Олігархи в Україні стають агентами кремлівського впливу – російський опозиціонер Яшин

Кремль розгорнув проти України послідовну гібридну агресію, завданням якої є ліквідувати суверенітет України. Таким є головний висновок нової доповіді російського опозиційного політика Іллі Яшина. Документ під назвою «Кремлівська гібридна агресія» 10 січня представлять у Вашингтоні.

В ефірі «Голосу Америки» Ілля Яшин розповів, що його аналітичний огляд висвітлює методи гібридної агресії, з допомогою яких Путін намагається створити хаос в Україні і таким чином сподівається відновити свій контроль над цією країною.

Путін продовжує робити все для того, щоб відновити контроль над Україною

«В Росії та на Заході якось звиклися з думкою, що війна на сході України закінчилася, більш-менш працюють мирні угоди – іноді пострілюють, але в цілому ситуація стабілізувалася. Однак, це не зовсім так, і українці це добре знають. Путін продовжує робити все для того, щоб відновити контроль над Україною, і головне завдання кремлівського режиму – занурити Україну в хаос. Для того, щоб на тлі цього хаосу привести до влади в Україні лояльних політиків», – наголосив російський опозиціонер.

У доповіді перелічується кілька методів гібридної агресії: пропаганда, купівля журналістів, підкуп впливових політиків. Втім, в Україні вони набувають нових форм, зазначив Ілля Яшин.

«Арсенал Кремля багато в чому універсальний для різних країн. Ті методи, які використовуються проти України, як то корумпування радикальних політиків, пропаганда, створення якихось провокативних інформаційних приводів, значною мірою застосовуються і в інших країнах Східної Європи, – зауважив російський опозиційний політик. – Але особливість ситуації в Україні полягає в тому, що тут дивовижним чином збігаються інтереси місцевих кримінальних олігархів, які накопичили свої статки за часів Януковича, були в команді Януковича – та інтереси Кремля. Часто це співпадіння інтересів призводить до того, що ці місцеві олігархи стають по суті агентами кремлівського впливу, використовують свої фінансові можливості для атаки на Україну і користуються підтримкою з боку кремлівських медіа, кремлівської пропаганди тощо».

Один з прикладів, наведених в доповіді Яшиним на підтвердження цієї тези, – це український «газовий барон» Олександр Онищенко, якого українське правосуддя обвинувачує у багатомільярдних розкраданнях з державного бюджету.

Онищенко зараз став своєрідним «тараном», який російська пропаганда використовує для атаки на Україну

«Онищенко зараз став своєрідним «тараном», який російська пропаганда використовує для атаки на Україну, він став одним із головних пропагандистів в арсеналі кремлівських медіа», – каже Ілля Яшин.

Прогнозуючи подальші дії Кремля в Україні, Яшин висловив думку, що Путін зацікавлений у розпалюванні вуличних протестів в Україні.

«Власне, така спроба була ще минулого року, коли активно розпалювалася тема соціальної нестабільності, підвищення цін на газ для українських споживачів. Тоді не вийшло, цей постріл потрапив «у молоко». Тому зараз, очевидно, розгортатиметься нова тема, з прицілом на наступні вибори», – зазначив він.

Ключове завдання Путіна полягає в тому, щоб привести через парламентські і президентські вибори до влади тих політиків, які відповідали би інтересам Кремля, принаймні у розумінні Путіна, вважає політик.

«Хоча, як на мене, те що робить Путін на території колишнього Радянського Союзу і загалом у Європі, дуже сильно б’є по національних інтересах Росії. Тому що результат політики Путіна полягає в тому, що Росію всі бояться і у світі в неї не залишилося жодного союзника», – резюмував російський опозиційний політик Ілля Яшин.