Радіо Свобода Daily: до кібернападів у США причетний сам Путін – ЗМІ

Спецслужби Сполучених Штатів вже ідентифікували росіян, які, за твердженнями фахівців, передали зламане електронне листування сайту WikiLeaks у спробі вплинути на президентські вибори у США. Про це повідомили The Washington Post і Reuters. За цими даними, ЦРУ визначило російських чиновників, які через третіх осіб за вказівкою президента Росії Володимира Путіна, передали матеріали Національного комітету Демократичної партії і лідерів цієї партії. Агенція Reuters заявила, що ці висновки містяться в секретній частині доповіді, яку спецслужби передали президенту Бараку Обамі і обраному президенту Дональду Трампу.

В Україні почала працювати система спрощеної реєстрації ліків. Міністерство юстиції України зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ, завдяки чому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС, можуть потрапити на ринок в Україну за 17 днів. Раніше процедура тривала 1–2 роки. Тим часом активісти знайшли в конфлікті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) і кардіохірурга-керівника столичного «Інституту серця» Бориса Тодурова корупційну складову – закупівлю медикаментів на дві третини дорожче від ринкової ціни. Щоб дізнатись про конфлікт більше, читайте у статті «Активісти обвинуватили критика керівника МОЗ у корупції».

З нового року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень. Але яка реальна ціна такого новорічного подарунка? І чи не заплатять українці зрештою за нього зі своєї ж кишені? Радіо Свобода відповідає на запитання разом із Олександрою Бетлій, провідним науковим співробітником Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

Продажі автівок в Україні продовжують зростати. Це констатують і урядовці, і автовиробники. За їхніми оцінками, протягом 2017 року українці куплять понад 80 тисяч машин – на третину більше, ніж минулого року. І найбільше зростає популярність автівок «преміум» класу. Разом з тим експерти зазначають, що якщо Верховна Рада забуде про авторинок, він зросте на третину.

В продовження історії з несподіваною ексгумацією в Празі українського поета й драматурга Олександра Олеся Радіо Свобода поспілкувалося з багатьма представниками діаспори, щоб дізнатися, ким був чоловік, якого поховали у Чехії на місці поета, та що стало поштовхом до цієї драматичної історії.

Довгий стіл-скриня, лавки, вишита скатертина, глиняний косівський посуд, свічник-трійця, на стінах ікони, мальовані на склі та дереві, а ще вивішені качани кукурудзи, а під столом сіно. Такий гуцульський інтер’єр на Різдво велика рідкість сьогодні. Хіба де-не-де поодинокі родини зберегли таку автентику, але радше, щоб привабити туристів. Тому потрапити у таку автентичну оселю можна хіба завдяки музейним експонатам, але під склом вони мертві. Львівські митці намагались відтворити цю атмосферу Різдва, хоч і в музейних залах. Використавши багаті фонди Національного музею імені Андрея Шептицького, за старими фотографіями відтворили гуцульську оселю ХІХ – початку ХХ століття на Святвечір. Подивитись та почитати про етнічне багатство Різдва можна ось тут.

Христос народився! Славімо Його! Затишку Вам та єдності!

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