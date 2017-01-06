Посольство України в Чехії: ми пропонували сину Михайлишина грошову компенсацію за зміну місця поховання

Посольство України в Чехії заявляє, що обіцяло грошову компенсацію за можливі витрати, пов’язані зі зміною місця поховання, сину Володимира Михайлишина, який вирішив ховати батька на могилі видатного поета Олександра Олеся. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив тимчасовий повірений посольства України у Чехії Зіновій Гошовський.

«2 січня я особисто телефонував сім’ї Михайлишина з сьомої вечора і майже до одинадцятої вечора. Роман відмовився говорити. Я говорив із онуком Марком, намагався пояснити, що Олександр Олесь визначна постать, дуже важлива для українського народу, що їхні дії можуть спричинити міжнародний скандал. Ми разом із представниками української громади обіцяли зібрати кошти, щоб змінити місце поховання», – зазначив Гошовський.

Раніше онук Михайлишина Марко Діан заявив, що про те, чиї саме останки були у могилі, його батьки дізналися лише напередодні й вирішили, що вже запізно скасовувати церемонію поховання.

«Як ми тільки тоді довідалися, то ми вже, властиво, нічого змінити не могли. Батько так вирішив», – сказав Діан.

Вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі у Празі було примусово ексгумовано останки видатного українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. На їхньому місці був похований Володимир Михайлишин, виходець з України, який доглядав за могилою письменника та сплачував за неї необхідну ренту й відповідно до чеських законів набув на цю ділянку права власності. Поховати там Володимира Михайлишина вирішив його син і спадкоємець Роман.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби в Україну. На це дали згоду їхні родичі у Канаді.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.