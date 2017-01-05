Онук: сім’я Михайлишина, якого поховали на місці Олеся, не знала про могилу поета

Сім’я Володимира Михайлишина, якого поховали на місці українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, не була поінформована про те, що могила, за яку той сплачував, належала відомому українцю. Про це у розмові з Радіо Свобода сказав онук Михайлишина Марко Діан, який проживає у Швейцарії.

«То було так, що дідо собі купив могилу, він помер і ми його поховали до тої могили, яку він собі купив. А що там хтось лежав, то нам не було відомо. Що там лежав пан Кандиба (Олесь – ред.), ми не знали», – сказав Діан.

Про те, чиї саме останки були у могилі, як запевняє він, його батьки дізналася лише напередодні й вирішили, що вже запізно скасовувати церемонію поховання.

«Як ми тільки тоді довідалися, то ми вже, властиво, нічого змінити не могли. Батько так вирішив», – зазначив Діан.

Вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі у Празі було примусово ексгумовано останки видатного українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. На їхньому місці був похований Володимир Михайлишин, виходець з України, який доглядав за могилою письменника та сплачував за неї необхідну ренту й, відповідно до чеських законів, набув на цю ділянку права власності. Поховати там Володимира Михайлишина вирішив його син і спадкоємець Роман.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби в Україну. На це дали згоду їхні родичі у Канаді.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.