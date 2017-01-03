Радіо Свобода Daily: Донбас буде звільнений від окупантів вже у 2017 році?

У Міністерстві з питань окупованих території сподіваються на звільнення Донбасу вже цього року, або максимум – до середини 2018-го. Такий оптимістичний прогноз оприлюднив заступник міністра Георгій Тука. Він запевняє, що є безліч фактів, які свідчать, що Росія готова «здати» Донбас. Детальніше про це читайте в матеріалі: «Окуповану Росією частину Донбасу буде звільнено вже у 2017 році?»

Через посилення кризових явищ в економіці Росії, що викличе зростання невдоволення населення, у 2017 році російський президент Володимир Путін може розпочати новий локальний військовий конфлікт. Такий вже невтішний прогноз в ефірі Радіо Свобода зробив політтехнолог Тарас Березовець. «Путін дійсно буде шукати можливості розв’язання нової «маленькой победоносной войны». Питання в тому: де це буде? Ні, це не буде Україна, очевидно. Тому що він тут майже вичерпав всі свої резерви підтримки. До речі, прогноз НАТО сьогодні змінений. Країна-член НАТО з найбільшим рівнем загрози з боку Російської Федерації – це Латвія. Раніше це була Естонія. Вони змінили на Латвію. І я не скидав би з шальок терезів ситуацію в Казахстані і в Білорусі», – зазначив Тарас Березовець.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на нічний клуб у Стамбулі в перший день Нового року, внаслідок якого загинули 39 людей. Як мовиться в заяві угруповання 2 січня, «героїчний солдат халіфату» здійснив напад у місці, де «християни відзначають своє відступницьке свято».

Сьогодні та завтра (3 і 4 січня), міністр Павло Клімкін і новий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіян Курц перебуватимуть з робочим візитом у Донецькій області. Мета візиту – ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації мінських домовленостей та соціально-економічною ситуацією в регіоні.

Файлообмінник Ex.ua повідомив про відновлення роботи на домені fex.net (File EXchange Network). Щоправда сервіс став платним.

Поки Ви святкуєте новорічно-різдвяний період, українські спортсмени вже готуються до Олімпіади 2020 року в Токіо. Їм доведеться призвичаїтися до нових правил у рідних видах спорту. Адже з січня змінюється суддівство у дзюдо, боротьбі, гімнастиці та боксі. Також з’явилися нововведення у кульовій стрільбі, сучасному п’ятиборстві та стрільбі з лука. Крім того, у Токіо вперше спортсмени змагатимуться у таких видах, як серфінг, карате, бейсбол, скелелазіння та скейтбордінг. А ще з цього року українці мають шанс заявити про себе і в нових олімпійських видах – черлідингу та тайському боксі. Чи готові «синьо-жовті» спортсмени до змін у правилах та чи зможуть підкорити нові вершини Олімпу читайте за лінком.

Ми ж бажаємо Вам цього року підкорити свій Олімп і не обов’язково спортивний!

Ваше Радіо Свобода Daily