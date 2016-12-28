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28 грудня 2016, Київ 23:11
Політика

У МЗС Росії не помітили засудження вбивства посла в Туреччини з боку України

Директор департаменту інформації та друку МЗС Росії Марія Захарова

Директор департаменту інформації та друку МЗС Росії Марія Захарова

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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу у Москві заявила напередодні, що ніхто з офіційних осіб в Україні не висловив співчуття Росії після вбивства російського посла. Втім, цю заяву вона зробила вже після засудження вбивства з боку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

«В Україні, яка проголошує себе частиною ось цього «цивілізованого світу» і яка прагне до ще більшої цивілізації самої себе, не знайшлось жодної офіційної особи, яка наважилася б публічно хоча б висловити елементарні співчуття. Адже це стосується людини, яка, ще раз кажу, навіть зі слів офіційних представників країн, які не розділяють російські погляди та підходи з приводу дуже багатьох питань, була видатним дипломатом. Жодного слова від офіційних осіб ми не почули», – заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Також вона сказала, що влада в Києві ґрунтується на підтримці екстремістів і націоналістів, тому, на її думку, в Україні бояться висловлювати співчуття. ЇЇ слова масово поширили у російських ЗМІ: «РИА Новости», «Московский комсомолец», «Спутник» та інші.

Втім, ще 19 грудня – одразу після того, як з’явилося підтвердження про смерть російського посла від кульових ран – міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив вбивство російського посла в Туреччині. На своїй сторінці у Twitter він тоді написав: «Росія несе відповідальність за жахливі порушення прав людини і вбивства тисяч невинних людей у Сирії та Україні. Разом із тим, це не є виправданням вбивства посла однієї суверенної держави на території іншої. Міжнародний закон і права людини мають дотримуватися».

На думку колишнього заступника міністра закордонних справ України, а нині – дипломата Андрія Веселовського, слова офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової не могли бути іншими, адже між Україною і Росією – війна:

«Що би не сказала українська сторона, і навіть якби вона просто промовчала, Марія Захарова все одно про неї скаже погано. У неї таке завдання чи у неї така психологія, це вже інше питання. У нас війна між нашими країнами. Сторона-агресор буде завжди звинувачувати нас, тобто жертву, в тому, що ми самі у цьому винні».

Також на своїй сторінці у Facebook з приводу вбивства російського посла негативно висловився Богдан Яременко – голова правління організації «Майдан закордонних справ». «Мені не приносить ніякого задоволення підступне вбивство мого опонента», – наголосив він.

І зауважив, що «озброєному вбивці нічого не варто вбити беззбройну людину». А російських дипломатів він описав як «сильного, прекрасно підготовленого, краще забезпеченого, оснащеного і організованого супротивника».

19 грудня 22-річний поліцейський із загону спецпризначення Мевлют Мерт Алтинташ застрелив на фотовиставці у столиці Туреччини Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Фотовиставка мала назву «Росія очима турків». Алтинташ назвав свої дії помстою за дії Росії в Сирії.

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