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04 січня 2017, Київ 22:18
Політика

Закупівля ліків в Україні та корупція. Кум Путіна також обурений

Ілюстраційне фото

Ілюстраційне фото

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У січні Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує завершити закупівлі медикаментів як за минулий рік, так і за нинішній. Раніше один з головних кардіологів країни, Борис Тодуров, обвинуватив керівника МОЗ Уляну Супрун у непрофесіоналізмі, що, за його словами, призвело до смертей багатьох людей та зриві термінів закупівлі лікарняних засобів. Його підтримали проросійські політики, але сам лікар будь-які зв’язки із ними відкидає. До обвинувачень приєднався також один із попередніх міністрів, але в громадських організаціях стверджують – запізнілі закупівлі не є провиною міністра.

Директор державного кардіологічного закладу «Інститут серця» Борис Тодуров розкритикував виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун за непрофесіоналізм. Зокрема він стверджував, що в цьому році Міністерство не закупило медичні засоби і витратні матеріали для лікування серцевих нападів на загальну суму 364 мільйони гривень.

Борис Тодуров

Борис Тодуров

Міністерство охорони здоров’я частково спростувало обвинувачення. Зокрема, за офіційними даними, 5 із 6 тендерів на закупівлю необхідних медикаментів вже оголошені, а останній – оголошують якраз 4 січня. В міністерстві також наголосили, що отримали від попередніх міністрів сумнівну спадщину в сфері закупівель – влітку 2016 року закупівлі за кошти 2015 року були здійснені лише наполовину, а підготовча робота для закупівель за бюджетом 2016 року взагалі зроблена не була.

«У період з грудня 2015-го по листопад 2016 року для Інституту серця, відповідно до заявок, було розподілено та перерозподілено медикаментів і медичних виробів на загальну суму – понад 44 мільйони гривень. За бюджетом 2016-го на ССЗ (серцево-судинні захворювання – ред.) для Інституту були виділені кошти в обсязі 50 мільйонів гривень при загальній сумі для всіх регіонів України – 357,2 мільйона гривень. У державному бюджеті на 2017 рік Інституту серця передбачено 141,6 мільйона гривень на медикаменти та додаткові 40 мільйонів гривень на придбання обладнання», – сказано у заяві міністерства.

​Бориса Тодурова також не влаштовує процедура закупівель ліків міжнародними організаціями. Про це він заявив у своєму відеозверненні у фейсбуці.

​«Щодо закупівель через міжнародні організації, то ми їх вже робили в 2015 році і отримали медикаменти лише через рік. Через приватну компанію Crown Agents Україна закупила ліків на кілька мільярдів гривень і отримала їх лише через рік і ще платники податків заплатили 7% за логістику і за інші послуги», – заявив Тодуров.

Відповідати на запитання Радіо Свобода Борис Тодуров відмовився. У Міністерстві охорони здоров’я конфлікт для Радіо Свобода також не прокоментували.

Борис Тодуров та Сергій Аксьонов, березень 2014 року

Борис Тодуров та Сергій Аксьонов, березень 2014 року

Фотографію із самопроголошеним головою Криму Сергієм Аксьоновим, оприлюднено у ЗМІ, кардіолог Борис Тодуров пояснює просто – за його словами, він прооперував матір політика і той із ним сфотографувався.

Підтримку Тодурову також висловив проросійський політик Віктор Медведчук. «Заява Б. Тодурова – це крик відчаю і одночасно вирок для української «реформаторської» команди», – зазначив Медведчук. Сам лікар відкинув будь-які зв’язки чи якусь підтримку політичних ідей «кума Путіна».

Раніше я підтримував купівлю ліків міжнародними організаціями, а тепер ні – екс-міністр Мусій

Обвинувачення Тодурова підтримав народний депутат і заступник голови парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Олег Мусій, який очолював міністерство в 2014 році. В коментарі Радіо Свобода він визнав, що за його часів закупівлі ліків також гальмували. Проте в його випадку це нібито було пов’язано із протидією тодішнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, принаймні так каже екс-міністр. Колись Мусій підтримував закупівлі ліків через міжнародні організації – сьогодні вже ні.

«Зараз вона себе показала як неефективна. Одне з найбільших досягнень попередніх урядів – це впровадження системи Prozzoro. Якщо вона така хороша, навіщо не закуповувати через неї, а віддавати її міжнародним організаціям», – заявив Мусій. У 2016 році на кошти, виділенні в бюджеті 2015 року, ліки закуповувалися через три міжнародні організації – ЮНІСЕФ, Програму розвитку ООН і компанію Crown Agents.

Мусій також наголосив, що Супрун вже три місяці не відвідує засідання профільного комітету і не співпрацює із народними депутатами.

До початку залучення міжнародних компаній корупційна складова сягала 40% – активіст

Із народним депутатом не погоджується виконавчий директор благодійного фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина. В коментарі Радіо Свобода вона нагадала, що Супрун працює в міністерстві лише з серпня, тоді як проблеми із закупівлями почалися значно раніше. Близько півроку в міністерстві взагалі не було керівника. Благодійний фонд, який налагоджує процес постачання ліків важкохворим українцям, успішно співпрацює із міністерством, говорить експерт.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Ми очікуємо, що закупівлі 2017 року почнуться в січні 2017 року
Ольга Стефанишина

«Те, що цього року закупівлі пройшли пізно, це факт. Дійсно, лише зараз міжнародні організації розпочинають закупівлю. Ми очікуємо, що закупівлі 2017 року почнуться в січні 2017 року. Нова команда не була на початку року в міністерстві. Я не скажу, що вони все швидко організували, але все одно – організували», – заявила Стефанишина.

Це вже друга спроба міжнародних організацій придбати ліки, перша була за часів Мусія, і вже вдруге закупівля запізнюється, говорить Стефанишина. Проте до моменту залучення міжнародних організацій, корупційна складова сягала 40%. Різниця цін на ліки від міжнародних організацій і цінами 2014 року складає 800 мільйонів гривень, ціни на деякі ліки були у 25 разів вищими, розповідає громадський активіст.

Сторони конфлікту не сприймають одне одного – волонтер

Співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Євген Найштетік 12 років працював у фармацевтичному бізнесі і співпрацював із багатьма міністрами охорони здоров’я. Сьогодні він розробляє нові технології з дистанційної медичної допомоги. Найштетік каже, що головна проблема не в закупівлях ліків, а в стратегічній моделі системи охорони здоров’я.

«Тодуров не сприймає людей, які ніколи не займалися організацією охорони здоров’я, а команда Уляни Супрун не сприймає критику з боку тих, хто за останні 25 років нічого принципового не зміг зробити. Але жодна з моделей закупівель ліків, які пропонуються, не вирішують жодну з проблем охорони здоров’я. Вже багато років усі витрати міністерства не перекривають навіть 5% ринку охорони здоров’я, а весь ринок – це не більше від 5% потреб громадян, які має задовольняти Україна», – заявив експерт.

Врешті-решт навіть в державних медичних закладах громадяни все одно платять за нібито безкоштовну медичну допомогу. Головне – визначитися, які медичні послуги оплачуються із податків громадян, і обрати модель розвитку, наголошує експерт. А цього досі не зроблено.

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