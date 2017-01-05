П’ять вигадок російських ЗМІ у 2016 році

Минулий рік був багатий на фейкові новини, які ставали частиною не тільки суспільного життя, а й політики, і навіть міжнародних відносин. Сьогодні можна згадати про п'ять найбільших, тим паче, що більшість з них так і не були спростовані їхніми творцями.

1. Дівчинка Ліза

11 січня минулого року в Берліні 13-річна дівчинка Ліза з родини російських німців не прийшла додому. Не прийшла вона і в школу. Просто зникла на день. А коли повернулася додому, розповіла батькам – так заявила мати, – що її викрали і зґвалтували троє чоловіків «арабської» зовнішності. Інформація про це стала бурхливо розходитися соціальними мережами – особливо в російськомовному співтоваристві Берліна і в антиіммігрантських групах. Можливо, вона б там і залишилася, тим більше що реальні обставини відсутності дівчинки з'ясувалися досить скоро, але в справу втрутився російський «Первый канал», кореспондент якого Іван Благой стверджував, що дівчинку зґвалтували «вихідці з арабських країн», і вимагав від поліції не приховувати дані. Репортаж пройшов в ефір 16 січня.

Незважаючи на те, що інформація, яка міститься в репортажі російського «Первого канала», вже давно спростована, він залишається на офіційній сторінці телеканалу в YouTube без змін і пояснень.

Те ж саме стосується і російського агентства «Спутник», яке 17 січня опублікувало гнівну статтю з заголовком «Поліція не діє».

І російських «Вестей», які того ж дня стверджували:

Діяльність російської пропагандистської машини привела до демонстрацій російськомовного населення Берліна, на які виходили від 300 до 800 осіб. Дезінформацією активно скористалися праві радикали. В цілому по країні на вулиці з протестами вийшли від 10 до 11 тисяч осіб. Дійшло й до міжнародного скандалу, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив берлінську владу в тому, що «у випадку з нашою дівчинкою Лізою» вони приховують правду через політичні мотиви.

Слідство встановило, що 11 січня минулого року дівчинку Лізу ніхто не викрадав і не ґвалтував. Вона сама на добу сховалася від батьків.

«Так, я вважаю, що це гібридна війна, як її описував генерал Герасимов, що вона йде в Німеччині щосили. Для мене це було велике дежавю. Я в 2012 році виїхав з Росії, багато з того, що відбувалося там, мені вже не подобалося. І раптом я починаю виявляти частково те саме в Німеччині. Тут дуже ясно відчувається рука Путіна, просто німці всього цього не знають, у них імунітету до цих речей немає», – описав цю ситуацію в інтерв'ю Радіо Свобода німецький журналіст і дослідник російської пропаганди Борис Райшустер.

2. «Що ви там в Кремлі курите?»

12 листопада російські засоби інформації поширили новину про те, що призначений Кремлем «голова» Криму Сергій Аксьонов попросив російського президента допомогти з газом для українського Генічеська, який «замерзає». Репортаж про це показали на «Росии-24».

Інформація почала негайно поширюватися новинними агентствами. Володимир Путін заявив, що треба допомогти, але треба і «налагодити фінансову дисципліну в стосунках з сусідами».

Аналогічна «історія» трапилася з Генічеськом і в січні минулого року, коли російські телеканали поширили інформацію про те, що нібито мер міста зателефонував Володимиру Путіну з проханням про допомогу і Путін не відмовив. Така пильна увага до проблеми обігріву одного українського міста змусила очільника району Олександра Воробйова записати відеозвернення до російського президента. Воно починалося зі слів: «Товарише Путіне, що ви там всі в Кремлі курите?».

​Повідомлення про дзвінок Путіна спростував і мер міста Олександр Кожухов. За інформацією порталу StopFake, за зверненням від нібито «змерзлих громадян Генічеська» до Аксьонова, яке той передав Путіну, стоять двоє людей – житель Сімферополя Геннадій Сівак і такий собі Едуард Коваленко, діяльністю якого зацікавилися українські правоохоронні органи.

За твердженням місцевих представників влади, Генічеськ не тільки не потребує газу, але і змушений спалювати надлишки, тому що газосховище, куди раніше відправляли надлишки газу, розташоване на окупованій Росією території.

«Це інформаційна політика настільки вбила в мозок росіянам, що ми тут «їмо людей», «п'ємо кров»... І вони в це вірять! Я думав, що це тільки в казках може бути. А вони в це вірять», – сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Воробйов.

3. Гілларі Клінтон «готує кольорову революцію»

11 листопада російський інтернет сколихнула новина про те, що в США демонстрантів, які виступають проти обраного президента Дональда Трампа, «звозять на автобусах» і платять їм до 1500 доларів на тиждень. Новину активно підтримало російське телебачення. Російські «Весті» досі тримають цю інформацію на своїй сторінці.

Блогові сайти пішли далі. «Яндекс» видає цілу добірку посилань з однаковим заголовком: «Клінтон готує кольорову революцію в США». Інформація про автобуси заснована на твіті жителя Остіна (штат Техас) Еріка Такера, який поширився у соціальних мережах.

Сам Ерік Такер пізніше написав статтю, в якій зізнався, що його приголомшила поведінка користувачів Twitter. Його мимовільний фейк, його твіт, в якому він помилково сприйняв автобуси, призначені для конференції, за організований протест проти Трампа, отримав 15 тисяч ретвітів за 36 годин. А твіт, в якому він виправив свою помилку, досі отримав тільки 33 позначки «подобається» і 29 ретвітів.

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Давали російські медіа, в тому числі і «Весті», і номер телефону, за яким можна зателефонувати і влаштуватися на роботу демонстрантом проти Дональда Трампа за 1500 доларів на тиждень: + 1-267-606-5147. Ми зателефонували за цим номером.

Ми почули: «Спасибі, що зателефонували в COG Headline. Залиште своє повідомлення і телефон, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом». Далі жіночий голос повідомив, що автовідповідач переповнений. Немає потреби говорити про те, що компанії COG Headline не існує. Багато користувачів інтернету досі з цікавістю запитують, де можна отримати таку вигідну і добре оплачувану роботу.

4. Гілларі «б'є чоловіка»

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Інформація «Комсомольської правди» заснована на інтерв'ю, яке дав телеканалу «Звезда» колишній охоронець Білого дому Гері Бірн. В інтерв'ю він стверджував, що Білла Клінтона доводилося захищати від дружини, що одного разу він навіть бачив синець під оком тоді ще президента Білла Клінтона. Все це Гері Бірн виклав також у своїй книзі «Криза характеру», опублікованій влітку минулого року, в розпал президентської кампанії в США.

У той час, коли «Звезда», «Комсомольськая правда» і багато інтернет-ресурсів розповсюдили цю інформацію, у США вона була вже 5 місяців як спростована. З різким засудженням Бірна виступила Асоціація колишніх агентів секретних служб. Було зазначено, що в розповідях Бірна є протиріччя. Він стверджує, що стояв біля дверей до Овального кабінету, притискаючи зброю до форми, і після нього, за дверима, в кабінеті був тільки президент США. Відомо, що охорони в формі біля дверей до Овального кабінету немає. Охорона в формі в Білому домі – це люди більш низького звання. Але як частина вельми неприваблива президентських перегонів його «одкровення» набули поширення.

5. Гаазький трибунал «виправдав Мілошевича»

У розпал літа британський вчений в колонці «Мнение» російської медіакомпанії RT зробив сенсаційну заяву. Він написав, що колишній лідер Югославії, під керівництвом якого країна розв'язала конфлікти 90-х років на Балканах, виправданий спеціальним трибуналом ООН у Гаазі, який займається воєнними злочинами.

Слободана Мілошевича, який помер в камері цього самого трибуналу десятиліття назад, звинувачували в тому, що саме він був натхненником цих воєн, які спричинили масові воєнні злочини і злочини проти людяності. Розмірковуючи про інший вердикт Міжнародного кримінального суду щодо колишньої Югославії, експерт RT Ніл Кларк заявляє, що суд нишком звільнив Мілошевича від всіх звинувачень.

«Вердикт Гаазького трибуналу, що один з найбільш демонізованих політиків сучасної епохи був визнаний невинним в тих жахливих злочинах, в яких його звинувачували, повинен був бути в заголовках преси всього світу, – пише Кларк. – Але він не був. Навіть Міжнародний суд закопав його глибоко у 2590-сторінковий вердикт у справі лідера боснійських сербів Радована Караджича, якого в березні визнали винним у геноциді (в Сребрениці – ред.), воєнних злочинах і злочинах проти людяності».

RT підхопила цю «новину» і розвинула її настільки, що на сайті досі присутній заклик «посадити на лаву підсудних» світових лідерів за те, що світова спільнота зробила з Мілошевичем.

Услід за пресою до справи підключилася Державна дума Росії, де деякі депутати навіть звернулися до Генеральної асамблеї ООН з вимогою негайно закрити Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії.

Ми направили запит до Міжнародного трибуналу в Гаазі. Ось відповідь, яку ми отримали: «Під час розслідування справи Караджича суд встановив (параграф 3460, сторінка 1303), що немає достатніх доказів стверджувати, що Слободан Мілошевич погодився із загальним планом (створення територій, очищених від несербського населення – ред.). Раніше в тому ж параграфі суд встановив, що «Мілошевич під час конфлікту надавав боснійським сербам допомогу у вигляді військового персоналу, тилового забезпечення і зброї».

Насправді смерть Слободана Мілошевича в тюрмі означає, що його справа закрита. І трагедія для багатьох полягає саме в тому, що Мілошевича вже ніколи не визнають ні винним, ні невинним. «Судова процедура проти Слободана Мілошевича припинена. Обвинувачений помер в ув'язненні 11 березня 2006 року», – написано на сторінці його справи на сайті Міжнародного трибуналу в Гаазі.

Бонус

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Дружба козла Тимура і тигра Амура в Приморському сафарі-парку теж виявилася фальшивкою.

І такого знаку Зодіаку, як Змієносець, немає.

​NASA спростувало ці повідомлення, заявивши, що «займається астрономією, а не астрологією».

Усі скріншоти, використані в цій статті, зроблені в день публікації матеріалу – 4 січня 2017 року.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода