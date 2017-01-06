Активісти обвинуватили критика керівника МОЗ у корупції

Активісти знайшли в конфлікті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) і кардіохірурга-керівника столичного «Інституту серця» корупційну складову – закупівлю медикаментів на дві третини дорожче ринкової ціни. Сумнівні ціни стали відомі завдяки системі Prozorro. Експерти також говорять про сплановану інформаційну атаку на міністерство і реформаторів, а лікарі з регіонів розповідають про відсутність відповідного бюджетного фінансування впродовж минулого року. Головні учасники конфлікту досі не відповідають на запитання журналістів.

Конфлікт між кардіохірургом Борисом Тодуровим, який очолює київський державний «Інститут серця», і командою міністра охорони здоров’я Уляною Супрун триває. У ніч на 6 січня юрист і активіст Євгенія Закревська оприлюднила результати торгів і закупівель ліків за завищеними цінами.

Згідно із контрактом, для державної установи ціну на один флакон медикаменту встановили на 40 гривень вище, ніж для звичайного покупця – 108 гривень замість 68. Загальний обсяг лише одного з лотів закупівель – трохи менше від 200 тисяч гривень. На думку Закревської, ця сума обрана невипадково – якщо перевищити її, то треба вже оголошувати тендер, а якщо не перевищувати – можна це робити власноруч.

​Підприємці, які неодноразово надавали послугу державним структурам, на умовах анонімності підтвердили Радіо Свобода, що подібне завищення цін може свідчити про корупційну складову, а не про бажання бізнесу підстрахуватися на випадок запізнілого платежу чи зміни валютного курсу. Наступного року закупівлі будуть здійснювати міжнародні організації і компанії.

Система Prozorro – лише механізм публічних закупівель, а не контролюючий орган, наголошує виконувач обов’язків директора держпідприємства «Прозорро» Василь Задворний. Державний замовник оголошує очікувану вартість закупівлі, яка базується на річному плані закупівель. Вона, в свою чергу, перевіряється контролюючими структурами. Держслужбовець визнав, що так звані допорогові торги – до 200 тисяч гривень – можуть відбуватися без аукціону.

«Якщо склалася ситуація, що на закупівлю очікувана ціна була завищена, прийшов один постачальник і подав надвисоку ціну, то замовник може в такому разі абсолютно легально підписати контракт за цією ціною. Звичайно, ми прагнемо і працюємо, щоб якнайбільше тендерів відбувалося через аукціони, власне, з можливістю подивитися на конкурентні ціни», – повідомив Задворний.

Він також нагадав, що антикорупціонери з Transparency International нещодавно запустили систему моніторингу системи Prozorro під назвою Dozorro – сумнівні тендери можна вивчати ще й там. Отримати коментар постачальника «Інституту серця», ТОВ «Галафарм» не вдалося – 6 січня у них був вихідний.

​Якщо за офіційною інформацією столичний «Інститут серця» в 2016 році отримав 50 мільйонів гривень, то фінансування кардіохірургічної галузі у Львові набагато гірше, сказав Радіо Свобода кардіохірург Любомир Кулик, заступник президента Асоціації кардіохірургів України. Він є шефом Львівської серцевої хірургії.

«Я можу тільки сказати, що львівський центр кардіохірургії за 2016 рік від міністерства нічого не отримав. Ніякої допомоги фінансової від міністерства центр наш не дістав, втім, завжди було зовсім мало і недостатньо. Щодо цього конфлікту, ми би хотіли в ньому розібратися в рамках Асоціації. Коли всі кардіохірурги будуть, і коли ми не будемо отримувати інформацію в інтернеті, а вислухаємо обидві сторони», – заявив Кулик.

Зустріч асоціації запланована на 26 січня і там хірурги зможуть обговорити ситуацію, яка склалася в галузі. Кулик також наголосив, що незважаючи на відсутність фінансування, Львівський центр збільшив кількість серцевих операцій, у тому числі унікальних для України.

​Ознаки інформаційної атаки на Міністерство охорони здоров’я з боку Тодурова бачить спеціаліст з інформаційних технологій Олександр Маріковський, керуючий партнер «Центру контент-аналізу». В коментарі Радіо Свобода він наголосив, що новорічна заява кардіохірурга була навмисно розкручена деякими медіа-групами.

«Заява хорошого, дуже якісного хірурга не може стати темою дня. Але через розкрутку вона стала трендом. Умовно кажучи, органічно це було поширення? Ми бачимо, коли тема поширюється органічно, коли тема підтримується різними медіа-групами», – заявив Маріковський.

​Як Радіо Свобода вже повідомляло, підтримку Борисову Тодурову у звинуваченні на адресу керівника МОЗ Уляни Супрун висловив, зокрема, й проросійський політик, кум Путіна Віктор Медведчук.

Громадська організація «Центр контент-аналізу» досліджувала інформаційні атаки проти міністра культури Євгена Ніщука, екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, «Приватбанку» та інших. Система збору даних «Центру» напівавтоматизована, зокрема вона досліджує, як швидко інформація розходиться інтернетом. Зустрічні зусилля блогерів і активістів, зокрема Євгенії Закревської, експерт Олександр Маріковський інформаційною атакою не вважає. На його думку, вони просто захищають імідж реформаторів в інтернеті. Сам Тодуров стверджує, що його дискредитація організована зусиллями міністра охорони здоров’я Уляною Супрун.

Ані міністр, ані кардіохірург досі не коментують конфлікт журналістам.

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