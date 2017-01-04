Закупівля ліків в Україні та корупція. Кум Путіна також обурений

У січні Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує завершити закупівлі медикаментів як за минулий рік, так і за нинішній. Раніше один з головних кардіологів країни, Борис Тодуров, обвинуватив керівника МОЗ Уляну Супрун у непрофесіоналізмі, що, за його словами, призвело до смертей багатьох людей та зриві термінів закупівлі лікарняних засобів. Його підтримали проросійські політики, але сам лікар будь-які зв’язки із ними відкидає. До обвинувачень приєднався також один із попередніх міністрів, але в громадських організаціях стверджують – запізнілі закупівлі не є провиною міністра.

Директор державного кардіологічного закладу «Інститут серця» Борис Тодуров розкритикував виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун за непрофесіоналізм. Зокрема він стверджував, що в цьому році Міністерство не закупило медичні засоби і витратні матеріали для лікування серцевих нападів на загальну суму 364 мільйони гривень.

Міністерство охорони здоров’я частково спростувало обвинувачення. Зокрема, за офіційними даними, 5 із 6 тендерів на закупівлю необхідних медикаментів вже оголошені, а останній – оголошують якраз 4 січня. В міністерстві також наголосили, що отримали від попередніх міністрів сумнівну спадщину в сфері закупівель – влітку 2016 року закупівлі за кошти 2015 року були здійснені лише наполовину, а підготовча робота для закупівель за бюджетом 2016 року взагалі зроблена не була.

«У період з грудня 2015-го по листопад 2016 року для Інституту серця, відповідно до заявок, було розподілено та перерозподілено медикаментів і медичних виробів на загальну суму – понад 44 мільйони гривень. За бюджетом 2016-го на ССЗ (серцево-судинні захворювання – ред.) для Інституту були виділені кошти в обсязі 50 мільйонів гривень при загальній сумі для всіх регіонів України – 357,2 мільйона гривень. У державному бюджеті на 2017 рік Інституту серця передбачено 141,6 мільйона гривень на медикаменти та додаткові 40 мільйонів гривень на придбання обладнання», – сказано у заяві міністерства.

​Бориса Тодурова також не влаштовує процедура закупівель ліків міжнародними організаціями. Про це він заявив у своєму відеозверненні у фейсбуці.

​«Щодо закупівель через міжнародні організації, то ми їх вже робили в 2015 році і отримали медикаменти лише через рік. Через приватну компанію Crown Agents Україна закупила ліків на кілька мільярдів гривень і отримала їх лише через рік і ще платники податків заплатили 7% за логістику і за інші послуги», – заявив Тодуров.

Відповідати на запитання Радіо Свобода Борис Тодуров відмовився. У Міністерстві охорони здоров’я конфлікт для Радіо Свобода також не прокоментували.

Фотографію із самопроголошеним головою Криму Сергієм Аксьоновим, оприлюднено у ЗМІ, кардіолог Борис Тодуров пояснює просто – за його словами, він прооперував матір політика і той із ним сфотографувався.

Підтримку Тодурову також висловив проросійський політик Віктор Медведчук. «Заява Б. Тодурова – це крик відчаю і одночасно вирок для української «реформаторської» команди», – зазначив Медведчук. Сам лікар відкинув будь-які зв’язки чи якусь підтримку політичних ідей «кума Путіна».

Раніше я підтримував купівлю ліків міжнародними організаціями, а тепер ні – екс-міністр Мусій

Обвинувачення Тодурова підтримав народний депутат і заступник голови парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Олег Мусій, який очолював міністерство в 2014 році. В коментарі Радіо Свобода він визнав, що за його часів закупівлі ліків також гальмували. Проте в його випадку це нібито було пов’язано із протидією тодішнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, принаймні так каже екс-міністр. Колись Мусій підтримував закупівлі ліків через міжнародні організації – сьогодні вже ні.

«Зараз вона себе показала як неефективна. Одне з найбільших досягнень попередніх урядів – це впровадження системи Prozzoro. Якщо вона така хороша, навіщо не закуповувати через неї, а віддавати її міжнародним організаціям», – заявив Мусій. У 2016 році на кошти, виділенні в бюджеті 2015 року, ліки закуповувалися через три міжнародні організації – ЮНІСЕФ, Програму розвитку ООН і компанію Crown Agents.

Мусій також наголосив, що Супрун вже три місяці не відвідує засідання профільного комітету і не співпрацює із народними депутатами.

До початку залучення міжнародних компаній корупційна складова сягала 40% – активіст

Із народним депутатом не погоджується виконавчий директор благодійного фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина. В коментарі Радіо Свобода вона нагадала, що Супрун працює в міністерстві лише з серпня, тоді як проблеми із закупівлями почалися значно раніше. Близько півроку в міністерстві взагалі не було керівника. Благодійний фонд, який налагоджує процес постачання ліків важкохворим українцям, успішно співпрацює із міністерством, говорить експерт.

Ми очікуємо, що закупівлі 2017 року почнуться в січні 2017 року

«Те, що цього року закупівлі пройшли пізно, це факт. Дійсно, лише зараз міжнародні організації розпочинають закупівлю. Ми очікуємо, що закупівлі 2017 року почнуться в січні 2017 року. Нова команда не була на початку року в міністерстві. Я не скажу, що вони все швидко організували, але все одно – організували», – заявила Стефанишина.

Це вже друга спроба міжнародних організацій придбати ліки, перша була за часів Мусія, і вже вдруге закупівля запізнюється, говорить Стефанишина. Проте до моменту залучення міжнародних організацій, корупційна складова сягала 40%. Різниця цін на ліки від міжнародних організацій і цінами 2014 року складає 800 мільйонів гривень, ціни на деякі ліки були у 25 разів вищими, розповідає громадський активіст.

Сторони конфлікту не сприймають одне одного – волонтер

Співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Євген Найштетік 12 років працював у фармацевтичному бізнесі і співпрацював із багатьма міністрами охорони здоров’я. Сьогодні він розробляє нові технології з дистанційної медичної допомоги. Найштетік каже, що головна проблема не в закупівлях ліків, а в стратегічній моделі системи охорони здоров’я.

«Тодуров не сприймає людей, які ніколи не займалися організацією охорони здоров’я, а команда Уляни Супрун не сприймає критику з боку тих, хто за останні 25 років нічого принципового не зміг зробити. Але жодна з моделей закупівель ліків, які пропонуються, не вирішують жодну з проблем охорони здоров’я. Вже багато років усі витрати міністерства не перекривають навіть 5% ринку охорони здоров’я, а весь ринок – це не більше від 5% потреб громадян, які має задовольняти Україна», – заявив експерт.

Врешті-решт навіть в державних медичних закладах громадяни все одно платять за нібито безкоштовну медичну допомогу. Головне – визначитися, які медичні послуги оплачуються із податків громадян, і обрати модель розвитку, наголошує експерт. А цього досі не зроблено.