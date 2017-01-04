Що буде з газетами у 2017 році? (Огляд преси)

Газети й журнали України ризикують не вижити за нових економічних реалій, попереджає газета «Україна молода». Видання пише, що запуск телерадіотранслятора на горі Карачун – річ потрібна та важлива, але як можна поряд iз відновленням одного мовлення байдуже спостерігати за повільним помиранням інших? Видання стверджує, що жодної допомоги від держави преса України як не бачила, так і не бачить. Журналісти мусять самотужки провадити битву з інфляцією, зі збільшеними податками, зі зростаючими цінами тощо. Про те, чим це загрожує державі і що буде з газетами у 2017 році, видання пише в статті «ЗаПРЕСували».

Україна зменшує імпорт блакитного палива, поступово заміщуючи його добуванням власного. Газета «Україна молода» інформує, що держава нарощує видобуток власного газу, але планує перейти на нього до 2020 року – завдяки скороченню споживання цього палива. При цьому влада обіцяє зниження вартості газу для населення, – але тільки після перемоги України у Стокгольмському арбітражі... Докладніше йдеться в публікаціях, що мають заголовки «Видобудемо – зігріємося...» та «Газ про запас».

Газета «Голос України» розповідає про 12 основних подій у політичній та законодавчій сферах, що сталися у 2016 році. І які найбільше впливатимуть на життя українців у наступних роках. До них газетярі зарахували боротьбу з корупцією, посилення обороноздатності, децентралізацію, пенсійну, медичну та судову реформи, безвіз, українізацію ефіру та книжкового ринку. Про це докладніше, а також про новації, які приготував парламент та уряд українцям у 2017 році, розповідає «Голос України».

Попри чергові домовленості у форматі Україна – ОБСЄ – Росія про новорічний режим тиші на Донбасі, окупаційні війська продовжували обстріли українських позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про те, хто може їх вгамувати і на який сценарій міг би погодитись Кремль, щоб припинити обстріли, розповідає газета «Голос України» у матеріалі «У пошуках виходу з мінського лабіринту».