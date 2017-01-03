Гривня у 2017 році буде відносно стабільною за умови інвестицій – економісти

Київ – В останні дні 2016 року гривня продемонструвала помітне падіння відносно долара та євро. Чимало експертів і пересічних українців пов’язують це з націоналізацією «Приватбанку» та з особливостями адміністрування податків в Україні. Але як поводитиметься національна валюта у 2017 році? В уряді та НБУ сподіваються, що середній курс у новому році буде 27,2 гривні за долар, така величина закладена в бюджеті. Експерти – менш оптимістичні, але значного здешевлення української валюти не очікують. Серед чинників, які можуть зміцнити гривню, в експертному середовищі називають успіх в економічних реформах і, як наслідок, продовження кредитування з боку МВФ та приплив інвестицій. Водночас потягнути гривню вниз можуть ескалація українсько-російського конфлікту на Донбасі, а також уповільнення реформ та зменшення обсягу західної допомоги Україні.

Долар в українських банках можна купити приблизно за 27,5-28 гривень, євро – приблизно за 29-29,5. Такими є ціни у банківських відділеннях Києва в перші дні січня 2017 року. В обмінниках українська валюта – трохи дорожча. Однак ще в листопаді курс гривні не перевищував 26 за долар.

На початку осені спостерігалася дефляція, яку експерти пов’язували з сезонним падінням цін на продукти харчування. Однак долар поступово став дорожчати, а разом з ним пішли вгору і ціни на споживчі товари. Після того, як 18 грудня уряд, РНБО та Нацбанк вирішили націоналізувати «Приватбанк», найбільший комерційний банк України, та надали йому фінансову допомогу, знецінення гривні дещо прискорилося. В експертному середовищі та й з-поміж клієнтів банку популярною є думка, що націоналізація, надання банку додаткових державних коштів і те, що клієнти «Приватбанку» попервах активно знімали гроші зі своїх рахунків, збільшили кількість гривні на валютному ринку і підштовхнули її девальвацію.

Утім, в адміністрації голови правління НБУ Валерії Гонтаревої заперечують зв'язок між націоналізацією «Приватбанку» і падінням гривні.

Одним із аргументів регулятора стало те, що нині банки більше купують валюту в громадян, ніж продають її. А самі українці – загалом кладуть грошей на депозити всіх банків більше, аніж знімають.

Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності, йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, який наводить «УНІАН».

«Приплив коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з «Приватбанку» з 19 грудня. Більше того, період їх відтоку з банку був нетривалим – лише три дні, і після цього повернення коштів населення в банк відновилося. Разом з тим відтік депозитів юридичних осіб з «Приватбанку» було компенсовано припливом коштів на рахунки юридичних осіб в інших банках у зв'язку з відшкодуванням ПДВ», – пояснив посадовець.

Однак він визнає, що в останні дні року спостерігався надлишковий попит на іноземну валюту. Серед причин Чурій зазначив надлишок гривні в бізнесу і відсутність необхідності в експортерів продавати валютну виручку, оскільки у грудні вони отримали відшкодування ПДВ на загальну суму 12,5 мільярдів гривень. З іншого боку, за його словами, зріс попит на валюту через потребу компаній заплатити за валютними кредитами до кінця року. При цьому, як зазначив Чурій, на готівковому валютному ринку продаж валюти населенням продовжує перевищувати її купівлю. Так, у грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками у населення становила 34 мільйони доларів США. Також повідомляється, що підтримка ліквідності, об'ємом 25 мільярдів доларів, яку Нацбанк надав «Приватбанку» після націоналізації, використана на покриття відтоків за депозитами та збільшення резервів банку.

НБУ майже щоденно проводить аукціони з продажу доларів, щоб зменшити коливання курсу гривні.

Експерти: гривню зміцнюють інвестиції та підтримка донорів, ослаблюють – нестабільність і гальмування реформ

Водночас саме фундаментальні економічні чинники нині «хитають» гривню і впливатимуть на її курс й упродовж 2017 року, стверджує у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. За словами експерта, на гривню тисне потреба України у закордонному фінансуванні, яку інвестиції упродовж нового року зможуть перекрити лише частково.

Потреба іноземного фінансування для України – від 4 до 10 мільярдів доларів упродовж 2017 року. Чи забезпечимо його, чи ні – від цього залежить курс гривні

«Потреба іноземного фінансування для України – від 4 до 10 мільярдів доларів упродовж 2017 року. Чи забезпечимо його, чи ні – від цього залежить курс гривні. Частково чи повністю цей дефіцит перекрити можна прямими іноземними інвестиціями. Але Україна має лише 80-е місце у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. А крім того – високий рівень корупції. Нині за додаткові інвестиції змагаються між собою лише ті країни, які за легкістю ведення бізнесу входять до топ-50. Минулого року прямі іноземні інвестиції в Україну склали 4 мільярди доларів, але я не назвав би їх дуже якісними: 3 мільярди з них пішли суто у банківський сектор. І лише близько одного мільярда – іноземний бізнес вклав у реальний сектор української економіки. Якщо цей рівень інвестування в Україну збережеться упродовж року, то зовнішнє фінансування може бути меншим», – очікує Устенко.

Найреалістичнішим він вважає сценарій, коли курс гривні у 2017 році досягне 30 гривень за долар. За словами експерта, для підтримки такого курсу Україні треба буде позичити в МВФ та інших донорів близько 3 мільярдів доларів, за умови зростання західних інвестицій та продовження реформ. Якщо ж донорська допомога буде меншою, а на сході України триватиме ескалація збройного протистояння, Україні доведеться для підтримання курсу витрачати золотовалютні резерви НБУ, стверджує Устенко.

Судова реформа і дерегуляція економіки – це ті речі, які допоможуть Україні зміцнити національну валюту, і тоді її курс буде меншим за 30 гривень до долара, наголошує експерт.

Утім, інший економіст – Олександр Жолудь – оцінює нинішню ситуацію більш оптимістично: за його словами: підстав для подальшого знецінення гривні у 2017 році немає.

Щодо послаблення гривні, є різні сценарії, але падіння не буде значним

«В останні дні грудня ми бачили ослаблення гривні через тимчасові чинники. Це свята в ЄС, через що в деякий час не проходили міжнародні транзакції у валюті. Збільшення виконання бюджету на кінець року – це велика кількість готівкової гривні. Найімовірніший сценарій – це зміцнення гривні, коли завершаться свята. Але надалі значного зміцнення української валюти не буде. Бо надлишковий долар на ринку НБУ викуповуватиме у свої резерви за кожної нагоди. Бо нині в його резервах – лежать кошти МВФ, які доведеться повертати. Щодо послаблення гривні, є різні сценарії, але падіння не буде значним», – каже економіст.

Олександр Жолудь нагадує, що МВФ і більшість міжнародних агенцій говорять про дуже повільну девальвацію української валюти упродовж 2017 року, яка буде близькою до очікуваного рівня інфляції гривні. Оскільки у більшості прогнозів ідеться про річну інфляцію у 8%, то середній курс у новому році буде в районі 27-28 гривень за долар, вважають експерти.