висловилися ще кілька законодавців.

Реакція Дональда Трампа, людини, від якої залежить і майбутнє американських санкцій, і стратегія США щодо Росії, була набагато менш виразною. «Настав час для нашої країни перейти до більш великих і кращих речей, – оголосив Трамп незабаром після звістки про нові санкції, – тим не менш, в інтересах нашої країни і народу я зустрінуся наступного тижня з керівництвом національної розвідки, щоб отримати останню інформацію про цю ситуації». Газета The Washington Post сприймає ці слова новообраного президента як свідчення його незгоди з висновками американської розвідки. При цьому газета The Wall Street Journal бачить між рядками заяви Трампа ознаки готовності погодитися з висновками американської розвідки.

Американські експерти в інтерв'ю Радіо Свобода називають ці санкції доречною відповіддю на безпрецедентне втручання Росії в американський виборчий процес. Колишній помічник держсекретаря США Девід Кремер особливо відзначає санкції проти російських розвідслужб:

Крім публічно оголошених санкцій, будуть зроблені неафішовані кроки

– Це дуже серйозні кроки, на які, напевно, буде відповідь з боку Росії, що, звичайно ж, враховувала адміністрація Обами. Не треба забувати, що крім публічно оголошених санкцій, будуть зроблені неафішовані кроки. Люди з оточення Барака Обами кажуть про кібероперації і про дії проти певних осіб, причетних до кібератаки в США.

– Як Ви вважаєте, чи брала адміністрація Обами до уваги те, що ці кроки майже напевно прирікають США і Росію на вкрай погані відносини, якщо тільки Дональд Трамп не скасує своєю владою цей останній президентський указ Барака Обами?

Двостороннім відносинам було завдано жорстокого удару в результаті гігантського, безпрецедентного втручання Росії в американські президентські вибори. Ці відносини і без того сильно постраждали після російського вторгнення в Україну і незаконної анексії Криму. Такі дії не можна було залишати безкарними

– Давайте внесемо ясність. Двостороннім відносинам було завдано жорстокого удару в результаті гігантського, безпрецедентного втручання Росії в американські президентські вибори. Ці відносини і без того сильно постраждали після російського вторгнення в Україну і незаконної анексії Криму. Але спроби Москви вплинути на перебіг передвиборчої кампанії не могли залишитися без особливої відповіді. Це повинно було статися, і це сталося. Я вважаю, що такі дії не можна було залишати безкарними.

Ба більше, я припускаю, що навіть якщо адміністрація Дональда Трампа захоче скасувати якісь санкції, то це буде зробити нелегко, тому що Конгрес, швидше за все, зажадає зберегти ці штрафні заходи в силі. Можна припустити, що в результаті розслідування російських кібератак комісіями Конгресу з'являться нові дані, які ускладнять будь-які спроби пом'якшення санкцій, і законодавці узаконять нові санкції.

Вільям Померанц, заступник директора Інституту Кеннана Центру Вільсона у Вашингтоні, вважає, що ці санкції – найнижча точка в американо-російських відносинах останніх десятиліть:

Зараз дуже важливо, які додаткові докази оприлюднить Білий дім як доказ нелегального російського втручання у виборчий процес в найближчі три тижні

– Адміністрація Обами, вводячи санкції, вирішила публічно представити свою стратегію відповіді на російські кібератаки перед тим, як вона покине Білий дім. Вона хоче назвати людей, які несуть відповідальність за ці операції. Зараз дуже важливо, які додаткові докази оприлюднить Білий дім як доказ нелегального російського втручання у виборчий процес в найближчі три тижні. Зрозуміло, що заходи, вжиті адміністрацією Обами, можуть бути перекреслені адміністрацією Дональда Трампа.

Вводячи санкції, Барак Обама частково заганяє адміністрацію Трампа в кут. Нові санкції, введені Обамою, помітно відрізняються від попередніх. І відмова від них буде означати невизнання Дональдом Трампом результату роботи американських розвідувальних служб

Але при цьому, вводячи санкції, Барак Обама частково заганяє адміністрацію Трампа в кут. Адміністрація Трампа дає зрозуміти, що вона може скасувати економічні санкції, введені після анексії Криму та втручання Росії в справи України, тому що вони не є ефективними. Але нові санкції, введені Обамою, помітно відрізняються від попередніх. І відмова від них буде означати невизнання Дональдом Трампом результату роботи американських розвідувальних служб. Саме це є великою проблемою, це означає розкол між президентом Трампом і американськими службами безпеки.

– Чи візьметеся Ви зробити прогноз, яку стратегію обере наступний президент США чи про це неможливо судити?

Американо-російські відносини зараз перебувають на найнижчій точці

– Зрозуміло, що американо-російські відносини зараз перебувають на найнижчій точці. Питання зараз полягає в наступному: чи зробить щось наступний президент США Дональд Трамп для того, щоб змінити ситуацію. І якщо він зробить щось, якою буде реакція Конгресу США.

Російське МЗС назвало санкції контрпродуктивними і заявило, що вони завдадуть шкоди двостороннім відносинам Москви і Вашингтона. Офіційний представник відомства Марія Захарова на своїй сторінці в фейсбуці написала, що «сьогодні Америка, американський народ були принижені власним президентом». Вона також назвала людей, «які жили 8 років в Білому домі», групою «зовнішньополітичних невдах, озлоблених і недалеких»:

У своєму твітері дії США вранці в п'ятницю прокоментував і очільник уряду Росії Дмитро Медведєв:

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав останні санкційні рішення США «проявом агресії», вони означають зниження відносин двох країн на більш низький рівень. «Ба більше, викликає глибоке здивування той факт, що ось такі дії, такого руйнівного, деструктивного характеру при двосторонніх відносинах, здійснює адміністрація, якій вже ось-ось йти. Це, безумовно, виглядає як абсолютно непередбачуваний прояв агресії». Дмитро Пєсков також зазначив, що Росія не схильна «перебільшувати ефективність цих санкцій так само, як і санкцій, які озвучувалися раніше».

МЗС Росії запропонував Володимир Путіну вислати 35 американських дипломатів, однак президент Росії вирішив цього не робити. «Залишаючи за собою право на відповідні заходи, ми не будемо опускатися до рівня «кухонної», безвідповідальної дипломатії і подальші кроки щодо відновлення російсько-американських відносин будемо вибудовувати виходячи з політики, яку проводитиме адміністрація президента Дональда Трампа. Російські дипломати, які повертаються на батьківщину, проведуть новорічні канікули в колі рідних і близьких – вдома. Ми не будемо створювати проблем для американських дипломатів. Ми нікого не будемо висилати. Ми не будемо забороняти їхнім сім'ям і дітям користуватися звичними для них місцями відпочинку на новорічні свята. Ба більше, всіх дітей американських дипломатів, акредитованих в Росії, запрошую на Новорічну і Різдвяну ялинку в Кремль», – йдеться в заяві Путіна, опублікованій на сайті Кремля.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода