Спецслужби США підтверджують причетність Росії до кібератак

У США Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки 29 грудня опублікували доповідь про кібератаки під час президентської кампанії. За даними відомств, до атак причетні російські спецслужби.

У документі мовиться, що хакери здійснювали атаки на об’єкти інфраструктури, урядові та освітні установи з метою викрадення даних. У доповіді згадується злам серверів неназваною американської партії влітку 2015 і навесні 2016 року двома російськими хакерськими групами.

У четвер США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені.

Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників.

У Росії обіцяють «адекватну» відповідь на нові санкції США, запроваджені щодо Росії.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що Москва та президент Росії Володимир Путін наштовхнуться на посилення санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія. Ґрем заявив, що Конгрес розслідуватиме обвинувачення щодо втручання Москви у президентські вибори у США.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.