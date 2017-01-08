Інцидент із ексгумацією останків Олександра Олеся та його дружини змусив український уряд заговорити про необхідність обліку та нагляду за могилами видатних діячів. Українськими могилами в Празі треба було займатися набагато раніше, вважає Марія Прокоп’юк, екскурсовод та голова Об'єднання українок у Чехії. Вона звертає увагу на показовий, на її думку, випадок, що трапився у вересні 2008 року, коли з крипти на Ольшанському цвинтарі вийняли та перевезли у Росію останки нащадка відомого українця козачого роду, кубанця Федора Щербини. Він був вченим, ректором Українського вільного університету та письменником, добре знаним, зокрема, своїми поемами «Богдан Хмельницький» та «Чорноморці». Українську діаспору тоді довели до відома про ексгумацію лише постфактум. Сьогодні у Чехії є близько 200 могил видатних українців, значна частина з яких – у Празі. У Товаристві охорони українських поховань наголошують, що близько трьох десятків із цих могил перебувають у критичному стані, потребуючи догляду та проплати.