​У Музеї давньої книги у Львові не дорахувались майже 100 стародруків із рукописів XVI-XVII століть

Львів – Майже сотня стародруків і рукописів XVI-XVIІ століть, серед них – і «Апостол», виданий першодрукарем Іваном Федоровичем (Федоровим), перші друковані львівські Євангелія, а також два цінні манускрипти зникли з Музею мистецтва давньої української книги, що є відділом Львівської галереї мистецтв, заявив директор цієї установи Тарас Возняк. Однак попередній керівник закладу заперечує пропажу давніх експонатів. Крапку в цій історії мають поставити слідчі силових органів.

Відсутність унікальних експонатів було виявлено днями під час проведення перевірки фондів галереї мистецтв, а саме відділу давньої української книги. Як з’ясували фахівці комісії, бракує дев’яносто п’ять стародруків і двох рукописів кирилицею XVI- XVIІ століть.

«Це є Трифологіон, тобто це є служби окремим святим, на цілий рік 1628 року. І стародруки, серед них є цінні», – каже експерт з рукописної книги Віра Фрис, яка проводила перевірку.

Серед експонатів не виявлено «Апостол», надрукований першодрукарем Іваном Федоровичем. Таких книг у музеї було дві, залишилась – одна. Директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк пояснив, оскільки він недавно обійняв посаду, тому і наказав провести звірку фондів закладу.

Ми шоковані, змушені були звернутись до прокуратури, Нацполіції, СБУ з огляду на безпрецедентну відсутність дев’яносто п’яти стародруків лише в одній частині збірки і плюс двох рукописів

«Перевірено кириличні стародруки, тобто надруковані кирилицею, ще не перевірено стародруки латиницею, а також бібліотеку, а це ХІХ століття. Ми шоковані, змушені були звернутись до прокуратури, Нацполіції, СБУ з огляду на безпрецедентну відсутність дев’яносто п’яти стародруків лише в одній частині збірки і плюс двох рукописів», – каже директор галереї.

«Це напад на чесне ім’я Бориса Возницького»

За його припущеннями, стародруки виносили з музею роками. Вони були обсягом до тисячі сторінок і на чорному ринку можуть коштувати до 300-400 тисяч доларів. Незмінним директором галереї мистецтв упродовж півстоліття був відомий мистецтвознавець Борис Возницький, а після його смерті у 2012 році заклад очолила його донька, реставратор Лариса Разінкова-Возницька. Вона обурена заявами наступника про пропажу в музеї.

Спершу потрібно провести повну інвентаризацію, а не заявляти, що зникли якісь речі, допоки ще триває звірка. Влітку минулого року ми проводили звірку фондів і стародруки були на місці

«Я вважаю, що це є сфальсифікований напад на чесне ім’я Бориса Возницького і на мене. Потрібно цієї справою зайнятись компетентним слідчим органам, і я готова їм сприяти у всьому. Спершу потрібно провести повну інвентаризацію, а не заявляти, що зникли якісь речі, допоки ще триває звірка. Мені дивно, що триває перевірка і вже такі заяви про зникнення. Я вимагатиму поки триватиме слідство, усунути від обов’язків директора Тараса Возняка. Не можу стверджувати, що відбувалось у Львівській галереї мистецтв упродовж чотирьох місяців, коли я вже не очолюю установу. Бо влітку минулого року ми проводили звірку фондів і стародруки були на місці», – наголосила екс- директор Львівської галереї мистецтв.

Тарас Возняк тим часом пояснив, що вирішив оприлюднити факти про зникнення в музеї, щоб унеможливити тиск і вплив на працівників установи і слідчі органи. Адже цінні стародруки і рукописи могли опинитись у руках заможних і впливових людей. Він навіть припускає, що окремі з цих речей можуть бути у приватних колекціях екс-президента і екс-прокурора Віктора Януковича і Віктора Пшонки.

Музей мистецтва давньої української книги розташований поруч з палацом Потоцьких у непридатному приміщенні, яке у радянський час нашвидкоруч звели для будівельників. Тут зберігається понад десять тисяч стародруків і рукописів, гравюр, екслібрисів, давні мапи. Найціннішими є «Апостол», «Буквар» та «Острозька Біблія», надруковані Іваном Федоровичем, «Требник Петра Могили». Музей тривалий час не був обладнаний сигналізацією, а охоронцями працюють літні люди. Перевірка фондів галереї мистецтв триває.

У Нацполіції Львівської області заявляють, що за зверненням директора галереї мистецтв Тараса Возняка порушили кримінальне провадження за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Розпочалось досудове розслідування. Однак, чи правоохоронні органи розслідують справу? Адже у 2011 році з фондів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького зникло близько 160 експонатів, а роком раніше звідти пропали 40 раритетів XV-XVIII століть і стародруки. Донині справа не розслідувана.